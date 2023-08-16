«Это был фокус с карточкой»: мошенники из Африки украли у русского туриста 100 тысяч рублей

Ребята приехали в Африку. Фото: предоставлено Сергеем Скрини

У 33-летнего новосибирского видеографа Сергея Скрини мошенники украли 100 тысяч рублей. Причем добрались они до него в самом неожиданном месте - в Африке. Сказали, что ему и его спутнице нужно оформить туристическую карту, а после украли у него банковскую. Подробности истории - в материале КП-Новосибирск.

РАЗВОД МОШЕННИКОВ У БАНКОМАТА В АФРИКЕ

Сергей Скрини - новосибирский фотограф и видеограф. Он занимается коммерческой съемкой, а в последнее время его приглашают снимать в заповедниках и на природе. Вместе с подписчицей Яной Даниловой, профессиональным игроком в регби, он решился на авантюру: отправился в Африку снимать фильм о регби.

Сергей прилетел в Африку снимать фильм про регби. Фото: предоставлено Сергеем Скрини

- Мы преследовали цель снять документальный фильм о регби в Замбии. Яна оплатила мне билеты. Я принципиально отказался от гонорара, поскольку понимал, что, скорее всего, это будет невероятным приключением (так оно и вышло) - и для меня этого будет достаточно, - рассказал КП-Новосибирск Сергей Скрини, видеограф.

Яна играет в регби. Фото: предоставлено Сергеем Скрини

16 часов полета - и Сергей с Яной приземлились в городе Йоханнесбурге (ЮАР). Ребята решили путешествовать автостопом. Из аэропорта до ближайшей заправки их довезла милая пара.

- Мы купили еды и довольные пошли искать машину, чтобы продвигаться дальше по трассе. После продолжительного ожидания к нам подъехали двое мужчин на хорошей машине. Они представились муниципальными служащими, которые курсируют между районами и округами Йоханнесбурга. Предложили нас подвезти. Мы провели с ними около 30 минут, пока ехали до нужного места. Отлично побеседовали на разные темы, так что никаких подозрений эти ребята не вызвали, - продолжает Сергей.

Мужчины в костюмах уверили гостей, что им нужно оформить специальную туристическую карту: так путешественники смогут избежать проблем с полицией. Сергей поверил «служащим».

- Они сказали, что карта бесплатная и оформляется через многофункциональный терминал, он же банкомат. Нас подвезли к нему, я вставил карту, ввел ПИН-код и долго не мог найти нужное меню. Тыкал на кнопки. Началась суета, я оглянулся, а карты в банкомате уже нет - они ее вытащили и убежали. Такой вот фокус с карточкой. Связи, чтобы позвонить и заблокировать карту, не было, а поскольку они видели ПИН-код, то быстро сняли все деньги, - говорит Сергей.

ПОХУДЕЛ НА 8 КИЛОГРАММОВ

На карте было 100 тысяч рублей, а путешествовать по жаркой стране Яна и Сергей планировали около 40 дней. Хорошо, что у них была с собой наличка.

- У нас осталось около 80 тысяч рублей, то есть на двоих по 2 тысячи в день. Это очень мало. Там дорогой бензин, продукты дороже на 30%, чем у нас. Плюс меняли доллары по плохому курсу. К тому же каждый водитель, подвозящий автостопщиков, тоже ждет вознаграждения, - объясняет видеограф.

Яна пригласила Сергея в Африку. Фото: предоставлено Сергеем Скрини

В итоге ребятам пришлось питаться огурцами, помидорами, кукурузой и грушами - это была самая дешевая еда в ЮАР.

- Иногда я баловал себя местной лапшой и йогуртом. Но за эту поездку я похудел на 8 килограммов. Для ночевки мы выбирали самые дешевые места. Иногда получалось ночевать у каких-то людей, которых мы встретили в пути. Иногда кто-то просто давал еду или деньги. Так как Яна профессиональный игрок в регби, у нее очень много друзей из спортивного мира. Южная Африка - регбийный край. Например, в Намибии мы провели целую неделю у ее друзей. Они возили нас по разным местам, кормили и помогали, - благодарит Сергей.

Сергей и Яна путешествовали автостопом. Фото: предоставлено Сергеем Скрини

После случившегося Сергей и Яна нашли в интернете много подобных историй: оказалось, это распространенный способ мошенничества в тех краях.

- Это был хороший урок на будущее, который мы отлично усвоили, - подытожил мужчина.

Фильм ребята все-таки сняли, а значит, поездка удалась.

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