«Я еще и моральный вред запрошу!»: новосибирец отсудил у штрафстоянки 38 тысяч рублей

Машину не хотели отдавать без оплаты. Фото: предоставлено Денисом Дудиным

Новосибирец Денис Дудин не раз забирал свою машину со штрафстоянки. Чтобы вернуть авто в последний раз, ему потребовалось 4 дня. И тут камнем преткновения стала оплата. По закону владелец машины может сделать это в течение 30 дней. В этот же раз требовали рассчитаться на месте. В итоге мужчина пошел в суд и выиграл. Как ему это удалось - в материале КП-Новосибирск.

Первый раз машина Дениса попала на штрафстоянку в 2015 году. Мужчина приехал ее забирать, а с него потребовали оплату прямо сейчас. Выбора не было, пришлось заплатить 1500 рублей. Второй раз - аналогичная ситуация.

- Когда в третий раз, уже в 2022 году, мою машину забрали на штрафстоянку, я приехал и сказал, что по закону они не имеют права требовать с меня оплату сейчас. Я обязан был предъявить только разрешение от ГИБДД забрать авто, - рассказал КП-Новосибирск Денис Дудин. - Добавлю, что после второго случая я написал заявление в прокуратуру. Там признали действие штрафстоянки незаконным и вынесли ее директору представление.

Мужчина 4 дня ездил на место простоя и пытался забрать иномарку без документов об оплате. В итоге пришлось идти к директору штрафстоянки и показывать решение прокуратуры. Директору ничего не оставалось, как пойти навстречу и дать распоряжение вернуть авто.

- После этого я подал на штрафстоянку в суд, чтобы мне вернули все расходы и возместили моральный вред в размере 100 тысяч рублей, - говорит Денис.

Согласно приказу минтранса Новосибирской области № 66 от 03.05.2018 срок оплаты стоимости перемещения на спецстоянку и хранение задержанного авто составляет не более 30 дней с того момента, как машина оказалась на стоянке. В то же время в законе «О порядке перемещения задержанных транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения, оплаты стоимости перемещения и хранения, а также возврата транспортных средств» ни слова не сказано про то, что нужно удерживать автомобиль на стоянке, пока не будет произведена оплата.

Дело рассматривалось в Октябрьском районном суде. Служители Фемиды встали на сторону Дениса. «ГАПП 9» - именно этой организации принадлежит штрафстоянка - должна выплатить мужчине 38 тысяч рублей. В эту сумму входят траты на юриста, такси, госпошлину.

- Моральный вред мне возмещать отказались. Однако мы подали апелляцию и будем ждать решения, - уточнил Денис.

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