«Через полгода после смерти Саши родилась его дочка»: водителя, раздавившего палатку с рыбаками на озере под Новосибирском, начали судить

В аварии с пьяным водителем погию омский рыбак. Фото: vk.com/fishing55_region

Суд начал рассматривать дело водителя «Toyota Rav 4», раздавившего палатку с рыбаками на озере Большие Чаны Купинского района. Напомним, трагедия произошла 11 декабря 2022 года около часа дня.

- Мы с зятем Сашей приехали на рыбалку из Калачинского района Омской области: места эти хорошо знали, были тут уже не раз, - объяснил КП-Новосибирск рыбак Максим. – На льду поставили палатку, сами стали рыбачить. Заметили, что какой-то пьяный мужик на иномарке ездил по льду, но значения не придали. Потом сами зашли погреться в палатку, услышали резкий шум мотора, а потом я почувствовал удар и упал. Пару минут я лежал, не понимал, что происходит. А когда пришел в себя, то увидел, что нашу палатку снесло, а Саша уже мертвый..

Водителю иномарки - Павлу Размыслову - предъявили обвинения по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности): ему грозит до двух лет лишения свободы. За все это время лишь раз он помог семье погибшего рыбака.

Водителю иномарки - Павлу Размыслову - предъявили обвинения по ч. 1 ст. 109 УК РФ. Фото: Управление Судебного департамента в Новосибсркой области.

- Сразу после аварии он связался с моей сестрой, женой Саши - она тогда была беременна, осталась одна с тремя маленькими детьми, - рассказал КП-Новосибирск Максим. - Он передал 100 тысяч на похороны.

После этого с водителем родные рыбака не общались. А сейчас им вовсе не до того:

- Моя сестра в июне родила девочку, спустя полгода после смерти Саши. Жаль, что он не увидит дочку, - говорит Максим. - Мы будем добиваться, чтобы водитель получил максимальное наказание.

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