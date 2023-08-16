Почему в Новосибирске обанкротился «клон» федерального института

Андрей Корыткин рассказал, какой видит дальнейшую судьбу Клиники НИИТО. Фото: Галина Пономарёва

В Новосибирске идет процедура банкротства крупной клиники. Это Автономная некоммерческая организация «Клиника НИИТО». Ситуация вокруг нее приобрела особый резонанс в регионе. Причины повышенного внимания - это, во-первых, очень узнаваемый бренд «НИИТО», а во-вторых, шлейф уголовных дел, связанных с клиникой. Еще один фактор - ощущение неопределенности: что ждет персонал и пациентов?

Разобраться в ситуации поможет директор Федерального государственного бюджетного учреждения «Новосибирский НИИТО имени Я. Л. Цивьяна» Минздрава России Андрей Корыткин. Здесь сразу сделаем акцент: АНО и ФГБУ - разные организации. Это важно.

Институт появился в послевоенные годы. Фото: ФГБУ «Новосибирский НИИТО имени Я. Л. Цивьяна»

ЕДИНСТВЕННЫЕ ЗА УРАЛОМ

Институт имени Я. Л. Цивьяна - государственный, это один из флагманов российской медицины. И прежде чем разобрать нынешнюю ситуацию, есть смысл обратиться к истории.

- Институт имеет 75-летнюю историю. Он был организован как эвакогоспиталь для оказания помощи раненым и увечным во Второй мировой войне. Таких институтов по стране осталось четыре. Институт имени Я. Л. Цивьяна - один из них, - объясняет Андрей Корыткин. - Это федеральная клиника, один из лидеров по оказанию помощи в сфере травматологии, ортопедии и нейрохирургии в стране. Единственное за Уралом учреждение, которое обеспечивает лечение пациентов с патологией опорно-двигательного аппарата, черепа, периферической и центральной нервной системы.

Статус научно-исследовательского института в первую очередь предполагает научную деятельность. Но это только один из трех главных сегментов работы НИИ.

- Наше учреждение - это и научная организация, и федеральная клиника, и серьезный образовательный центр, занимающийся формированием смены и воспитанием молодых специалистов по направлениям «травматология и ортопедия», «нейрохирургия», «анестезиология-реанимация», - перечисляет глава федерального учреждения.

Притом что есть научно-исследовательский институт, работающий с послевоенных времен, появилась и молодая клиника с очень похожим названием: Автономная некоммерческая организация «Клиника НИИТО». Это самостоятельная организация, но для федерального института не посторонняя.

- Решение о ее создании было принято в 2000 году. Наверное, это сделали из-за событий двухтысячных годов, которые были не самыми простыми для учреждений здравоохранения. Клиника создавалась как вспомогательная по отношению к институту. Она получала определенный доход, который мог быть использован для покупки оснащения, чтобы получить лечение могли люди, не подпадающие под программы государственных гарантий, - продолжает Андрей Александрович. - Сейчас возможностей института для исполнения государственных гарантий более чем достаточно. Мы оказываем помощь и оперируем более 10 тысяч пациентов в год.

В НИИТО имени Я. Л. Цивьяна проводят сложнейшие операции. Фото: ФГБУ «Новосибирский НИИТО имени Я. Л. Цивьяна»

«ОБОРУДОВАНИЕ ПОХИЩЕНО У ИНСТИТУТА»

Человек, не посвященный в эти детали, конечно, и не подумает, что у государственного НИИ есть такой «двойник». Он создавался законно, но у пациентов может вызвать путаницу. Поэтому Корыткин скрупулезно объясняет:

- У нас два совершенно разных юридических лица. В сознании пациентов НИИТО - одна организация. Но тем не менее существуют две разные клиники, работающие параллельно. Институт и АНО - разные клиники. Институт является всего лишь участником общества, учредителем этой клиники, но никак не вмешивается в хозяйствование этого юридического лица. Мы - совершенно разные юридические лица, не влияющие друг на друга.

Статус клиники-«клона» - некоммерческая организация. Но это официально. А фактически ее деятельность, конечно, коммерческая. Лечение за деньги.

Несмотря на законную прибыль, АНО «НИИТО» обанкротилась. Вероятно, это связано с деятельностью нечистых на руку топ-менеджеров от медицины. Пятерых человек во главе с бывшим руководителем ФГБУ Михаилом Садовым разоблачили оперативники ФСБ: поймали на махинациях, суть которых - хищение денег федерального института. НИИТО имени Я. Л. Цивьяна в этом деле - потерпевшая сторона. Суть такова: Минздрав выделял деньги на деятельность федерального института, но средства фактически шли на строительство здания и покупку оборудования для коммерческой клиники-«клона».

- Это подтверждено уголовным делом в отношении Михаила Садового. Сейчас в Центральном районном суде рассматривается следующее дело, которое определит судьбу этого имущества, по сути приобретенного на деньги, украденные у института. Мы - потерпевшая сторона по данному уголовному делу, Министерство здравоохранения является потерпевшим. Это украдено у нас. Имущество арестовано и передано нам на ответственное хранение, - уточняет Корыткин.

С помещением, построенным на деньги института, тоже все непросто.

- Оно располагается в здании по адресу: улица Фрунзе, 19а. АНО не владелец этого помещения, а только арендатор. АНО арендует помещение у компании, которую сама эта некоммерческая организация и создала. Институт создал АНО, а АНО создала компанию, у которой арендует площади, - говорит о парадоксе наш собеседник.

Новосибирский НИИТО имени Я. Л. Цивьяна - один из флагманов российской медицины. Фото: ФГБУ «Новосибирский НИИТО имени Я. Л. Цивьяна»

«ВРАЧИ БЕЗ РАБОТЫ НЕ ОСТАНУТСЯ»

Андрей Корыткин считает, что оптимальное решение теперь - объединение коллективов и переход активов Клиники НИИТО под контроль «материнской» государственной компании (как погашение причиненного ущерба), то есть в распоряжение ФГБУ «Новосибирский НИИТО имени Я. Л. Цивьяна». Там готовы предоставить работу и медицинскому персоналу обанкротившейся организации.

- Наши коллеги - врачи, средний и младший медицинский персонал - без работы не останутся. Это люди, с которыми мы работаем бок о бок уже длительное время. Мы готовы предоставить сотрудникам возможность спокойно перейти из клиники в институт и продолжать работать, - предлагает Андрей Корыткин.

За такое воссоединение прежде выступил и губернатор Новосибирской области Андрей Травников:

- Коллектив на базе института должен быть объединенным, чтобы с полным правом пользоваться славным именем НИИТО, авторитетом, традициями, материальной базой и компетенциями, которыми славится институт.

- Поддержка руководителя региона очень много значит для любого учреждения, которое работает в этом регионе. И мы стараемся это доверие оправдать. Ставим перед собой очень амбициозные задачи: помочь большему количеству пациентов, выполнить больше научных разработок, которые мы можем использовать для блага наших пациентов. Специалисты, которые востребованы регионом, постоянно получают образование в стенах института. Поддержка руководителя много для нас значит, и мы точно так же поддерживаем Андрея Александровича и стараемся реализовать социальную роль руководителя региона в интересах его жителей, - комментирует директор ФГБУ.

Но Корыткин считает, что воссоединению организаций будут препятствовать частные инвесторы. Их интересует как минимум арестованное имущество.

- Заинтересанты всегда найдутся. И мне известны люди - региональные и федеральные инвесторы, которые хотят войти во внешнее управление организации для того, чтобы пытаться решать судьбу имущества клиники, - отмечает Андрей Александрович и добавляет, что бренд организации тоже привлекает людей бизнеса: - Бренд «НИИТО» узнаваем во всем мире. Он не нуждается в рекламе. Аббревиатуру «НИИТО» не нужно рекламировать. Поэтому, конечно, ее будут использовать столько, сколько это будет возможно.

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