«На капоте будто кто-то танцевал - все во вмятинах»: бездомные собаки погрызли машину сибирячки, приехавшей на поминки

Машине требуется серьезный ремонт. Фото: предоставлено героиней публикации.

Жительница Новосибирска Марина Птичкина приехала в город Гурьевск Кемеровской области на поминки.

- 2 августа у меня умер папа, 10 августа было девять дней со дня его смерти, собирались родные, - рассказала КП-Новосибирск Марина. – Ночью один раз сработала сигнализация моей машины. Но во дворе многоквартирного дома нет ни одного фонаря, и я в потемках не заметила ничего из окна.

Утром Марина спустилась во двор и была в шоке от того, во что превратилась ее машина - Kia Sportage.

Авто серьезно пострадало. Фото: предоставлено героиней публикации.

- Моя версия: собаки, скорее всего, гнались за кошкой, а она залезла на мое авто. И сейчас машина выглядит так, будто на капоте там кто-то танцевал – все во вмятинах, - говорит Марина. – И ладно, если бы это были просто внешние повреждения - это было бы не так печально. Но собаки порвали провода для некоторых датчиков, топливную магистраль, запчастей для которой в России сейчас просто нет. Под заказ нужные запчасти нужно ждать полгода…

И это еще не все: собаки вырвали защиту двигателя снизу авто – ремонтировать придется и ее. Но предстоящий ремонт – только часть свалившихся на Марину проблем:

Собаки погрызли провода и топливную систему.

- Получается, что я с маленьким ребенком осталась без машины, а его нужно постоянно возить в садик и на дополнительные занятия. Ради этого я и покупала машину два месяца назад, а теперь не знаю, когда вообще ее восстановим.

Родные помогли Марине отогнать машину на частную территорию – там семья и собирается своими силами ремонтировать авто.

- Брат сейчас пытается помочь мне с запчастями: вроде бы есть вариант купить б/у, разбираемся с доставкой, - объясняет девушка.

А еще Марина собирается требовать компенсацию от местной администрации, и, если понадобится, отстаивать свою правоту в суде.

- Они отвечают за бродячих собак в городе, поэтому пусть возмещают ущерб. Какой точно будет сумма, я пока не знаю, - резюмирует сибирячка.

Напомним, это – не первый подобный случай в Сибири. В мае 2022 года в Новосибирске бездомная собака повредила как минимум три машины – «Ладу Гранта», «Ниссан Террано» и «Хонду Цивик». Вычислили ее благодаря камерам видеонаблюдения.

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