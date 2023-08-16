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Здоровье15 августа 2023 22:00

Почему в Новосибирске обанкротился «клон» федерального института

Два самостоятельных медцентра работают под одним брендом. Разбираемся, почему так произошло
Вадим АЛЕКСЕЕВ
Вадим АЛЕКСЕЕВ
Андрей Корыткин рассказал, какой видит дальнейшую судьбу Клиники НИИТО.

Андрей Корыткин рассказал, какой видит дальнейшую судьбу Клиники НИИТО.

Фото: Галина Пономарёва

В Новосибирске идет процедура банкротства крупной клиники. Это Автономная некоммерческая организация «Клиника НИИТО». Ситуация вокруг нее приобрела особый резонанс в регионе. Причины повышенного внимания - это, во-первых, очень узнаваемый бренд «НИИТО», а во-вторых, шлейф уголовных дел, связанных с клиникой. Еще один фактор - ощущение неопределенности: что ждет персонал и пациентов?

Разобраться в ситуации поможет директор Федерального государственного бюджетного учреждения «Новосибирский НИИТО имени Я. Л. Цивьяна» Минздрава России Андрей Корыткин. Здесь сразу сделаем акцент: АНО и ФГБУ - разные организации. Это важно.

Институт появился в послевоенные годы. Фото: ФГБУ «Новосибирский НИИТО имени Я. Л. Цивьяна»

Институт появился в послевоенные годы. Фото: ФГБУ «Новосибирский НИИТО имени Я. Л. Цивьяна»

ЕДИНСТВЕННЫЕ ЗА УРАЛОМ

Институт имени Я. Л. Цивьяна - государственный, это один из флагманов российской медицины. И прежде чем разобрать нынешнюю ситуацию, есть смысл обратиться к истории.

- Институт имеет 75-летнюю историю. Он был организован как эвакогоспиталь для оказания помощи раненым и увечным во Второй мировой войне. Таких институтов по стране осталось четыре. Институт имени Я. Л. Цивьяна - один из них, - объясняет Андрей Корыткин. - Это федеральная клиника, один из лидеров по оказанию помощи в сфере травматологии, ортопедии и нейрохирургии в стране. Единственное за Уралом учреждение, которое обеспечивает лечение пациентов с патологией опорно-двигательного аппарата, черепа, периферической и центральной нервной системы.

Статус научно-исследовательского института в первую очередь предполагает научную деятельность. Но это только один из трех главных сегментов работы НИИ.

- Наше учреждение - это и научная организация, и федеральная клиника, и серьезный образовательный центр, занимающийся формированием смены и воспитанием молодых специалистов по направлениям «травматология и ортопедия», «нейрохирургия», «анестезиология-реанимация», - перечисляет глава федерального учреждения.

Притом что есть научно-исследовательский институт, работающий с послевоенных времен, появилась и молодая клиника с очень похожим названием: Автономная некоммерческая организация «Клиника НИИТО». Это самостоятельная организация, но для федерального института не посторонняя.

- Решение о ее создании было принято в 2000 году. Наверное, это сделали из-за событий двухтысячных годов, которые были не самыми простыми для учреждений здравоохранения. Клиника создавалась как вспомогательная по отношению к институту. Она получала определенный доход, который мог быть использован для покупки оснащения, чтобы получить лечение могли люди, не подпадающие под программы государственных гарантий, - продолжает Андрей Александрович. - Сейчас возможностей института для исполнения государственных гарантий более чем достаточно. Мы оказываем помощь и оперируем более 10 тысяч пациентов в год.

В НИИТО имени Я. Л. Цивьяна проводят сложнейшие операции. Фото: ФГБУ «Новосибирский НИИТО имени Я. Л. Цивьяна»

В НИИТО имени Я. Л. Цивьяна проводят сложнейшие операции. Фото: ФГБУ «Новосибирский НИИТО имени Я. Л. Цивьяна»

«ОБОРУДОВАНИЕ ПОХИЩЕНО У ИНСТИТУТА»

Человек, не посвященный в эти детали, конечно, и не подумает, что у государственного НИИ есть такой «двойник». Он создавался законно, но у пациентов может вызвать путаницу. Поэтому Корыткин скрупулезно объясняет:

- У нас два совершенно разных юридических лица. В сознании пациентов НИИТО - одна организация. Но тем не менее существуют две разные клиники, работающие параллельно. Институт и АНО - разные клиники. Институт является всего лишь участником общества, учредителем этой клиники, но никак не вмешивается в хозяйствование этого юридического лица. Мы - совершенно разные юридические лица, не влияющие друг на друга.

Статус клиники-«клона» - некоммерческая организация. Но это официально. А фактически ее деятельность, конечно, коммерческая. Лечение за деньги.

Несмотря на законную прибыль, АНО «НИИТО» обанкротилась. Вероятно, это связано с деятельностью нечистых на руку топ-менеджеров от медицины. Пятерых человек во главе с бывшим руководителем ФГБУ Михаилом Садовым разоблачили оперативники ФСБ: поймали на махинациях, суть которых - хищение денег федерального института. НИИТО имени Я. Л. Цивьяна в этом деле - потерпевшая сторона. Суть такова: Минздрав выделял деньги на деятельность федерального института, но средства фактически шли на строительство здания и покупку оборудования для коммерческой клиники-«клона».

- Это подтверждено уголовным делом в отношении Михаила Садового. Сейчас в Центральном районном суде рассматривается следующее дело, которое определит судьбу этого имущества, по сути приобретенного на деньги, украденные у института. Мы - потерпевшая сторона по данному уголовному делу, Министерство здравоохранения является потерпевшим. Это украдено у нас. Имущество арестовано и передано нам на ответственное хранение, - уточняет Корыткин.

С помещением, построенным на деньги института, тоже все непросто.

- Оно располагается в здании по адресу: улица Фрунзе, 19а. АНО не владелец этого помещения, а только арендатор. АНО арендует помещение у компании, которую сама эта некоммерческая организация и создала. Институт создал АНО, а АНО создала компанию, у которой арендует площади, - говорит о парадоксе наш собеседник.

Новосибирский НИИТО имени Я. Л. Цивьяна - один из флагманов российской медицины. Фото: ФГБУ «Новосибирский НИИТО имени Я. Л. Цивьяна»

Новосибирский НИИТО имени Я. Л. Цивьяна - один из флагманов российской медицины. Фото: ФГБУ «Новосибирский НИИТО имени Я. Л. Цивьяна»

«ВРАЧИ БЕЗ РАБОТЫ НЕ ОСТАНУТСЯ»

Андрей Корыткин считает, что оптимальное решение теперь - объединение коллективов и переход активов Клиники НИИТО под контроль «материнской» государственной компании (как погашение причиненного ущерба), то есть в распоряжение ФГБУ «Новосибирский НИИТО имени Я. Л. Цивьяна». Там готовы предоставить работу и медицинскому персоналу обанкротившейся организации.

- Наши коллеги - врачи, средний и младший медицинский персонал - без работы не останутся. Это люди, с которыми мы работаем бок о бок уже длительное время. Мы готовы предоставить сотрудникам возможность спокойно перейти из клиники в институт и продолжать работать, - предлагает Андрей Корыткин.

За такое воссоединение прежде выступил и губернатор Новосибирской области Андрей Травников:

- Коллектив на базе института должен быть объединенным, чтобы с полным правом пользоваться славным именем НИИТО, авторитетом, традициями, материальной базой и компетенциями, которыми славится институт.

- Поддержка руководителя региона очень много значит для любого учреждения, которое работает в этом регионе. И мы стараемся это доверие оправдать. Ставим перед собой очень амбициозные задачи: помочь большему количеству пациентов, выполнить больше научных разработок, которые мы можем использовать для блага наших пациентов. Специалисты, которые востребованы регионом, постоянно получают образование в стенах института. Поддержка руководителя много для нас значит, и мы точно так же поддерживаем Андрея Александровича и стараемся реализовать социальную роль руководителя региона в интересах его жителей, - комментирует директор ФГБУ.

Но Корыткин считает, что воссоединению организаций будут препятствовать частные инвесторы. Их интересует как минимум арестованное имущество.

- Заинтересанты всегда найдутся. И мне известны люди - региональные и федеральные инвесторы, которые хотят войти во внешнее управление организации для того, чтобы пытаться решать судьбу имущества клиники, - отмечает Андрей Александрович и добавляет, что бренд организации тоже привлекает людей бизнеса: - Бренд «НИИТО» узнаваем во всем мире. Он не нуждается в рекламе. Аббревиатуру «НИИТО» не нужно рекламировать. Поэтому, конечно, ее будут использовать столько, сколько это будет возможно.

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