Дмитрий Бурденко: Отвечаем на вызовы нового времени

Дмитрий Николаевич Бурденко. Фото: ФГУП «УЭВ»

Предприятие вошло в пятерку в СФО и заняло 35-е место по России. Но хорошие показатели - это не повод сбавлять обороты. О достижениях, наработках и перспективах рассказал директор предприятия Дмитрий Бурденко.

НАРАЩИВАЕМ МОЩНОСТИ

ФГУП «УЭВ» - ресурсоснабжающая организация, которая осуществляет генерацию тепла и его транспортировку по собственной теплосети, транзит электроэнергии, холодное водоснабжение и водоотведение, газоснабжение.

- Предмет нашей особой гордости - то, что мы не только обеспечиваем ресурсами около 200 тысяч потребителей, но и готовы к решению задач завтрашнего дня, - подчеркивает Дмитрий Николаевич. - Выделено 100 миллионов рублей на подведение сетей к строящимся объектам кампуса НГУ, мы уже начали работать. Реконструкция части магистральной сети актуальна не только для университета - от этого выиграют и другие потребители, в том числе население Академгородка.

Недавно, отмечает Дмитрий Бурденко, пришла заявка на подключение объектов «СмартСити»:

- Необходимый объем тепловой энергии - около 60 гигакалорий. Для сравнения, трехподъездный девятиэтажный дом потребляет менее одной гигакалории. Под этот проект будем готовить запуск котлоагрегата № 8 на тепловой станции № 2. Два года назад, запуская в эксплуатацию 7-й котел, мы намеренно выполнили часть работ по 8-му (между котлами третьей очереди существует технологическая связь, управление их автоматизировано). Так что в котлоагрегат № 8 вложения будут существенно меньше, чем когда-то в седьмой. Но только за счет оборотных средств реализовать такой проект сложно.

Есть еще ряд строящихся и планирующихся объектов, застройщики которых подали заявки на расчет нагрузки и дальнейшее технологическое присоединение. В их числе - Академпарк. В ближайшее время на месте двухэтажных бараков в микрорайоне Щ будут строить дома по 14 - 18 этажей, к ним тоже нужно будет подводить новые сети.

РЕМОНТИРУЕМ И МОДЕРНИЗИРУЕМ

За последние несколько лет руководству ФГУП «УЭВ» удалось выровнять экономическую ситуацию. Когда в 2019 году Дмитрий Бурденко был назначен директором, предприятие несло убытки (согласно бухгалтерской отчетности чистый убыток составлял 134,868 миллиона рублей):

- Вот уже три года УЭВ работает с прибылью, ежегодно наращивая ее. Обороты предприятия перевалили за 2 миллиарда рублей в год (до этого были порядка 1,7 - 1,8 миллиарда). Почти 400 миллионов рублей составлял долг перед ООО «Газпром Межрегионгаз Новосибирск» за поставленное топливо. Подчеркну, что без государственной поддержки, без бюджетных субсидий, которые получают другие предприятия отрасли, мы привели просроченную задолженность к минимальному значению: на 1 января 2023 года она составляла около 90 миллионов рублей.

В УЭВ пересмотрели приоритеты и структуру, от чего-то отказались. Сегодня, когда экономические показатели улучшились, риски снизились, настало время увеличения надежности:

- Мы сверстали программу развития ФГУП «УЭВ» до 2030 года, она вплотную затрагивает интересы проекта «Академгородок 2.0» и развитие Новосибирского научного центра, - продолжает директор. - Первый блок включает горящие мероприятия, которые требуют безотлагательных мер. Второй - вопросы средней тяжести, третий - отдаленная перспектива. В числе первоочередных задач реконструкция котельных и сетей: ни для кого не секрет, что износ трубопроводов на отдельных участках выше 80%. Для наглядности подготовили карту, на которой разными цветами отмечаем повреждения. Те места, где кучность дефектов наиболее высока, рассматриваем как зону первоочередных ремонтов. Подготовлен пакет документов для включения в программу Фонда развития территорий, который занимается модернизацией систем жизнеобеспечения по всей стране. Если нашу заявку поддержат, в 2024 - 2026 годах возможно открытие финансирования первого этапа ремонтной программы.

Пока же модернизацию теплосетей энергетики ведут за счет собственных средств, ежегодно вкладывая более 10 миллионов рублей. Кроме того, реализуется большая инвестиционная программа по электросетям, в основном это реконструкция кабельных линий.

Если говорить о подготовке к отопительному сезону, то работы идут по графику. Провели четыре гидравлических испытания теплосетей на плотность и прочность, выявили 130 дефектов, устранили 102. По данным инженерной службы, количество дефектов примерно на уровне прошлого года.

ГАРАНТИРУЕМ СОЦИАЛЬНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Для сохранения коллектива и привлечения молодежи важно было сделать зарплату конкурентоспособной. В прошлом году рабочим ее повысили более чем на 20% (с учетом индексации), и теперь оплата труда выше, чем среднеотраслевая.

- Средний возраст специалистов предприятия весьма солидный, и наша кадровая служба поставила цель постепенно омолодить коллектив, - отмечает Дмитрий Бурденко. - Наладили взаимодействие с учебными заведениями, в частности с Новосибирским политехническим колледжем. В этом году я был там председателем экзаменационной комиссии. Берем на практику молодых специалистов, готовы их трудоустраивать.

А еще решили возобновить спортивные традиции. Сформировали волейбольную команду, которая заняла первое место в ННЦ. Зимой собираются создать хоккейную сборную.

- В этом году впервые провели турнир по волейболу среди энергетических компаний, - рассказал Дмитрий Николаевич. - Участвовали коллеги из РЭС, Горводоканала, МУП «Энергия», АО «Энергетик». Ко Дню физкультурника планируем 19 августа провести спартакиаду между подразделениями предприятия. Убежден, это нужно делать, чтобы коллектив был слаженным, сотрудники больше общались, чувствовали себя комфортно.

За вклад в развитие спорта руководство УЭВ удостоено почетной грамоты председателя Законодательного собрания.

Не остаются вне поля зрения и вопросы поддержки семей с детьми. В этом году, как и в прошлом, ребятишки поехали в оздоровительные лагеря. Первоклассникам к сентябрю готовят подарочные наборы. К 9 Мая поздравили участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла. А к Дню энергетика, в декабре, традиционно проводят встречу ветеранов предприятия. Руководство ФГУП «УЭВ» выполняет все гарантии и социальные обязательства, которые берет на себя.

- Быть социально ответственным, считаю, правильный выбор. Это один из вызовов нового времени, а по сути - немного забытое старое, - уточняет Дмитрий Бурденко. - Сегодня мы четко обозначили повестку дня, отдав приоритет стратегическим задачам. Надеюсь, силами нашего большого, профессионального коллектива поэтапно реализуем все намеченное.