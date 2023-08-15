Клиника «Претор»: детская комиссия в Новосибирске за один день - это реально

Фото: Предоставлено ООО Медико-санитарная часть «Клиницист-Клиника Претор».

Одна из главных задач многих родителей перед началом учебного года - прохождение детской медкомиссии. Она необходима тем, кто впервые собирается в садик или школу. Список врачей обширен, и порой, чтобы обойти их всех, приходится провести в поликлинике не один день. Еще ведь надо сдать и анализы, результатов которых тоже придется дожидаться... Квест нелегкий, поэтому именно сейчас многие родители задаются вопросом: где можно получить медицинское заключение оперативно?

ЭКОНОМИМ ВРЕМЯ И НЕРВЫ

В новосибирской клинике «Претор» проблему растянутых медкомиссий решили. В детской больнице клиники, расположенной по адресу: Красный проспект, 79/2, можно пройти обследование всех врачей за один день и получить заключение педиатра для посещения детского сада, школы или спортивных секций. Специальный график работы узкопрофильных специалистов позволит родителям с ребенком поэтапно пройти все кабинеты. И выполнить эту сложную задачу буквально за 2 - 3 часа.

В этой же больнице находится собственная лаборатория, где примут необходимые для комиссии анализы. Это значит, что мамам и папам не нужно продумывать логистику: куда сдать, когда забрать и во сколько показать результаты врачу. Утром вы приходите на осмотр к докторам, сдаете кровь, а через несколько часов педиатр уже оценивает все показатели из лаборатории.

Фото: Предоставлено ООО Медико-санитарная часть «Клиницист-Клиника Претор».

При необходимости или по рекомендации специалистов здесь же ребенку можно пройти любую диагностику (УЗИ, ЭКГ).

Родители знают: чтобы получить допуск к медкомиссии, нужен отрицательный тест на туберкулез. Самым маленьким обычно делают пробу Манту либо диаскинтест - все эти препараты есть в клинике. В других случаях, когда родители категорически против любых прививок, можно сделать флюорографию - это обследование также доступно в детской больнице.

К слову, все прививки по календарному плану и не только также можно сделать в детской клинике «Претор».

На заметку: медкомиссия перед садом или школой включает обследование следующих специалистов:

• педиатр

• хирург и ортопед

• невролог

• стоматолог

• лор

• окулист

• психиатр

• гинеколог/уролог

Пройдя обследование этих специалистов в клинике «Претор», родители сэкономят время и нервы - как свои, так и ребенка. Малыши частенько не испытывают восторга от посещения медкабинета - здесь же с пониманием относятся ко всем детским страхам. Опытные специалисты внимательно и аккуратно работают с детьми, коридоры и холлы клиники украшены забавными рисунками, здесь есть своя игровая зона, а еще по окончании комиссии каждый маленький пациент получает грамоту и монетку, которую можно обменять на игрушку в автомате.

Фото: Предоставлено ООО Медико-санитарная часть «Клиницист-Клиника Претор».

ГРУДНИЧКОВЫЙ ДЕНЬ

По этому же адресу: Красный проспект, 79/2, каждую пятницу действует «безопасное окно» для самых маленьких пациентов.

Детки до 15 месяцев особенно уязвимы, поэтому в детской больнице «Претор» создали специальное расписание. В указанное время груднички могут пройти обследование нужных специалистов: одного или нескольких на выбор, также пройти самую первую в своей жизни медкомиссию или просто сделать прививку. При этом риск встретить в коридоре или холле ребенка с инфекцией будет минимален: в эти часы принимают только самых маленьких.

Фото: Предоставлено ООО Медико-санитарная часть «Клиницист-Клиника Претор».

КОНКРЕТНО

Адрес: Красный проспект, 79/2

Тел.: (383) 230-00-33 (детская больница), 309-00-00 (единая справочная)

Сайт: pretor.clinic

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