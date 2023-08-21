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21 августа 2023 14:38

«Мама умерла, но нарушений нет»: больницу под Новосибирском, где пенсионерка умерла после перелома ноги, не накажут

Под Новосибирском следователи не завели дело на больницу, где умерла пенсионерка
Татьяна СОЛОВОВА
Татьяна СОЛОВОВА
Следователи считают, что вины врачей в смерти пенсионерки нет. Фото: личный архив семьи Романченко.

Следователи считают, что вины врачей в смерти пенсионерки нет. Фото: личный архив семьи Романченко.

Следователи поставили точку в деле 60-летней Валентины Романченко из села Метелево Купинского района, умершей в больнице после перелома. Напомним, пожилая женщина случайно упала, когда решила приготовить себе обед. Пенсионерка сломала ногу в трех местах, ей наложили гипс.

- Утром 24 февраля маме резко стало плохо. Когда папа проснулся, сразу померили ей температуру: было 39. А еще у мамы резко упало давление, папа сразу вызвал скорую, и ее отвезли в больницу, - рассказала КП-Новосибирск Наталья. - Вечером мы говорили по телефону. Мама сказала, что ей сделали какой-то укол и все. Она кричала от боли, жаловалась, что к ней никто из врачей или медсестер не подходил.

Спустя сутки семье пожилой женщины сообщили, что она умерла в реанимации.

- Моя версия: у мамы начался сепсис, а врачи не заметили этого вовремя. Почему я так думаю? От гипса шел специфический запах, - говорит Наталья.

Но следствие решило иначе:

- Мы написали заявление в Следственный комитет, была проверка, - говорит Наталья. – Но возбуждать уголовное дело не стали: следователь нам сказал, что врачи все делали верно, нарушений с их стороны не нашли.

Будут ли родные пенсионерки обжаловать это решение, пока неясно.

- Сейчас просто руки опускаются: мама умерла, но за это, получается, никого не накажут, - говорит Наталья.

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