«Мама держала на диетах»: новосибирские врачи спасли 150-килограммового парня от ожирения

Москвич сбросил 50 кило. Фото: предоставлено Павлом Барышниковым

23-летний Павел Барышников из Москвы сбросил 50 кило за 4 месяца: ему помогла операция по уменьшению желудка. Теперь парень ест порции размером с пластиковый стаканчик и отказался от алкоголя. Подробности истории - в материале КП-Новосибирск.

ПРАВИЛЬНО ЕЛ И ЗАНИМАЛСЯ СПОРТОМ

Павел работает системным администратором. Стройным он никогда не был - наоборот, полнота преследовала его с детства. Говорит, что на это повлияли гормоны и наследственная предрасположенность. Его семья никогда не фанатела по очень калорийной пище, сладким, как и фастфудом, никто не злоупотреблял.

- Диеты присутствовали все детство. Мама всегда готовила полезную еду - вареное, печеное. После того как я съехал от родителей, тоже старался питаться правильно. В школе всегда занимался спортом: секции, спортзал, бассейн. Но результаты были на грани, - рассказал КП-Новосибирск Павел Барышников.

Значительный результат парень увидел только в девятом классе. Тогда подросток весил 120 кило, но приложил усилия, и ему удалось скинуть 17 килограммов. Однако лишний вес все равно отражался на здоровье.

- Врачи поставили диагноз «преддиабет» и выписали таблетки. Я все равно продолжал играть в футбол и правильно питаться. Потом я начал учиться, на спорт оставалось меньше времени, и то, что я скидывал год, вернулось за пару месяцев, - вспоминает парень.

ДИАБЕТ И УМЕНЬШЕНИЕ ЖЕЛУДКА

Из-за лишнего веса появились проблемы со здоровьем и диагноз «ожирение». Вес достиг 156 килограммов. В свои 19 лет Павел имел болячки как у 80-летнего пенсионера: постоянное высокое давление и боли в спине, а вершиной айсберга стал диабет 2-го типа.

- Я просто смирился и жил с этим. Про бариатрические операции слышал, но никак не решался. Потом мой друг сделал такую операцию, и я понял, что у меня есть шанс начать новую жизнь. К тому же операцию можно было сделать по квоте, - уточняет Паша. - Выбор пал на новосибирскую больницу.

Операцию сделали по квоте. Фото: предоставлено Павлом Барышниковым

Квоту оказалось получить не так уж и сложно. Сначала парень прилетел в Новосибирск и прошел консультацию у врача. Тот записал его в очередь. Ждать пришлось неделю-полторы, не больше.

- В поликлинике Москвы я собрал все нужные бумаги, заключение комиссии и отправил их в Минздрав. Мне выделили квоту. После я прилетел в Новосибирск, и меня прооперировали. Сделали минигастрошунтирование, то есть урезали желудок и отключили часть кишки, благодаря чему сокращается всасываемость. Например, из 1000 килокалорий организм сможет усвоить 700 килокалорий, - объяснил парень.

Хоть Павел и говорит, что питался правильно и регулярно двигался, но, видимо, немного лукавит, ведь его желудок был растянут, как у многих других полных людей, а значит, раньше его порции были больше средних.

ПОРЦИЯ РАЗМЕРОМ СО СТАКАНЧИК

Есть Павел стал действительно меньше. Первую неделю питался водой и бульонами, затем перешел на пюреобразную пищу, потом - на твердую.

- В результате сейчас я могу есть все, но маленькими порциями. Из ограничений запрет только на газированные напитки и крепкий алкоголь. Порция теперь примерно с пластиковый стаканчик, но зачастую меньше, - говорит москвич. - И сахар у меня стабилизировался.

Гардероб придется менять. Фото: предоставлено Павлом Барышниковым

За 4 месяца Павлу удалось похудеть до 104 килограммов. Он планирует увидеть на весах цифру 80. Теперь подъем по лестнице не кажется ему походом на Эверест. Но вот с одеждой придется повозиться: старые джинсы и майки стали большими. Их Павел планирует отдать в деревню дяде, а уже потом обновить гардероб.

На вопрос: «А какую мечту вы осуществите?» - Павел скромно отвечает:

- А разве похудеть для толстого - это не мечта? Ну и отношения построить.

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