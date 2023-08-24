«Чуть не упала в обморок»: сибирячка отдала 48 тысяч за «заморозку» жира, но не похудела

На фото слева - кадр до процедуры, справа - после. А вы видите результат? Фото: предоставлено Миланой

Жительница Новосибирска забрала у клиники деньги за неудачную бьюти-процедуру. Женщина хотела убрать лишние сантиметры с живота с помощью криолиполиза - это длительное охлаждение определенного участка тела, которое приводит к гибели жировых клеток. Врачи обещали, что эффект будет виден спустя три месяца. Чуда не произошло, жир не исчез. Как женщина возвращала деньги - в материале КП-Новосибирск.

«Я ЧУТЬ НЕ УПАЛА В ОБМОРОКк»

Милане* 33 года, она никогда не была толстой.

- Я занимаюсь спортом, поддерживаю форму. Также ходила на LPG-массаж в одну из новосибирских клиник. Мы разговорились с косметологом, и она предложила попробовать криолиполиз: на живот кладут присоски, и участок тела замораживается при -50. Обещали, что в течение трех месяцев уйдет объем жировой массы, а именно 25%, - рассказала КП-Новосибирск Милана.

Милану заверили, что процедура будет безболезненной. Сначала сфотографировали на специальном оборудовании, чтобы было с чем сравнить потом. Клиентка подписала документы и легла «замораживаться».

- Процедура длилась 40 минут. Если первые 5 минут было еще терпимо, то потом началась дикая боль. Косметолог пыталась меня отвлечь, но было бесполезно. Когда с меня сняли насадку, у меня потемнело в глазах, и я чуть не упала в обморок, - вспоминает сибирячка.

Живот онемел, но так и было задумано. Врачи сказали прийти через три месяца, чтобы сделать контрольные фотографии и оценить результат.

А ГДЕ РАЗНИЦА?

Прошло три месяца. Милана поняла, что эффекта не видит.

- Я пришла на контрольный осмотр. Косметолог начала меня фотографировать на свой телефон, а не на их оборудование. После мы начали сравнивать фото, но, под каким бы углом я ни смотрела, результата видно не было. Чувствовала себя как в сказе «Голый король». Она-то нахваливала, говорила об эффекте. Я же не понимала, в каком месте похудела, к тому же был разный ракурс, разный свет и разное положение белья, - говорит Милана. - Я начала возмущаться, и косметолог сказала, что поговорит с главным врачом.

В итоге сибирячка получила сообщение от клиники. В тексте говорилось, что объем ушел, просто фото надо посмотреть на большом экране. Фото в клинике сделали в черно-белом цвете - так понять якобы было проще.

- Меня пригласили на медкомиссию. Предложили сделать контрольные фотографии на специальном оборудовании, как раз на том, на котором меня снимали до этого. Он делает 3D-модель, и это помогает увидеть, как изменились объемы, - объясняет пациентка клиники.

Новые снимки вывели на экран, и всех ждал сюрприз: объемы увеличились.

- Объем был увеличен на 1,5 сантиметра. Я не знаю, почему оборудование так показало. Врачи и тут нашли отговорку. Сказали, что я похудела, но на животе увеличилась мышечная масса. Мол, есть прямая мышца, и она выросла на 1,5 сантиметра. Надо вычесть эти сантиметры, и все будет здорово, - объясняет пациентка. - Я выслушала их позицию и ушла. Но перед этим написала заявление, чтобы мне выдали снимки.

Спустя пару дней с Миланой связались из клиники. Ей предложили провести липосакцию или же вернуть деньги. Она выбрала второе.

- Я, конечно, обожглась, но все равно ходить к косметологам не перестану. Просто к подобным новинкам буду относиться более скептически, - подытоживает сибирячка.

* Имя изменено.

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