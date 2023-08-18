Игра в футбол на грейдерах и вальсирование на БелАЗах: в ЭЛСИ отгремел финал конкурса «Лучший по профессии»

Фото: Александр ШАЛАГИН

Для угольных предприятий конкурс «Лучший по профессии» ГТО - это не отбор готовых к труду и обороне, а битва сильнейших водителей и машинистов горнотранспортного оборудования. Покружить на громадном БелАЗе и ювелирно его припарковать, забить гвоздь ковшом экскаватора и загнать мяч в ворота ковшом грейдера - это только часть испытаний финала конкурса профессионального мастерства ЭЛСИ «Лучший по профессии» горнотранспортного оборудования.

Самые зрелищные моменты необычных соревнований - в репортаже «Комсомольской правды».

Фото: Александр ШАЛАГИН

СТРОГИЕ СУДЬИ И ХИТРЫЕ ВОПРОСЫ

Конкурс профессионального мастерства в компании проводят уже второй год, в этом году в финале свыше 100 участников. Предварительно на предприятиях ЭЛСИ прошли отборочные этапы, лучшие из лучших отправились на финальную битву в Новосибирскую область. Водители и машинисты горнотранспортного оборудования из Кузбасса, Якутии и Новосибирской области встретились на промплощадке «Разреза Восточного». В это же время на обогатительной фабрике ЭЛСИ проходили испытания работники обогащения, а на железнодорожном узле - работники логистики. К испытаниям допускались лишь те, кто справился с предварительным тестированием.

Фото: Александр ШАЛАГИН

Путейцы забивают в шпалы костыли, лихо подкручивают гайки. За каждым из них зорко следят строгие судьи. Неподалеку проходят испытания составители поездов: расцепляют вагоны и отвечают на хитрые вопросы. Пытаются унять волнение работники обогатительной фабрики: работать с черным золотом привыкли, а мандраж все равно накрывает с головой!

КОГДА ПОГОДА НА СТОРОНЕ РАБОЧИХ

На промплощадке «Разреза Восточного» начинаются самые зрелищные соревнования. Погода словно заодно с участниками: небо заволокли тучи всех оттенков синего, но не пролилось ни дождинки.

Машинист бульдозера Валерий Поршнев работает в компании уже 20 лет. В прошлом году занял в конкурсе первое место.

- Когда в этом году снова пригласили, сначала не хотел идти: думал, свое уже получил. На приз за первое место построил гараж и ребятишкам денег выдал. Но это интересно, поэтому решился все-таки поучаствовать! В этот раз не очень доволен своим выступлением: разволновался, задел одну бочечку и заработал штрафной балл. Но все равно мероприятие хорошее, да и мы уже победители, потому что прошли в финал, - философски рассуждает участник.

Фото: Александр ШАЛАГИН

Бульдозеристы забивали ковшом гвозди, аккуратно поднимали с бочек трубочки, вспахивали и выравнивали дорожку. За каждую ошибку судьи засчитывали штрафной балл. А еще - замеряли скорость выступлений до миллисекунд, потому что среди тех, кто ошибок не допустил, выбирали самого быстрого.

«ВЕРНУСЬ ДОМОЙ С ХОРОШИМИ НОВОСТЯМИ!»

Машинист автогрейдера Максим Шишигин в «ЭЛСИ Майнинг Сибирь» работает 6 лет. Сам из Алтайского края, работает вахтовым методом: 15 суток - здесь, 15 - дома. Говорит, испытания организаторы придумали очень хитрые. Сами посудите: поднять кубик ковшом по наклонной доске, провальсировать на неповоротливой машине змейкой, пройти участок с препятствиями и на финише загнать футбольный мяч в ворота!

Фото: Александр ШАЛАГИН

Кстати, Максим прошел все испытания без единого штрафного балла и стал первым с отрывом в полсекунды. За первое место в этой номинации победителя ждал солидный денежный приз. И Максим точно знает, на что потратить деньги.

- Меня дома ждут жена и двое новорожденных ребятишек: мальчик и девочка. Супруга с малышами еще в больнице, я к ним скоро вернусь с хорошими новостями! - улыбается победитель.

На втором месте в непростой борьбе оказался машинист автогрейдера Яков Менцер. Для него самым сложным было поднять кубик по доске. По глазам видно: немного огорчен, но в целом собой доволен.

Фото: Александр ШАЛАГИН

- Мне моя работа нравится. Иначе зачем бы я ее выбрал и работал здесь девятый год? Для работы на такой тяжелой технике нужен навык, она творческая: нужно умение работать отвалом, уметь профилировать, строить дороги. Мне нравится, когда в итоге все ровно, красиво, - объяснил Яков.

Кстати, достойные денежные призы ждали победителей, занявших в каждой номинации первое, второе и третье места.

«НАША ЦЕЛЬ - РАЗВИВАТЬ ЛЮДЕЙ»

Рядом с площадкой, где выступают БелАЗы, закладывает уши. Не столько от шума техники, сколько от криков работников: за каждого товарища переживают как за себя.

Артем Летнев говорит, что волновался до, во время и после своего выступления. Несмотря на отпуск, еще три дня после отборочного тура приезжал тренироваться у себя на разрезе: коллеги откликнулись, помогали, привозили туда-обратно.

Фото: Александр ШАЛАГИН

- Тренировки помогли, но из-за волнения сделал много ошибок. Из испытаний самым сложным для меня было кольцо: БелАЗ по нему вообще не едет, его за него выбрасывает! Очень тонкая это работа. Но волновался я, конечно, сильно, постоянно думал о конкурсе, а сегодня вообще всю ночь во сне ездил, - поделился Артем.

По словам директора АО «Разрез Колыванский» Александра Данильченко, у конкурса несколько задач: выявить лучших, повысить престиж рабочих профессий горняков и показать людей, на которых стоит равняться.

Директор АО «Разрез Колыванский» Александр Данильченко. Фото: Александр ШАЛАГИН

- Это то, что важно для компании: чтобы люди росли, развивались, становились еще профессиональнее, - прокомментировал Александр Данильченко. - Потому что, какой бы современной и «умной» ни была техника, все делают люди! Наша цель - развивать людей, этим мы и занимаемся, в том числе и на таких конкурсах. А кроме того, задача - показать и поднять профессиональный уровень сотрудников, что скажется в первую очередь на безопасности.