«Любовница звонила ему, не стесняясь никого»: в Новосибирске родные многодетной матери, убитой мужем, назвали причину расправы

Фомченко, подозреваемого в убийстве жены, отправили до 23 октября. Фото: Мария НОВИКОВА/ предоставлено семьей погибшей.

Калининский районный суд Новосибирска избрал меру пресечения 47-летнему Дмитрию Фомченко. По версии следствия, он до смерти забил свою жену, а затем спрятал ее тело в парке неподалеку от дома.

На скамье подсудимых Фомченко оказался не впервые. У него есть несколько судимостей, на этот раз ему вменяют особо тяжкую статью (часть 1 статьи 105 УК РФ «Убийство»).

- По данным следствия, 18 августа подозреваемый, находясь в одном из парков Заельцовского района, распивал спиртное вместе с супругой. По дороге домой между ними возникла ссора. Мужчина на почве ревности нанес женщине множественные удары руками и ногами в область головы и туловища, - рассказали журналисту КП-Новосибирск в областном управлении СКР.

Момент, как мужчина бьет жену, зафиксировала камера видеонаблюдения. Пара снимала квартиру в пятиэтажке на улице Б. Хмельницкого, на почтовых ящиках видна кровь: похоже, что мужчина измывался над женой даже в подъезде. По словам соседей, эта стычка между супругами была далеко не первой.

Уже дома от полученных травм 46-летняя женщина умерла. Супруг вынес ее тело на балкон, ушел на работу в ЧОП. А спустя несколько часов завернул труп убитой женщины в одеяло и на садовой тачке вывез в парк «Сосновый бор».

Мужчина сам показал, куда выкинул тело. Фото: СУ СК РФ по НСО

Следователь на заседании ходатайствовала об аресте - это ходатайство поддержал и представитель прокуратуры.

- Может скрыться от органов предварительного следствия и суда, воспрепятствовать производству по уголовному делу, о чем свидетельствует его поведение после совершения преступления: сокрытие следов преступления, а также трупа, - заявил гособвинитель.

- Суд постановил избрать подозреваемому Фомченко меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, - огласил судья свое решение.

На заседание по избранию меры пресечения пришли дочери убитой (у нее их трое) и племянница. Дочь забитой до смерти сибирячки согласилась рассказать КП-Новосибирск о возможной причине жестокой расправы.

- Он изменял маме со своей коллегой по работе: любовница, не стесняясь никого, звонила ему при маме по видеосвязи. Мама этого не выдержала, ушла от него, хотела разводиться. Несколько дней жила у нас, но потом он стал умолять ее вернуться. Моя версия: мама как раз получила зарплату, и он просто хотел забрать эти деньги, а потом вернуться к любовнице, - объяснила КП-Новосибирск дочка убитой.

В пользу этой версии у родных есть веский довод.

- Он украл у мамы из сумки деньги и еще забрал 5 тысяч, которые хранились у маминой подруги, - добавляет сибирячка.

Так это или нет, предстоит выяснить следствию. В СИЗО Фомченко отправили до 23 октября: за умышленное убийство мужчине грозит 15 лет колонии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Завернул в одеяло, на тележке увез в парк»: в Новосибирске мать троих детей до смерти забил муж

То, как он ее избивал, попала на запись видеокамер (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber