В Новосибирске 20 августа прошел карнавальный заплыв на сапбордах. Фото: Палагина Ирина/Палагин Андрей

Карнавальный заплыв на сапбордах в Новосибирске 20 августа 2023 года: в Новосибирске в Оби заметили эльфов, фей, пиратов, клоунов и даже Чебурашку. В воскресенье, 20 августа, около 50 участников прокатились по реке от Бугринского моста до Аквапарка.

Около 50 участников прокатились по реке от Бугринского моста до Аквапарка. Фото: Андрей Палагин

В заплыве приняли участие семь новосибирских клубов сапбордистов. Но некоторые участники узнали о мероприятии случайно — увидев афишу в соцсетях.

Светлана примерила образ эльфа. Фото: Ирина Палагина

— Я узнала о карнавале от подруги. На сапах я раньше каталась, но одна. В массовых заплывах я не участвовала никогда, а тут еще и с костюмами… В общем, я решила поучаствовать и не зря. Все надежды оправдались! — рассказала КП-Новосибирске 36-летняя специалист по продажам Светлана. — Одета я была в эльфа. В целом, костюм был незамысловатый. Платье мое личное, я его купила во время поездки в Индию, приобрела уши эльфа для образа, а венок сплела прямо перед заплывом из местных цветов.

На заплыве можно было встретить и крокодила. Фото: Андрей Палагин

А кто-то и вовсе впервые встал на сапборд. И сразу — в эффектном наряде.

Наталья нарядилась в костюм клоуна. Фото: Ирина Палагина

— Я встала на сап первый раз — коллеги подарили мне сертификат на заплыв, а я увидела в интернете информацию про карнавал и решила совместить. На мероприятие мы пришли вместе с коллегами, было очень весело, интересно и даже чуть-чуть экстремально — когда на воде от ветра появились небольшие волны, — рассказала КП-Новосибирск 23-летняя воспитатель детского сада Наталья. — Благо, благодаря работе долго ломать голову над костюмом не пришлось. Я была наряжена клоуном, как обычно наряжаюсь на утренники.

На сапы встали индейцы и феи. Фото: Андрей Палагин

Длилось мероприятие несколько часов и оставило у участников только приятные впечатления. Несмотря на то, что по небу сегодня то и дело ходили тучи, погода решила смиловаться над сибиряками и обойтись сегодня без дождя.

По Оби проплыли несколько десятков человек. Фото: Андрей Палагин

— Мне очень нравится плавать на сапах, у меня есть свой личный и часто выхожу по реке. И когда я увидела в соцсетях про карнавал, сразу захотелось поучаствовать. Одной плавать уже надоело. Костюм я взяла на прокат. Нарядилась в фею: у меня были розовые волосы и накидка, которая эффектно развевалась на ветру, — рассказал КП-Новосибирск 37-летняя свадебный стилист Ирина.

Ирина примерила на себя образ феи. Фото: Ирина Палагина

Человек паук тоже решил проплыть по Оби. Фото: Андрей Палагин

Некоторые встали на сапборд впервые. Фото: Андрей Палагин

Какой же заплыв без пиратов? Фото: Андрей Палагин

Погода оказалась удачной для заплыва. Фото: Андрей Палагин

Участники заморачивались над костюмами. Фото: Ирина Палагина

Кого-то едва не похитили инопланетяне. Фото: Ирина Палагина

Костюм простой, но эффектный. Фото: Ирина Палагина

Кто-то решил сплавляться прямо в скафандре. Фото: Ирина Палагина

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