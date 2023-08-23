Как в Новосибирской области будут проходить выборы губернатора

Фото: Екатерина СКАБАРДИНА

Областная Общественная палата организует работу штаба общественного наблюдения и готовит общественных наблюдателей совместно с Избиркомом НСО, Общественной палатой РФ и Независимым общественным мониторингом (НОМ).

В рамках работы общественного штаба прошло обсуждение основных тенденций политической конкуренции в регионе в 2023 году. Напомним, что Новосибирская область будет голосовать три дня - 8, 9 и 10 сентября. Согласно международному опыту, процесс наблюдения включает в себя не только непосредственно день голосования, но и процесс выдвижения и регистрации кандидатов, интенсивность их агитационной кампании и др. О некоторых интересных особенностях рассказывают члены штаба общественного наблюдения.

Галина Гриднева, председатель штаба общественного наблюдения и ОП НСО:

- Старт избирательной кампании был дан в начале июня, на пост губернатора Новосибирской области выдвинули свои кандидатуры четыре кандидата от парламентских партий, в том числе действующий губернатор Андрей Травников («Единая Россия»), Роман Яковлев (КПРФ), Евгений Лебедев (ЛДПР) и Андрей Щукин («Коммунисты России»). Стоить отметить, что основным фактором избирательной кампании 2023 года, который мы наблюдаем, является «патриотической консенсус» основных российских политических партий. Большинство партий сформулировали однозначное отношение к глобальным политическим процессам, реальными действиями оказывая поддержку проведению СВО.

Актуальная повестка дает партиям широкие возможности сформулировать свое политическое предложение, исходя из собственного понимания приоритетов мировых, общероссийских и локальных проблем. Большинство партий выстраивают баланс между общей федеральной повесткой и локальными проблемами региона, муниципалитета. Важное значение приобретает так называемая конкуренция репутаций. Формируется новая линия конкуренции партий - за желаемый образ будущего.

Общественная палат активно готовится к осуществлению своих полномочий - общественному контролю хода голосования. Уже прошла серия обучающих семинаров для наблюдателей, сформированы составы оперативных экспертных групп. Представители партий - участниц избирательной кампании приглашены для работы в центр видеонаблюдения, который в этом году будет располагаться на площадке Новосибирского государственного университета архитектуры, дизайна и искусств имени А.Д.Крячкова (Красный проспект, 38).

Фото: Екатерина СКАБАРДИНА

Роман Бубенов, председатель комиссии по развитию информационного общества и взаимодействию со СМИ, эксперт НОМ, юрист.

- Особенность избирательной кампании в этом году - применение дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Оно в Новосибирской области, наряду с еще 25 регионами, осуществляется впервые. Дистанционное голосование, несомненно, увеличит количество людей, участвующих в выборах. Для сохранения тайны голосования применяется сквозное шифрование и криптография. Итоги такого голосования подводятся территориальной избирательной комиссией, находящейся в Москве.

Общественное наблюдение также частично перейдет в иную плоскость. Общественные наблюдатели будут следить за процессом по видеокамерам в центре видеонаблюдения, хотя никто не отменяет и физического присутствия наблюдателей на местах.

Елена Потеряева, заместитель председателя ОП НСО, председатель новосибирского регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации «Союз женщин России»

- Мы каждый год принимаем активное участие в выборных кампаниях. В последние три года от организации на участках присутствовали около тысячи человек общественных наблюдателей не только из Новосибирска, но и со всех муниципальных образований региона. Отметим, что Общественная палата проводит предварительную подготовку, а штаб общественного наблюдения проводит семинары, в которых участвуют будущие наблюдатели. Им выдается документ, который позволяет прийти на любой избирательный участок. Сегодня наши женщины уже проводят информационно-разъяснительную работу, объясняя цели выборной кампании, ее формат, механизмы, особенности электронного голосования. Это вопросы, которые нуждаются в разъяснении для избирателей. Пропаганду не ведем. Это информационная кампания по выборному, избирательному процессу.

Фото: Екатерина СКАБАРДИНА

Игорь Галл-Савальский, председатель комиссии по социальной политике, здравоохранению, трудовым отношениям и СВО, председатель Новосибирской областной организации Всероссийского общества инвалидов.

В голосовании принимают участие все слои населения. Одна из категорий людей нуждается в особом внимании. Реализовать свое конституционное право выбора без поддержки им удается не всегда. Речь о людях с инвалидностью. Электронное голосование, которое проводится в регионе в этом году впервые, призвано облегчить процедуру и для них.

- В этом году выборы нестандартные, - отметил Игорь Владимирович. - Они трехдневные, и есть возможность голосовать дистанционно. Чтобы люди с инвалидностью, не владеющие технологиями, могли воспользоваться этой возможностью, мы с июня запустили серию обучающих семинаров для руководителей и членов наших организаций. Полученные знания они могут применить, обучая своих подопечных.

Даниил Баранов, заместитель председателя комиссии по развитию информационного общества и взаимодействию со СМИ, председатель Молодежного правительства Новосибирской области.

- Выборы, безусловно, значимое событие для любого региона. Радует, что агитационные кампании кандидатов в губернаторы направлены не на то, чтобы кого-то обвинить, а исключительно на консолидированное развитие нашего региона. Жителям Новосибирской области, по большому счету, нужно будет определить, чья концепция развития области им ближе, какой образ будущего будет у нашего региона. И молодежь играет в этой истории далеко не последнюю роль.

Сегодня молодые люди политически активны, они интересуются деятельностью органов власти и избирательным процессом и стремятся поучаствовать в управлении регионом через различные формы, например, органы молодежного соупрвления. Возможность проголосовать через ДЭГ упрощает возможность голосования, что непременно привлечет большое количество молодых избирателей.