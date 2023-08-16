«Нам есть чем поделиться»: в Новосибирске проходит Окружной патриотический форум

На открытии форума около ДК имени Октябрьской революции работали интерактивные площадки. Фото: ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания»

В Новосибирске с 15 по 18 августа проходит Окружной патриотический форум. На его открытии в ДК имени Октябрьской революции губернатор Новосибирской области Андрей Травников напомнил: тема патриотического воспитания приобрела государственное значение, поэтому работа в этом направлении должна стать системной и долгосрочной.

- Здорово, что окружной форум проходит в Новосибирской области - нам есть чем поделиться. Мы меняем подходы к реализации программных мероприятий в сфере патриотического воспитания, наполняем их новыми смыслами и проектами, - обратился к участникам и гостям форума губернатор. - Наш регион - единственный в стране, где сохранился авиационный центр при ДОСААФ, и в сотрудничестве с нашим авиационным корпусом, с Юнармией, военно-патриотическими клубами он создает условия для того, чтобы мальчишки и девчонки, причем не только из нашего региона, имели возможность полетать на планере, прыгнуть с парашютом.

Юные гости форума с удовольствием изучали возможности интерактивных площадок. Фото: ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания»

Андрей Травников обозначил главную задачу: не допустить формализма во взаимодействии общественности и власти и не допустить в сферу патриотики коммерческую составляющую.

НАША ОБЩАЯ ГОРДОСТЬ

Открылся форум панельной дискуссией «Роль научно-технического прогресса в системе патриотического воспитания современной России». По словам заместителя директора Роспатриотцентра Ивана Радько, важно не столько обозначить место науки в сфере патриотики, сколько найти механизмы, которые будут актуальными в работе с современными детьми и молодежью.

Выставка ретротехники на открытии форума. Фото: ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания»

Соорганизатор форума - Центр патриотического воспитания - пригласил на дискуссию ярких спикеров, выступление которых зацепило зрителей в зале и тех, кто подключился к онлайн-трансляции.

Летчик-испытатель Новосибирского авиационного завода имени В. П. Чкалова Валерий Поташов рассказал, насколько облегчилась работа летчиков при компьютеризации крылатых машин. И как горели глаза детей, которые побывали на экскурсии в заводском музее и в его цехах.

Панельная дискуссия первого дня задала правильное направление работе форума. Фото: ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания»

Помощник губернатора Новосибирской области по науке и инновациям Марина Ананич рассказала о работе ученых, которая вызывает гордость за своих земляков, и привела в пример очень эффективную практику: экскурсии для школьников по научным институтам, где детям показывали оборудование и они могли видеть работу ученых изнутри.

Доцент Новосибирского государственного университета, председатель совета научной молодежи СО РАН, советник председателя СО РАН по молодежной политике Елизавета Лидер напомнила, что достижения российской науки - предмет нашей общей гордости. На ее взгляд, нынешние школьники и студенты более осознанные: это дети, многие из которых уже со средних классов хотят связать свою жизнь с наукой.

Открытие форума прошло ярко и на позитивной волне. Фото: ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания»

В ПОИСКАХ ЭФФЕКТИВНЫХ ПРОЕКТОВ

Второй день форума начнется с обсуждения патриотического воспитания в нашем регионе. Директор Центра патриотического воспитания Алла Данилевская расскажет о проектах, которые нашли отклик у молодежи, приведет примеры практик, где используют актуальные современные подходы, благодаря чему мероприятия становятся эмоциональными и по-настоящему цепляют детей, подростков и более старшее поколение.

Напомним, что мероприятие проходит в Новосибирске с 15 по 18 августа. Организаторы мероприятия: Федеральное агентство по делам молодежи, ФГБУ «Роспатриотцентр», ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания».

Обо всех проектах и мероприятиях узнавайте на информационных ресурсах Центра: http://patriot.nso.ru/, https://vk.com/patriotnsoo, https://t.me/patriotnsoo.