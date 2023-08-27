«Подсадила на них даже 82-летнюю маму»: пенсионерка стала фанаткой корейской группы BTS - она заказывает им поздравления на огромных экранах

Елена организовала фан-дом в Новосибирске. Фото: Виталий ЦУКАНОВ

59-летняя Елена Бурдина из Новосибирска ломает все представления о пенсионерах: она фанатка группы BTS и основательница фан-клуба любимых музыкантов в Новосибирске. Пожилая сибирячка собирает мерч с любимыми артистами и даже устраивает вечеринки в честь их дней рождения с другими поклонниками корейских артистов. Свою историю она рассказала КП-Новосибирск.

ПОМОГ КОВИД

Елена Бурдина - в прошлом фотокорреспондент одной из воинских частей в Новосибирской области. Сейчас она на пенсии, воспитывает внуков. И они в восторге от модного образа бабушки: фиолетовые волосы, кепка в тон волос и яркая рубашка в клетку - никакого намека на привычные для пенсионеров платья-кофты.

Дома у Елены все в портретах любимой группы. Фото: Виталий ЦУКАНОВ

- Я посмотрела фильм «Хороший доктор», узнала, что это ремейк южно-корейского фильма. Решила посмотреть оригинал и влюбилась в корейские фильмы и сериалы, - рассказала КП-Новосибирск Елена Бурдина, основательница фан-дома. - Особенно меня впечатлили саундтреки: были несколько групп, которые мне понравились.

А вы слушаете корейскую музыку? Фото: Виталий ЦУКАНОВ

Саму группу BTS Елена впервые услышала в 2012 году: она гуляла с собакой около своего дома, и в течение месяца из одной и той же машины играли их песни. Елена хотела узнать, кто поет, но сразу подойти постеснялась. А потом машина перестала приезжать на парковку.

Елена узнала о группе во время ковида. Фото: Виталий ЦУКАНОВ

- Узнать, что это за группа, мне помог ковид. В декабре 2019 года я заразилась коронавирусом, когда помогала внуку подруги восполнить пробелы в математике после его отпуска в Китае. Он привез вирус оттуда. Мне пришлось сидеть дома. Когда поправилась, стала понемногу гулять с собакой. И тогда-то во время очередной прогулки я снова услышала знакомую песню уже из другой машины. Я подошла к парню, который был за рулем, и спросила, кто это исполняет. Он сказал, что ВТS, - вспоминает женщина.

Елене Валерьевне 64 года. Фото: Виталий ЦУКАНОВ

Через полгода Елена не только сама стала фанаткой, но и подсадила на корейскую группу свою знакомую - 64-летнюю Елену Валерьевну, преподавателя колледжа. И не только ее.

Сувенирные стаканчики. Фото: Виталий ЦУКАНОВ

- Теперь и моя мама их поклонница, - смеется Елена. - Ей 82 года, и свой 80-летний юбилей она встречала под их музыку. У них все песни со смыслом, в каждом клипе свое послание. Их интересно слушать!

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Позже Елена создала фан-группу Army NSK: участницы в ней в основном возрастные. Нашли они друг друга благодаря случаю: Елена увидела в интернете, что фанатки из Новосибирска хотят устроить k-pop-пати ко дню рождения группы. Она списалась с ними и решила пойти на праздник.

Галя - фанатка BTS. Фото: Виталий ЦУКАНОВ

- В Москве раньше делали видеопоздравления каждому участнику и транслировали на больших экранах. Потом это прекратили, а я поняла, что скоро праздник у моего любимого Джина (солист группы. - Ред). Начала обзванивать рекламные агентства, чтобы они помогли мне сделать ролик-поздравление и транслировали его на большом экране. Когда ролик вышел, другим возрастным поклонницам он очень понравился, и они решили найти меня через рекламное агентство. Так мы и познакомились, - объясняет женщина.

Фанаты собираются регулярно. Фото: Виталий ЦУКАНОВ

Теперь сибирячки все вместе отмечают дни рождения любимых музыкантов, устраивают танцы, заказывают для них ролики-поздравления - эти видео транслируют на больших экранах города. Да и в самом фан-доме каждому найдется место, будь вам 18 или 60 лет.

Стены украшены фотографиями певцов. Фото: Виталий ЦУКАНОВ

- Нам даже удалось украсить автобус к 10-летию группы! Теперь он ездит по нашим улицам, - восторженно рассказывает Елена.

МЕЧТАЮТ ПОПАСТЬ НА КОНЦЕРТ

Сейчас в комнате Елены как в музее корейской поп-культуры: у нее собраны книги, альбомы и фотографии корейских певцов и актеров. Покупает она все это в интернете и в корейских магазинах в Новосибирске.

Книга с постерами. Фото: Виталий ЦУКАНОВ

- У меня 20 альбомов группы. А еще есть книга про BTS, которую мне подруга из Лондона прислала. Есть книга с постерами, - перечисляет сибирячка и добавляет: - Мы даже начинали учить корейский язык. Он красивый, но очень сложный.

Сможете отличить ребят? Фото: Виталий ЦУКАНОВ

Теперь сибирские фанатки «золотых мальчиков» мечтают попасть на концерт любимой группы, чтобы услышать их песни не в сериале, а вживую.

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