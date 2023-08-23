Рассказываем, чем запомнился Окружной патриотический форум

Форум - это общение, совместная работа и обмен опытом. Фото: ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания»

В Новосибирске прошел Окружной патриотический форум, ключевыми темами которого стали наука и ее место в сфере патриотики. С 15 по 18 августа участники из Сибирского и Дальневосточного федеральных округов обсуждали острые вопросы, делились опытом, вместе искали решение актуальных живых проблем. Форум поделили на четыре трека: наставничество, медиа и информационная безопасность, взаимодействие с некоммерческими организациями, тренерский блок. Каждый участник выбирал то, что ему по душе, и при желании мог посетить любую площадку. Рассказываем, как это было.

На открытии форума около ДК Октябрьской революции работали интерактивные площадки. Фото: ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания»

ПОГРУЗИТЬСЯ В НАУКУ

Форум открылся в ДК имени Октябрьской революции. По словам заместителя директора Роспатриотцентра Ивана Радько, Новосибирская область - регион, где о науке нужно рассказывать на всю Россию. Целью форума стало не столько обозначить место науки в сфере патриотического воспитания, сколько найти механизмы, которые будут актуальными в работе с современными детьми и молодежью.

- Здорово, что окружной форум проходит в Новосибирской области - нам есть чем поделиться, - сказал на открытии губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Соорганизатор форума - Центр патриотического воспитания - пригласил на дискуссию о роли науки в современной патриотике ярких спикеров. Их выступление зацепило зрителей в зале и тех, кто подключился к онлайн-трансляции. Обсуждали компьютеризацию самолетов, будущее беспилотников, экскурсии для школьников по научным институтам и достижения сибирских ученых, которыми можно гордиться.

Участники форума возложили цветы к Монументу Славы. Фото: ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания»

ВСЕ УСПЕТЬ И НИЧЕГО НЕ ПРОПУСТИТЬ

Второй и третий дни форума проходили в СГУПСе. Разбирали систему патриотического воспитания в Новосибирской области. Заместитель председателя правительства Новосибирской области - министр региональной политики Новосибирской области Андрей Клюзов поделился тем, как в регионе ведется работа по развитию военно-патриотического воспитания: реализуются проекты по укреплению материально-технической базы ВПК и профессиональной подготовке специалистов, формируется система зональных опорных площадок.

Директор Центра патриотического воспитания Алла Данилевская рассказала о проектах, которые нашли отклик у наших земляков и которые с удовольствием берут на заметку другие регионы. «В Новосибирск эвакуированы. Вторая Родина - Сибирь» - яркие экскурсии на Чкаловский завод, завод «Искра» и другие новосибирские предприятия, эвакуированные в наш город в годы Великой Отечественной войны. «Позиция. Энергия. Опыт» - конкурс лучших практик по работе ветеранских организаций с молодежью. Трогательный проект #ЯВИЖУ в поддержку бойцов СВО - размещение узнаваемых рисунков художника одноименного телеграм-канала в метро, на LED-экранах, билбордах. А на открытках проекта любой может написать слова поддержки и признательности бойцам, и Центр отправит послания на передовую.

- Мы стараемся использовать все пространство: не только традиционные СМИ, но и все, что вокруг нас. Ищем интересные подходы, формы, которые вызывают эмоциональный отклик, - поделилась Алла Данилевская.

Можно было посетить любую площадку форума. Фото: ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания»

На площадках форума разбирали историю идеологических войн между Россией и Западом, обсуждали рабочие и эффективные схемы наставничества. А еще рассказали о всероссийском проекте служения «Твой Герой». Его цель - включить в систему патриотического воспитания тех, кто вернулся из зоны СВО, и участников других боевых действий. Каждый из них может посетить образовательные семинары, принять участие во встречах с молодежью, пройти переподготовку по педагогике и получить документы государственного образца.

Заместитель командира ОМОН «Сибирь» Управления Росгвардии по Новосибирской области Алексей Ханыков поделился опытом встреч со школьниками. В своей работе он старается уходить от стереотипа «патриот - это только человек с оружием». Чтобы достучаться до детей, следит за обстановкой в мире, за тем, как общается молодежь, что их тревожит, чтобы говорить с ними на понятном, не «древнем» языке. В его команде те, кто готов в беседе перестраиваться, быть гибким и делает это не для галочки. На таких встречах должен быть взаимный интерес, иначе смысла в них нет, уверен Алексей.

БЫТЬ НА ОДНОЙ ВОЛНЕ

На финальном этапе стратегической сессии участники презентовали свои инициативы и готовили предложения для включения в Стратегию реализации молодежной политики в Российской Федерации.

- Подобные форумы позволяют общаться на одной волне. Здесь большое количество людей вовлеченных, практиков, которые применяют в своей работе что-то новое. Мы здесь можем многому научиться. После прошлогоднего форума я продолжила общаться с его участниками: это стирает территориальные рамки. Мы учимся, обращаем внимание на формы информации, ее подачу, впитываем новые идеи. Дискуссии здесь настоящие: иногда спорим, иногда приходим к неожиданным заключениям. Очень интересно практико-ориентированное взаимодействие, когда каждый рассказывает о своих проектах - такой формат позволяет общаться, заряжаться новой энергией. У меня после такого словно крылья вырастают. Тут люди, которые поддержат, посоветуют, помогут, - не скрывала эмоций член делегации Омской области Ирина Клыкова.

По словам участников, форум заряжает энергией и окрыляет. Фото: ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания»

Кстати, Центр патриотического воспитания позаботился и о досуге участников форума. Гостям показали нашу гордость - Новосибирский зоопарк, планетарий, устроили речную прогулку с рассказом об истории города, чтобы форумчане увезли с собой не только новые знания, идеи, вдохновение, но и теплые воспоминания о Новосибирске.

Напомним, что мероприятие организовали Федеральное агентство по делам молодежи, ФГБУ «Роспатриотцентр» и ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания».

Обо всех проектах и мероприятиях узнавайте на информационных ресурсах Центра: https://patriot.nso.ru/, https://vk.com/patriotnsoo, https://t.me/patriotnsoo.