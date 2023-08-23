«Торопился в ГИБДД, получил 16 штрафов»: виновник смертельной аварии в центре Новосибирска ехал ставить машину на учет

Водитель за два часа получил сразу 16 штрафов. Фото: Мария НОВИКОВА

Дзержинский районный суд отправил в СИЗО 19-летнего лихача из Омской области, ставшего виновником смертельного ДТП. 20 августа Илья Агеев проскочил перекресток Красного проспекта и улицы Октябрьской на запрещающий сигнал светофора и протаранил «Тойоту Филдер».

- После столкновения «Тойоту» отбросило: машина сбила ограждение и врезалась в пешеходов, - пояснили обстоятельства аварии в ГИБДД Новосибирска. Японский универсал впечатал в стену здания 22-летнюю выпускницу НГУ Яну Козыреву. Шансов выжить не было, девушка погибла на месте. Еще одна пострадавшую - Арину Бабкину 2000 года рождения - госпитализировали в реанимацию.

В отношении 19-летнего водителя «Форда Фокус» - уроженца Омской области Ильи Агеева - возбудили уголовное дело по ч.3 ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). По словам свидетелей, на пассажирском сидении его машины в момент аварии была девушка. Незадолго до смертельного ДТП, колеся по Новосибирску, парень буквально за пару часов получил сразу 16 штрафов. Превышение скорости зафиксировали дорожные камеры.

- Сожалеете о содеянном? – спросила корреспондент КП-Новосибирск у обвиняемого.

- Да, сожалею.

- Почему лихачили?

- Не могут дать комментарий на этот вопрос.

- Как-то планируете оказывать помощь родным погибшей?

- Да, планирую.

В судебном заседании выяснилось, что предполагаемый виновник аварии – военный, снимал квартиру. Следователь настаивала - на время разбирательства Агеева нужно взять под стражу.

- Основанием избрания меры пресечения на два месяца в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого явилось то, что ранее он неоднократно совершал правонарушения в области безопасности дорожного движения, связанные с превышением скорости, и не имеет постоянно регистрации на территории города Новосибирска, - пояснила журналисту КП-Новосибирск старший помощник прокурора Дзержинского района Лариса Эпова.

Адвокат подследственного пояснил, что в день аварии Илья должен был заступить в наряд, но подменился, чтобы съездить в ГИБДД и оформить машину.

- Предыдущий хозяин ее с учета снял, после этого номера выставляются в розыск, и инспектор, остановив машину видят, что номера в розыске. Они эти номера снимают. Машина оказывается без номеров, ему надо подъехать в МРЭО ГАИ и получить номера, вот собственно куда он и ехал, - рассказал Владимир Матошин.

Судья в итоге удовлетворила ходатайство следователя. Илью Агеева отправили в СИЗО до 21 октября. Эту меру пресечения адвокат водителя намерен обжаловать в вышестоящей инстанции.

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