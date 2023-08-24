«Инфекция пошла в мозг, мой ребенок умирал»: сибирячка отсудила у больниц 1,5 миллиона за ампутированную ногу сына

Сибирячка подала в суд сразу на три больницы. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

Сибирячка Татьяна 4 года судилась с врачами из-за последствий операции сына. В 2013 году первоклассник Андрей* упал в заброшенной школьной теплице в Хакасии - разбил голову и повредил почку. Результатом лечения в местных больницах стали ампутированная нога и удаленная почка. Мама подала иск в суд на три больницы и школу - и добилась компенсации 1,5 миллиона рублей.

Мальчик полез на двухэтажный недострой (на фото) и упал спиной на кирпичи. Фото: Предоставлено героем публикации

«НЕ ПОЛЕЗЕШЬ - БУДЕШЬ ТРУСОМ»

Первоклассник Андрей* потерял ногу и правую почку на летних каникулах в 2013 году. Тогда он вместе с мамой и старшей сестрой жил в селе Усть-Камышта республики Хакасия. Школьник пошел играть с друзьями на спортплощадку местной школы, соседский мальчик Женя предложил залезть на заброшенную теплицу неподалеку. От здания остался ржавый остов, вокруг валялись кирпичи и арматура, но Андрея взяли на слабо.

- Андрей не из робкого десятка, а 12-летний Женя сказал: «Если не залезешь, то будешь трусом». Сын полез, но балка не выдержала. Андрей уцепился рукой за деревянный выступ. Силы кончились, и сын рухнул вниз - прямо на кирпичи и арматуру. Приятели в ужасе разбежались - пробегали мимо моей работы, это поблизости. Я испугалась и решила посмотреть, что с ребенком. Сын едва соображал, лежал и стонал в луже крови - лоб был рассечен. Сначала мы оказались у фельдшера, а потом - в Аскизской районной больнице, - рассказала КП-Новосибирск Татьяна.

НЕ ХВАТАЛО ВРАЧЕЙ И МАТЕРИАЛОВ

Ребенка привезли около 7 часов вечера, а через 3 часа прибыл хирург из Республиканской больницы Хакасии. У первоклассника диагностировали тупую травму живота, травму головы, размозженную почку.

- Операция длилась 5 часов, врачи его чуть не потеряли. Правая почка была размозжена, держалась на одном мочеточнике - и ее удалили. К сыну не пускали, а хирург начал говорить странные вещи, мол, у сына аномально расположен сосуд. Но я не поверила. Как выяснилось потом, Андрею случайно перерезали подвздошную артерию, а зашить не смогли: в больнице не хватало шовного материала. В результате ее просто перевязали нитью и не сообщили, а у сына начала холодеть нога, развился некроз. В субботу вечером Андрея перевезли из районной больницы в Абакан, - вспоминает Татьяна.

В Абаканской клинической городской больнице не было сосудистого хирурга, который мог бы спасти мальчика. Но мальчику проводили обычную терапию, а время уходило. Чтобы хоть как-то повлиять на ситуацию, мама поехала к депутатам, обратилась в Минздрав республики. Первоклассника взяли на борт санавиации, и в воскресенье вечером он полетел в Новосибирск.

- Из Толмачево нас везли на реанимобиле в сопровождении МЧС. Андрей был на грани жизни и смерти. Сына спас сосудистый хирург Игорь Ким, заменив поврежденную артерию в ноге протезом. Затем детский хирург Новосибирской областной больницы Алексей Грамзин с бригадой своих врачей помог сохранить колено правой ноги, но все, что ниже, ампутировали. Инфекция пошла в мозг, ребенок лежал в искусственной коме. Две недели врачи боролись за жизнь моего сына и победили инфекцию. В августе провели еще две операции, в декабре поставили аппарат Илизарова перед протезированием ноги. Восстановиться помог детский ортопед Андрей Стрельцов, - продолжает Татьяна.

С четвертого класса школьник занимался паралимпийским спортом. Фото: Предоставлено героем публикации

ПЕРЕЕЗД И СУДЫ

После спасения сына в Новосибирске Татьяна твердо решила переехать. Женщина сняла комнату в общежитии и кинула клич о помощи. На реабилитацию и лекарства собирали всем миром: откликнулся бывший муж, родные и друзья, хорошие знакомые из Германии, соседи и коллеги по работе. Андрей получил протез, но в школу сперва ходить не мог - учился на дому. В Новосибирске мама убедила принять мальчика в третий класс французской гимназии, с четвертого класса ребенок стал ходить на уроки в школу.

- Вместе со мной переехала 17-летняя дочка, она училась и подрабатывала. Мы продали частный дом и купили комнатку, в 2015 году я подала в суд на больницы в Хакасии. Иск поддержала прокуратура Аскизского района. Были проведены три медицинские экспертизы, чтобы доказать врачебную ошибку. Через 4 года мы отсудили компенсацию - 1,5 миллиона рублей, еще 250 тысяч заплатила школа, а заброшенную теплицу успели восстановить. Но я нашла старые фото разрушенной теплицы и показала на суде, - уточняет Татьяна.

Женщине удалось расширить жилплощадь. Успехов добился и сын. В четвертом классе Андрей попал на тренировку по паралимпийскому виду спорта. Ребенок увлекся, стал брать награды на региональных и всероссийских соревнованиях, в 12 лет получил «корочки» кандидата в мастера спорта. В 17 лет юноша оставил спорт ради учебы: поступил в колледж на автомеханика. В прошлом году Татьяна вновь подала в суд уже в Новосибирске - чтобы взыскать утраченный заработок с 14 лет. В августе юноше присудили компенсацию.

- Истец утратил трудоспособность более чем на 100% в результате ампутации правой голени и почки. Общая сумма утраченного заработка с 14 лет составила более 667 тысяч рублей за неполный трудовой день, факт вины ответчиков подтвержден решением суда Республики Хакасия. Ленинский районный суд частично удовлетворил иск, взыскав более 200 тысяч рублей. Решение не вступило в законную силу, - сообщила КП-Новосибирск помощник прокурора Ленинского района Олеся Аленина.

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