Забили куском мяса: флористку обвинили в убийстве старшей по дому, которая подкармливала кошек

Женщина решила помочь пенсионерке и оказалась в СИЗО. Фото: Предоставлено героем публикации

51-летняя флористка Ирина Швецова 8 месяцев провела в следственном изоляторе. Ее обвиняли в убийстве пенсионерки. Как рассказывает героиня, в августе 2020 года она зашла к 73-летней соседке - та пожаловалось, что ее избила неизвестная. Пенсионерка отпустила Ирину, но ночью ее задержали полицейские. Оказалось, что соседка умерла от ударов по голове, а Ира видела ее последней. Суд присяжных трижды оправдывал флористку. В последний раз вердикт выносили в Новосибирском апелляционном суде. Подробнее - в материале КП-Новосибирск.

Полиция задержала Ирину в ночь после трагедии, женщина была в шоке. Фото: Влад Комяков

«КАКАЯ-ТО БАБА ЕЕ УДАРИЛА»

Эта история случилась в Барнауле. Раньше Ирина Швецова была флористом - вместе с взрослой дочерью развивала свой магазин цветов, мечтала о загородной жизни. 8 лет назад семья сняла квартиру в центре Барнаула на время стройки дома. Как только въехала, встретилась со старшей по подъезду.

- Познакомились мы с Надеждой Андреевной при переезде в конце 2015 года, она была старшей по подъезду. Мы с ней разговорились про любовь к животным: у нее жили три кошки, а еще она подкармливала животных во дворе. Жила она одна, сын - отдельно, две внучки. Отношения были хорошие, - рассказала КП-Новосибирск Ирина Швецова.

Семья достроила загородный дом и переехала туда с тяжелобольной мамой. Утром 7 августа 2020 года Ирина Швецова приехала на съемную квартиру, так как была записана на прием к врачу и хотела забрать продукты. Женщина прибралась и нашла в холодильнике старый кусок фарша. Решила отдать соседским кошкам и около 12.00 - 12.30 поднялась на третий этаж к Надежде Андреевне. Позвонила в дверь, но женщина открыла соседке не сразу.

- Она сказала: «Заходи быстрее, я боюсь», - и захлопнула дверь, при этом держалась за лицо. Рассказала, что ей звонили несколько раз в домофон, потом - в дверь: «Я открыла и получила по лицу. Какая-то баба в пестром платье ударила». Я предложила позвонить врачам, в полицию, сыну - она отказалась, - поделилась с КП-Новосибирск Ирина Швецова. - Я попросила ее не открывать никому дверь и ушла к врачу.

Женщина 8 месяцев провела в СИЗО и ее оправдали присяжные. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

УБИЛИ КУСКОМ МЯСА

Ирина поехала по делам, а потом за город, к семье. Около 2 часов ночи супруги проснулись от стука в окна и лая собак.

- Пришли неизвестные люди в гражданском задерживать меня, никто не представился. Спросили, была ли я в квартире у Надежды Андреевны, забрали одежду. Меня привезли в отдел и несколько часов подряд спрашивали: «Зачем убила бабушку-соседку?» Забрали телефон и ключи. Потом ночью дома был обыск. Без понятых. После этого у нас странным образом пропали 230 тысяч рублей, - продолжает Ирина Швецова. - Меня отправили в ИВС, а потом суд вынес решение об аресте. Там со мной два раза в день беседовали оперативники. Морально давили, убеждая признаться.

К пенсионерке пришел почтальон, но ему никто не открывал - тогда соседи позвонили сыну. Согласно материалам дела 7 августа около 17.30 сын обнаружил тело 73-летней Надежды Андреевны в собственной квартире. Старшая по подъезду умерла в результате черепно-мозговой травмы: сначала ее ударили по голове замороженной костью с мясом, а затем добили неустановленным тупым предметом. Кусок мяса и медицинские перчатки нашли в мусорке около дома. Следователи нашли видео, на котором в день трагедии Ирина выбрасывает в контейнер пакет. Так флористке предъявили обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть человека.

- Четыре недели я была на судебно-медицинской экспертизе, тогда я узнала, что умерла моя тяжелобольная мама: ее не стало 8 сентября, - объяснила КП-Новосибирск Ирина Швецова.

Суд присяжных трижды оправдал женщину. Фото: Предоставлено героем публикации

ОПРАВДАНИЕ ЗА ОПРАВДАНИЕМ

7 апреля 2021 года коллегия присяжных по делу Октябрьского районного суда Барнаула оправдала Ирину по обвинению в убийстве соседки. Тогда прокуратура подала апелляцию, оправдательный приговор отменили. Дело направили на доследование, и во второй раз Ирине предъявили обвинение уже в убийстве и грабеже. Сын пенсионерки вспомнил: у матери были деньги и ювелирные украшения, которые пропали.

- Против меня не было никаких улик: в квартире нашли чьи-то отпечатки пальцев, но они не мои, следов крови на моей одежде не было. Наверное, в совокупности это повлияло на решение присяжных. Другие версии никто не рассматривал, но на втором суде мне предъявили обвинение в грабеже. Показания сына ничем подтверждены не были, и все же он подал иск на миллион рублей, - сообщила КП-Новосибирск Ирина Швецова.

Присяжные в Алтайском краевом суде снова оправдали Ирину, прокуратура вновь обжаловала приговор и добилась его отмены в октябре 2022 года. Дело в третий раз вернулось в Алтайский краевой суд, и он снова оправдал Ирину. 26 июля 2023 года апелляционный суд в Новосибирске рассмотрел дело.

- Приговор в отношении Швецовой обжаловали потерпевший сын пенсионерки и государственный обвинитель, указав, что адвокаты Швецовой воздействовали на коллегию присяжных с помощью положительных характеристик, обсуждения предыдущих решений в СМИ. Однако, проверив материалы уголовного дела, судебная коллегия не усмотрела процессуальных нарушений и оставила приговор суда без изменения. Оправдательный приговор вступил в силу, - уточнили в пресс-службе Пятого апелляционного суда в Новосибирске.

Адвокат женщины Аркадий Козлов отметил: маловероятно, что гособвинители будут и дальше обжаловать оправдательный приговор. Если бы сторона защиты допустила нарушения в ходе дела, то приговор отменили бы в апелляционной инстанции. Только в ходе третьего суда обыск в доме женщины признали незаконным: до этого жалобы в МВД на пропавшие деньги не приводили к проверкам.

Так Ирина Швецова трижды доказала свою невиновность. Но кто же убил пенсионерку? Видимо, в этой истории есть недоработки со стороны следствия. Суду не хватило доказательств, улик, аргументов, на кого бы они ни указывали. Коллегия присяжных три раза выносила оправдательные приговоры: обычным людям тяжело брать на себя ответственность за судьбу живого человека, которого видят перед собой. В общем, детектив получился с открытым финалом

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