«Оставила соседу карту и телефон»: блондинка пропала в Новосибирске при странных обстоятельствах

Евгения пропала из дома во второй раз. Фото: «ДоброСпас-Новосибирск»

- Длинные светлые волосы, голубые глаза, рост 155-160 сантиметров, – описывает ориентировка пропавшую 39-летнюю Евгению Убийко. Женщина ушла из дома на улице Татьяны Снежиной 28 июля, и вот уже больше двух недель ее не могут найти ни родные, ни полиция. А муж Евгении рассказывает: обстоятельства, при которых пропала сибирячка, очень странные. Что происходило перед исчезновением супруги, он рассказал КП-Новосибирск.

- Мы с Женей вместе 3,5 года. Когда познакомились, я был женат, и она была замужем. Ее бывшего мужа я нанимал как рабочего, чтобы отремонтировать дом, ее взял помощницей по хозяйству. Она рассказала, что живут они бедно, очень тяжело, мне ее стало жаль. Мы стали общаться, появились чувства. В итоге мы развелись со своими бывшими супругами и стали жить вместе, - рассказал КП-Новосибирск Руслан, супруг Евгении.

Год назад женщина уже пропадала из дома:

- Все это время она пила. Потом говорила, что сама не знает, почему так сделала. Я ей сказал после этого: «Если хочется выпить – выпей ты дома, ругать не буду. Если я стал почему-то противен и ты не можешь этого сказать – давай пока жить вместе, но ты вправе искать другого человека. Если я буду уверен, что ты с ним в безопасности, я слова не скажу». Вот какой мужчина такое предложит? Но я ее люблю, и даже сейчас единственное, о чем думаю – хоть бы она была жива. И если ей нужна помощь, чтобы успели ее спасти.

Основания полагать, что Евгения могла попасть в беду, у мужа есть. Уж очень странно она исчезла:

- Днем мы с женой созвонились, она сказала, что жарит рыбу и ждет меня. А потом звонит сосед и говорит, что Женя оставила ему мобильный, которым пользовалась, мою банковскую карту и ушла. Я приезжаю – дома порядок, белье постирано, рыба пожарена, а жены нет. Из документов пропали ее паспорт, свидетельство о прошлом разводе и медицинские документы ее мамы с результатами обследований. А свекрови надо на операцию ложиться, и без этих заключений она туда просто не попадет. Ну неужели Женя не пожалела бы собственную мать? Ерунда какая-то выходит, - рассуждает Руслан.

Мужчина не исключает, что его жена могла потерять память:

- Вроде бы ее видели в нашем районе, но она будто ничего не понимала, не осознавала, где находится. Ее спасать надо!

Всех, кто что-либо знает о местонахождении Евгении, просят обратиться в полицию или к волонтерам ДоброСпас-Новосибирск по тел. 8-993-026-37-57, 8-953-887-17-77.

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