Как электрозаправки СГК изменят инфраструктуру города

Руководитель проекта «Электрозаправки» в СГК Андрей Витковский. Фото: Пресс-служба СГК

Сибирская генерирующая компания уже второй год занимается развитием зарядных станций для электромобилей в Красноярске. С января там работают 52 электрозаправки переменного тока.

В планах - развитие сети станций во всех городах присутствия СГК. С осени проект стартует в Новосибирске. Как это повлияет на жизнь горожан, где можно будет подзарядиться и почему это не столько коммерческая, сколько социальная история - рассказывает руководитель проекта «Электрозаправки» в СГК Андрей Витковский.

ЗАРЯДНЫЕ СТАНЦИИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ДОСТУПНЫМИ

Андрей Витковский уверен: электрозаправки - действительно необходимый продукт, который должен появиться в первую очередь во дворах жилых домов и на рабочих местах. И уже затем - на дорогах, крупных магистралях внутри города и на междугородних трассах.

- Почему в первую очередь во дворах?

- Мы пошли революционным путем - не так, как все предприниматели, занимающиеся развитием зарядных станций. Не гонимся за сиюминутной выгодой и устанавливаем не «быстрые» зарядные станции постоянного тока, которые востребованы нынешним потребителем, а станции с прицелом на развитие инфраструктуры, на будущее. Такие, которые позволят увеличить количество потребителей. «Быстрые» зарядные станции постоянного тока дорогие, более прихотливые. Из-за высокой стоимости их устанавливают только в местах с высокой посещаемостью: в центре города, на магистралях, возле торговых центров. Мы же хотим создать такую инфраструктуру, чтобы у людей была возможность заряжать автомобиль возле дома или рядом с работой. Сейчас владельцы электромобилей - люди, у которых есть собственный гараж или место на парковке. Либо те, кто живет с первого по третий этаж и может скинуть вниз розетку. Хочу заметить, что последний способ небезопасен для жителей. Мы уверены, если появятся публичные зарядные станции в местах проживания, то и желающих приобрести электромобиль станет больше. А значит, настолько меньше в городе станет источников выхлопных газов, воздух станет чище. Мы создаем инфраструктуру для будущего.

Электромобилисты оценили, как удобно заряжаться зимой рядом с домом. Фото: Пресс-служба СГК

ИСПЫТАНИЯ ХОЛОДОМ И ЖАРОЙ

Сибирякам не привыкать к резким погодным скачкам - погода нас закалила. Чего не скажешь о технике: попробуй поработать без сбоев в диапазоне от -40 до +35! Способны ли автозаправки выдержать суровый сибирский климат?

- Этой зимой температура опускалась ниже 37 градусов. В Красноярске в период холодов возрос спрос на наши зарядные станции. Автолюбители оценили, насколько удобно, когда станция расположена во дворе. Утром они садились в теплую машину и ехали по делам, пока владельцы бензиновых автомобилей пытались отогреть свои авто. В холода электрозаправки работали исправно. А вот летом во время экстремально высоких температур технике пришлось несладко. Расположенные на солнечной стороне станции накалялись от жары, были отказы блоков питания. Но у нас надежный поставщик, который оперативно устранял все неполадки.

- Проявились ли какие-то технические особенности при эксплуатации электрозарядок?

- Выяснилось, что не все автомобилисты с уважением относятся друг к другу. Возле каждой станции есть надпись: «Пожалуйста, оставьте это место водителю электромобиля для зарядки». Многие игнорируют просьбу. Но если к бензиновому авто можно подвезти бензин, то к электромобилю электричество в канистре не подвезешь. Для него доступность зарядных станций является стратегическим требованием. Конечно, мы предусмотрели пятиметровые провода, предполагая, что это поможет обойти один корпус машины. Но поняли, что есть машины намного больших габаритов. Учли это на будущее, в дальнейшем свои зарядные станции будем стараться оснащать уже семиметровыми проводами.

Так выглядит одна из электрозаправок в Красноярске. Фото: Пресс-служба СГК

«ОСНОВНЫЕ ШАГИ УЖЕ СДЕЛАНЫ»

В Новосибирске загрязнение воздуха связано в первую очередь с выхлопными газами от транспорта. Увеличение количества электромобилей в городе позволило бы в какой-то мере решить эту проблему.

- Насколько проект развития электрозаправок важен с точки зрения экологии?

- Проект важен и нужен своим правильным импульсом движения в сторону развития электротранспорта в Новосибирске. В перспективе 5 - 7 лет мы сможем снизить количество выбросов за счет снижения на дорогах машин с двигателями внутреннего сгорания. По самым скромным подсчетам, через 10 лет такие выбросы снизятся на 10%, и это будет отличным результатом! Такой проект - это вклад в перспективу.

- Проект получил поддержку властей?

- Мы получили письмо от мэрии Новосибирска: власти выразили поддержку нашему проекту по размещению зарядных станций по городу и готовы оказать максимальное содействие, потому что наш проект не столько коммерческий, сколько социальный.

Фото: Влад Комяков

- Оборудование чьего производства используете?

- Мы работаем с надежными российскими поставщиками, которые готовы оперативно решать любые проблемы. К примеру, были экстремальные температуры - за 3 часа поменяли блоки питания. На сегодняшний день у наших производителей - российских, новосибирских - есть фора. Те же китайцы не пойдут в ближайшее время на российский рынок комплексно, с сервисными службами, потому что объем потребителей у нас небольшой, им наш рынок пока не интересен. Отмечу, что СГК всегда готова к сотрудничеству с российскими производителями, теми, кто готов развиваться и идти с нами в ногу.

- Что уже предприняли и планируете предпринять для запуска проекта в Новосибирске?

- Основные шаги уже сделаны. Мы выбрали в Новосибирске первые 40 мест во дворах. Учитывали, чтобы они были густонаселенными, места - публичными, доступными. Осенью приступаем к работе по монтажу, чтобы запустить электрозаправки зимой.

- Почему зимой?

- Зима - самый востребованный период по электромобилям и самый экстремальный для оборудования. К лету мы должны быть уверены в том, что оборудование работает безотказно.