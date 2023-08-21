«Мама умерла, но нарушений нет»: больницу под Новосибирском, где пенсионерка умерла после перелома ноги, не накажут

Следователи считают, что вины врачей в смерти пенсионерки нет. Фото: личный архив семьи Романченко.

Следователи поставили точку в деле 60-летней Валентины Романченко из села Метелево Купинского района, умершей в больнице после перелома. Напомним, пожилая женщина случайно упала, когда решила приготовить себе обед. Пенсионерка сломала ногу в трех местах, ей наложили гипс.

- Утром 24 февраля маме резко стало плохо. Когда папа проснулся, сразу померили ей температуру: было 39. А еще у мамы резко упало давление, папа сразу вызвал скорую, и ее отвезли в больницу, - рассказала КП-Новосибирск Наталья. - Вечером мы говорили по телефону. Мама сказала, что ей сделали какой-то укол и все. Она кричала от боли, жаловалась, что к ней никто из врачей или медсестер не подходил.

Спустя сутки семье пожилой женщины сообщили, что она умерла в реанимации.

- Моя версия: у мамы начался сепсис, а врачи не заметили этого вовремя. Почему я так думаю? От гипса шел специфический запах, - говорит Наталья.

Но следствие решило иначе:

- Мы написали заявление в Следственный комитет, была проверка, - говорит Наталья. – Но возбуждать уголовное дело не стали: следователь нам сказал, что врачи все делали верно, нарушений с их стороны не нашли.

Будут ли родные пенсионерки обжаловать это решение, пока неясно.

- Сейчас просто руки опускаются: мама умерла, но за это, получается, никого не накажут, - говорит Наталья.

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