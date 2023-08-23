«Сказали, денег не хватило»: в новосибирской школе родителей первоклассников обязали купить прописи

В школе объяснили, что смогли закупить первоклашкам только учебники. Фото: Олег УКЛАДОВ

В редакцию КП-Новосибирск обратились родители первоклассников одной из новосибирских школ: они пожаловались, что их заставляют купить прописи для детей. Как так вышло, они рассказали «Комсомолке».

- На собрании, которое было в начале лета, нам сказали, что прописи покупает школа. Мы были спокойны и расходов на это не планировали, - объяснила КП-Новосибирск мама одной из будущих первоклассниц. - А день назад учитель сообщил, что бюджета школы на первые классы не хватило, поэтому прописи нужно покупать самим.

Как говорят родители первоклассников, комплект состоит из четырех прописей: две - по русскому языку, две - по математике. Цена вопроса - 580 рублей, сдать деньги взрослые должны до пятницы.

- И это за неделю до начала учебы! - возмущается мама школьницы. - Мы и так уже на сборы ребенка в школу потратили 23 тысячи рублей, у нас до зарплаты мужа осталась всего тысяча. А зарплата через неделю! Нам этих денег максимум на хлеб с молоком хватит. Они же понимали, что бюджета недостаточно! Можно было предупредить заранее, а не ставить перед фактом в конце августа? Скажите, где я должны взять эти деньги? У нас обычная среднестатистическая семья с двумя детьми, лишних денег просто нет!

КП-Новосибирск связалась с директором школы, та рассказала свою версию случившегося:

- Общий бюджет школы, который выделен в этом году на обеспечение учебного процесса, - 3 миллиона рублей. Два из них мы потратили на учебники для первых и пятых классов, поскольку дети начинают учиться по новому образовательному стандарту. Цена комплекта учебников для одного первоклассника - 4 тысячи рублей. По этой же причине - переход на новый образовательный стандарт - необходимо покупать учебники для десятого класса, но на это денег у школы уже нет. Как и на покупку прописей, хотя в прошлом году мы их приобретали. А в этом году пришлось подключать родителей. Департамент образования в курсе ситуации с нехваткой средств на покупку учебников, их выделят в сентябре.

- Есть вероятность, что деньги, потраченные на покупку прописей, будут компенсированы родителям?

- Нет, прописи считаются «расходниками», другой ученик ими воспользоваться уже не сможет. Раз школе эти прописи никто не вернет в надлежащем виде, то и компенсации не будет.

Вот как прокомментировал ситуацию адвокат Михаил Спиридонов:

- Советую родителям писать жалобу в районный департамент образования и прокуратуру. Согласно закону «Об образовании» школа обязана обеспечивать детей учебными материалами, в том числе и прописями. И проблемы со школьным бюджетом родителей касаться не должны.

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