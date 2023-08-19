«Могли появиться новые обманутые дольщики»: в дела новосибирских чиновников пришлось вмешаться прокуратуре

Почему в Новосибирской области проблема обманутых дольщиков решается медленно? Мнение высказывает Вячеслав Илюхин. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

В Новосибирской области до сих пор не решена проблема обманутых дольщиков. Люди платили за будущее жилье, но не получали его.

Депутат и строитель Вячеслав Илюхин считает, что новосибирские власти не делают всего возможного, чтобы проблему решить. Более того, едва не возник еще один очаг социального напряжения: администрация Новосибирского района воспрепятствовала тому, чтобы застройщик ввел в эксплуатацию новый жилой комплекс.

Свою позицию Илюхин подробно изложил в интервью «Комсомольской правде».

«ПРОБЛЕМУ ДОЛЬЩИКОВ В РЕГИОНЕ МОЖНО БЫЛО РЕШИТЬ»

- По требованию президента до конца этого года власти должны восстановить законные права обманутых дольщиков. Вячеслав Викторович, как полагаете, Новосибирская область уложится в срок?

- До конца 2023 года проблема в нашем регионе решена не будет. У нас еще достаточно много дольщиков, которые не получили жилье и получают не так быстро, как хотелось бы.

- Может быть, в бюджете не хватает средств? Может быть, в принципе нет возможности решить проблему?

- Было бы желание… Еще весной прошлого года я предлагал способы решения этой проблемы. Я тогда возглавлял Агентство развития жилищного строительства региона и говорил, что решение этой проблемы готов взять на себя. Думаю, я решил бы ее процентов на 90.

Застройщику согласовали строительство, но потом отказались вводить дома в эксплуатацию. Фото: jk-davinci.ru

- Да, вы активно предлагали вариант. Ссылались на возможности, которое дает Постановление Правительства России № 1704.

- Это постановление позволяет регионам развивать инфраструктуру за счет федеральной казны. За счет денег, полученных в виде бюджетных кредитов. По сути Правительство РФ говорит нашей области: «У вас есть перед нами долг - 17 миллиардов. Мы готовы с вас эти деньги не брать, если вложите их в инфраструктуру, в развитие новых инвестиционных проектов». Я предлагал обеспечить инфраструктурой три площадки: Клюквенный, Верх-Тулу и Ложок. Мы готовы были обеспечить эту землю необходимыми коммуникациями и затем реализовать. По нашим расчетам, это принесло бы Агентству развития жилищного строительства (АРЖС) 9,6 миллиарда рублей. И на эти деньги можно было решать проблему обманутых дольщиков. И деньги даже остались бы. Но правительство отказалось от площадок Ложок и Верх-Тула. А по Клюквенному приняли в форме, которая выгодна скорее застройщикам, чем региону.

- Что сейчас говорят в региональном правительстве о ситуации с дольщиками?

- На сессии Законодательного собрания задавали вопрос министру строительства региона Алексею Колмакову. Он сказал, что «мы отправили запрос в Федерацию, нам нужно 3,5 миллиарда рублей». Но надо было просто раньше не раздавать в пользу частных инвесторов. Чиновники тогда говорили: «Это для того, чтобы у нас инвесторы были». Но согласитесь, все инвесторы и застройщики должны быть в равных условиях. Регион в числе антилидеров по проблеме обманутых дольщиков, а мы по каким-то непонятным причинам раздаем деньги частным инвесторам. Возглавляя АРЖС, я говорил, что агентство готово взять решение проблемы на себя. У меня спросили: «А если не получится?» Я сказал, что готов отвечать за свои слова и свою работу.

«МЫ УСЛОВИЯ ВЫПОЛНИЛИ»

- Давайте поговорим о ситуации в Ложке, где вы работаете не только в качестве депутата, но и в качестве строителя. Передо мной документ - отказ от ввода в эксплуатацию объектов специализированного застройщика «Академ-Развитие». Цитирую: «На основании протокола совещания по вопросу водоснабжения, а также перспективы развития жилищного строительства в границах поселка Ложок Барышевского сельсовета Новосибирского района… дальнейшей возможности выдачи разрешения на строительство, а также выдачи разрешения на ввод объектов в эксплуатацию в рамках выданных технических условий от «АО «АРЖС НСО» не представляется возможным». Прокомментируйте, пожалуйста, эту ситуацию.

- Некоторые чиновники не только не решают, но и стараются приумножить проблему обманутых дольщиков. Когда площадку в Ложке готовили к строительству, я еще возглавлял Агентство развития жилищного строительства. И агентство построило в этом месте два водозабора. Достаточно, чтобы закрыть потребности поселка с учетом всех новостроек. Но обслуживает эту территорию МУП «Ложок» - организация, которая находится в ведении Новосибирского района. И там каким-то образом пришли к выводу, что некоторые скважины выдают объем в несколько раз меньше, чем по нормативу. И сказали: сколько скважины ни делай, все равно воды хватать не будет. Но это неправда. Вопрос в их правильной эксплуатации.

Для того чтобы решить проблему, понадобилось вмешательство прокуратуры. Скоро жильцы получат ключи. Фото: jk-davinci.ru

- Эту эксплуатацию реально наладить?

- Конечно! Мы обсчитали, что для нормального обеспечения поселка водой необходимо порядка 30 миллионов. И район, и правительство Новосибирской области вполне могут изыскать эти деньги, чтобы решить проблемы на этой территории.

- Но вы со своей стороны все требования выполнили?

- Да! С нашей стороны технические условия были выполнены. И нам, повторюсь, сам район выдавал разрешение на строительство. А потом заявил, что не будет принимать дома в эксплуатацию. Люди купили квартиры, застройщик выполнил все требования, предусмотренные статьей 55 Градостроительного кодекса. Это статья о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. И перечень требований к застройщику в ней указан исчерпывающий. То есть мы сделали все, что обязаны. Сделали по закону. Но район решил, что на Градостроительный кодекс можно плюнуть?

- Но чем закончилась ситуация?

- Тем, что пришлось подключать прокуратуру. Прокуратура провела проверку. И после этого нам выдали разрешение на ввод домов в эксплуатацию. При этом, когда прокуратура задавала представителям администрации вопрос, на основании какого законодательного акта было принято решение об отказе, они ничего ответить не смогли.

- Вячеслав Викторович, когда люди получат ключи от квартир?

- По своим обязательствам мы должны вручить ключи в конце января. Но, думаю, мы заселим людей раньше.