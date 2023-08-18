«Учитель русского пишет сообщения с 18 ошибками!»: блогерша со скандалом забирает дочку из школы на домашнее обучение

Марина переведет дочку в онлайн-школу. Фото: https://t.me/maripulya

Марина Трубицына - многодетная мама и популярный блогер из Новосибирска с почти миллионом подписчиков. Недавно она написала гневный пост о том, что ее дочка-шестиклассница не будет ходить в школу.

- Приняли решение перевести дочку на домашнее обучение. Школьная система сейчас - это дно. Я не для того рожала дочь, чтобы кучка престарелых невротичек ломала ей психику и самооценку, - написала в своем телеграм-канале Марипуля (такой у нее ник в соцсетях).

Подписчики тут же разделились на два лагеря: кто-то блогершу поддержал, но многие были от ее решения в недоумении.

- Дети все разные. Я не представляю, как мой ребенок будет учиться дома. Я первая свихнусь.

- А что с социальной адаптацией делать, Марин? Как-то стремно, что ребенок социума лишится.

Корреспонденты КП-Новосибирск связались с Мариной и попросили объяснить, почему она приняла такое решение.

- Когда в классе больше 30 человек, учитель физически не может уделить даже минуту внимания каждому ребенку, - объяснила свое решение Марина Трубицына.

Но заполняемость класса - не единственная претензия блогера: ее возмутила безграмотность классного руководителя девочки, которая преподавала русский язык.

- Если учитель пишет сообщения с 18 ошибками, чему она может научить детей? - в подтверждение своих слов Марина показывает переписку с педагогом. Учитель пишет «на ровне с математикой», «на уроки мы стараемся думать», к пунктуации тоже есть вопросы.

Педагог в переписке допустила немало ошибок. Фото: https://t.me/maripulya

Еще одна претензия блогера - слишком строгие требования к школьной одежде учеников:

- Надо носить светлый верх и синий низ круглый год. То, что блузки постоянно затираются о старые парты и их приходится менять, - отдельный разговор. Но когда при этом директор носит красный пиджак с цветами, возникают вопросы. Ты же должен мотивировать учеников своим примером, а не иначе. А то получается, что следят только за внешним видом учеников, будто концлагерь какой-то, а не школа.

Под критику попали и уроки физкультуры:

- Вместо занятий спортом дети писали доклады по физкультуре. Однажды дочка не успевала сама его написать, и ей помогала я. И знаете, когда поставили 4 за хороший доклад с красивыми фото по зимним видам спорта, я была в гневе. 4 за доклад по физкультуре? Серьезно?

В ближайшие дни Марина собирается перевести дочку в частную онлайн-школу и искать дополнительно репетиторов по иностранным языкам:

- Я считаю, что в современном мире нужно знать минимум два языка. Поэтому будем подтягивать уровень английского - это точно. И сейчас выбираем, какой язык будет у дочки вторым - скорее всего, китайский. Общения со сверстниками ей будет вполне хватать в ее спортивной школе.

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

«Это обедняет ребенка»

Вот как прокомментировал ситуацию Геннадий Прохорычев, бывший детский омбудсмен Владимирской области и по совместительству педагог-психолог и отец четырех детей.

- Конечно, законом предусмотрена семейная форма обучения, есть множество онлайн-школ, которые предоставляют свои услуги. Но я рекомендовал бы не забирать ребенка из школы. Те претензии, которые перечислила мама девочки, - это исключительно какие-то страхи родителя. В любой ситуации можно разобраться. Если педагог действительно безграмотный, то можно добиться его замены. Если возможности заменить нет, то договориться, что именно русским языком ребенок будет заниматься дистанционно - это вполне возможно. И тогда это будет пример для ребенка, что надо искать выход из любой ситуации, ребенок этому учился бы. А совсем забирать девочку из школы - это обеднять ее. Мы живем в социуме, ребенок должен учиться общаться и со сверстниками, и с педагогами.

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