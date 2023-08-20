«Сказали, что пройдет через час»: пенсионерка судится с новосибирскими врачами из-за ампутации глаза

Врачи пытались спасти глаз, который перестал видеть после укола препарата. Фото: Предоставлены героиней публикации // Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Жительница Новосибирска Зоя Закалова* судится с врачами из-за потери левого глаза. В 2016 году у нее испортилось зрение, в больнице назначили дорогостоящие уколы. Казалось, что болезнь отступила, но после смены лекарства у женщины появился жуткий отек на лице. В итоге зрение не удалось спасти, левый глаз пришлось удалить. Пациентка заявила в суд иск на миллион к врачам государственной больницы.

После снимков в 2016 году обнаружили катаракту и легкую форму ВМЗ. Фото: Прелоставлены героиней публикации

СМОТРЕЛА ТЕЛЕВИЗОР, ЗАБОЛЕЛ ГЛАЗ

Зоя Закалова* полжизни работала кадровиком, никогда не жаловалась на зрение, но в 59 лет сама записалась к врачу-офтальмологу, так как стало понимать, что зрение стремительно падает.

- Мне непонятно, отчего это произошло, у меня всегда было стопроцентное зрение. В начале августа 2016 года я сидела дома и смотрела телевизор, вдруг в левом глазу появились неприятные ощущения. Сразу поехала в частную клинику микрохирургии, там поставили диагноз «ВМД влажная форма левого глаза». Меня направили в больницу, - рассказала КП-Новосибирск Зоя Закалова.

ВМД влажная форма – это возрастная макулярная дегенерация в прогрессирующей стадии. За макулой глаза начинают разрастаться новые кровеносные сосуды, если не лечить болезнь – неизбежна потеря зрения. Влажная форма говорит о том, что у пациентки уже была критическая ситуация. Эффективное лечение в данном случае – дорогостоящие уколы, которые разрушают белок, от него сосуды и растут. Женщине прописали уколы и сначала эффект был хороший.

- Зрение начало выравниваться, я стала читать левым глазом третью строчку таблицы Сивцева. В декабре 2017 году мне сменили больницу. И сказали: «Надо немедленно снова ставить уколы, спасать зрение».

В новой – также государственной - больнице врач прописал препарат, на который в этот раз женщине пришлось потратиться самой – 100 тысяч рублей за три укола, на оставшиеся процедуры дали квоту.

- Уколы ставили раз в месяц. После третьего укола я уже лучше видела, а в пятый раз врач поменяла препарат. Вот тут, думаю, была ошибка. От него начались головные боли и ощущение «жёлтого тумана». Врач сказала: «Не волнуйтесь, это пройдет через час. Это новое поколение препарата, он эффективнее». Вскоре все прошло. Через месяц я приехала на укол, но попросила вернуть первый препарат, на что врач сказала: «Не переживайте». Мне сделали укол, я пошла домой, а ночью проснулось от внезапной боли в левом глазе. Включила свет и сильно испугалась: я ничего не видела левым глазом. Еще у меня был ужасный отек, как будто фингал поставили на половину лица, - говорит Зоя Закалова.

ПРИШЛА СО ЗРЕНИЕМ, УШЛА БЕЗ ГЛАЗА

Утром 7 июля 2018 года муж экстренно отвез пенсионерку в областную больницу, через три дня ей провели операцию. C августа 2018 года по январь были проведены три операции, после них появились боли внутри глаза. В октябре 2019 года левый глаз пришлось удалить, заменив его искусственным.

- Это были адские мучения, врачи постоянно мне залезали в глаз. Имплант не прижился, у меня пошел свищ в глазу. Я пришла к врачам с плохим зрением, а ушла вообще без глаза. В сентябре 2020 года имплант удалили, но протезы постоянно выпадали, мне было страшно пойти в магазин, я сгорала от стыда. Врачи же в ответ пишут, что я якобы была в других больницах, обращалась в другие поликлиники, мол, спрашивайте с них. Хотя я у них делала эти уколы, - настаивает пенсионерка.

Зоя Закалова пошла в частную клинику, но уже в самом конце этой истории — там ей провели пластическую операцию, восстановили глазницу и заменили протез, тот перестал выпадать. Пенсионерка обратилась к юристу Станиславу Холманских, тот помог женщине с иском о компенсации морального вреда.

- Я подписывала договор на лечение, но меня никто не ставил в известность о смене препарата. Жизнь резко изменилась: раньше я пела на городских концертах, была душой компании, а теперь — сижу дома, боюсь показаться подружкам. Всегда ношу темные очки, стесняюсь себя. Приблизительно 300 тысяч потратила на лечение. И до сих пор трачу деньги — по 17 тысяч на смену протеза каждые полгода, уколы с гелем ставлю, чтоб искусственный глаз не проваливался. Боли в глазнице до сих пор мучают, - говорит Зоя Закалова. - Спасибо семье и друзьям, без их поддержки я бы сдалась.

Видимо, истцу придется доказывать, что смена препарата стала причиной потери зрения. Редакция КП-Новосибирск подготовила запрос в больницу, мы готовы опубликовать мнение второй стороны.

*Имя изменено по просьбе героини публикации

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