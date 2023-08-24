В Новосибирске вечером 24 августа началась гроза.
Фото: Анна ПАШАГИНА
Фото и видео грозы в Новосибирске 24 августа 2023 показали горожане. Вечером в четверг непогода решила разгуляться: над городом засверкали молнии, загремел гром, а улицы стало заливать дождем.
После вспышек молнии и раскатов грома пошел дождь.
Фото: Татьяна СОЛОВОВА
— К вечеру стали стягиваться тучи, подул ветер и где-то в одиннадцать часов начали сверкать молнии, гром загремел, от которого начали сигналить машины, а потом начался ливень, — рассказали КП-Новосибирск читатели.
Синоптики, несмотря на обещание теплой погоды, обещали также и грозы. Поэтому такой погодный каприз не должен был стать для горожан сюрпризом. Дожди сибирякам обещают также на конец недели и на выходные.
В небе сверкают молнии, а от раскатов грома сигналят машины.
Фото: Анна ПАШАГИНА
— В пятницу, 25 августа, температура воздуха составит +22…+27 градусов, будет облачно с пояснениями, местами кратковременные дожди, грозы, при грозах местами сильные дожди. В субботу и воскресенье 26 и 27 августа, температура воздуха будет достигать +23…+25 градусов, также ожидаются местами небольшие дожди и грозы, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр.
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