Красивые листья и жемчужная кора: в каком парке Новосибирска появилось 30 пурпурных берез

Сотрудники СГК приучают к заботе о природе и своих детей. Фото: Константин СТРЕМОУСОВ

В парке «Березовая роща» теперь можно сфотографироваться не только с очаровательно наглыми белочками, но и на фоне пурпурных берез. У них необычная листва: смесь зеленой и всех оттенков пурпурного. Ствол белый, с жемчужным отливом. Цвет листвы меняется с весны до осени от ярко-красного до темно-коричневого.

Сотрудники СГК приучают к заботе о природе и своих детей. Фото: Константин СТРЕМОУСОВ

Обновление деревьев в парке планировали давно, решили высадить привычную нашему глазу березу бородавчатую, а также собрать коллекцию березок разных видов и сортов. СГК помогла осуществить задуманное: закупила саженцы и организовала посадку по всем правилам.

НА СМЕНУ СТАРЫМ ТОПОЛЯМ

Для того чтобы березки прижились и радовали горожан, их высаживали под руководством начальника отдела озеленения и благоустройства дирекции городских парков Татьяны Лавренко. Сначала полили удобрением, затем щедро доливали водой: 50 литров под каждый ствол. Саженцам высотой 2,5 метра выделили место по обе стороны от аллеи. Раньше здесь были переросшие тополя. Старые аварийные деревья убрали, а посадку спланировали так, чтобы в будущем березы сформировали общую густую крону.

У пурпурной березы окрас листьев очень необычный и яркий. Фото: Константин СТРЕМОУСОВ

Одну из березок посадила вице-мэр Анна Терешкова. Не остались в стороне и обычные новосибирцы: Евгения Андрухова, ее сестра Татьяна и ребятня присоединились к энергетикам и посадили березку в парке, где прошло их детство.

В акции поучаствовала и вице-мэр Анна Терешкова. Фото: Константин СТРЕМОУСОВ

КРЕАТИВНОМУ ГОРОДУ - КРЕАТИВНЫЕ ДЕРЕВЬЯ!

По словам директора теплосетевого подразделения СГК в Новосибирске Максима Рябенко, компания с удовольствием подключилась к обновлению деревьев в парке. Акцию «Зеленая дружина» энергетики проводят уже 5 лет подряд во всех городах присутствия СГК. В Новосибирске за это время высадили порядка тысячи деревьев, например, деревца и кустарники в Центральном парке, «Березовой роще», около ТЭЦ-2 и ТЭЦ-5.

Ведущий специалист СГК Екатерина Молодых аккуратно притаптывает ком, подсыпает недостающей земли, проливает удобрениями - все по правилам!

- Я сегодня здесь по зову души, улучшаю свою карму, помогаю деревьям. Посадила четыре березки, запомнила их. Буду навещать, когда приду гулять в парк, - улыбается девушка. - Смотрите, рядом старые березы: их будут убирать, а эти растут им на смену. Думаю, здесь будет очень красиво!

А ты уже сфотался около пурпурных березок? Фото: Константин СТРЕМОУСОВ

Ведущий инженер ТЭЦ-5 Ольга Белоусова живет в Дзержинском районе и довольна, что парк возле ее дома станет красивее:

- Я тоже не знала, что бывают такие березы. Но классических тут много, а теперь появится что-то новое, интересное. У нас и город такой - креативный, молодой. Думаю, необычные березки тут в самый раз!

Все делали по правилам и с любовью. Фото: Константин СТРЕМОУСОВ

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Заместитель начальника отдела озеленения дирекции городских парков Андрей Косых:

- Парк называется «Березовая роща», поэтому логично обновлять его именно березами. Но есть один момент: когда преобладает монокультура, накапливаются болезни и вредители, характерные для этого вида. Парк старый, березы возрастные, гниют. Если продолжим досаживать его той же березой бородавчатой, с вероятностью 90% парк получит быстро распространяющиеся заболевания. Существует очень много видов берез! Уже посажена карельская, а в сентябре высадим березу бумажную с практически белоснежным стволом. Когда все везли из-за рубежа, краснолистные березы были уделом коттеджного озеленения. Высаженные сегодня саженцы закуплены в российских питомниках. В течение трех лет будем дополнительно поливать их и подкармливать, потом корни уйдут глубоко и деревья станут абсолютно самодостаточными. Это адаптированный вид, морозостойкий, вырастает до 10 - 12 метров, в городе такие березы живут 55 - 60 лет.