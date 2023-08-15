Осколок пробил каску, но парня спасли! Врачи поставили титановый череп бойцу СВО, который прикрыл сослуживца

Боец чудом выжил, ему поставили титановую пластину. Фото: Пресс-служба НИИТО имени Я.Л. Цивьяна // Предоставлено героем публикации

Новосибирец Тихон Седов отправился добровольцем на СВО летом прошлого года. Во время артобстрела накрыл своим телом раненого бойца, спас ему жизнь, а сам получил осколок в голову. Мужчина чудом остался жив. Ему предлагали остаться в московском госпитале, но Тихон уехал домой, чтобы «не занимать чье-то место». Проблемы с пропиской не дали оперативно получить квоту, тогда и вмешался губернатор. В НИИТО добровольцу провели операцию и заменили часть черепа на титановую пластину.

Тихон со школы мечтал защищать Родину, в 2022 году поехал добровольцем вслед за друзьями. Фото: Предоставлено героем публикации.

ПРИКРЫЛ СВОИМ ТЕЛОМ

Тихон Седов рос в Алтайском крае и с детства мечтал служить Родине. После школы парень бежал в патриотический казачий клуб, занимался рукопашным боем и разбирал автоматы. В армию Тихона не взяли по состоянию здоровья, и тогда парнишка записался в казачьи войска. Параллельно отучился на строителя, переехал в Новосибирск и стал работать по специальности. А с началом спецоперации решил идти добровольцем.

- У меня очень много друзей, которые служат по контракту и поехали в зону проведения СВО. Они рассказали, что там творится, и мне захотелось помочь. В июле прошлого года пришел в военкомат, и мне одобрили службу по контракту, - рассказал КП-Новосибирск Тихон Седов.

В 2020 году Тихон спас соседа на пожаре в Бердске и получил награду МЧС. Фото: Предоставлено героем публикации

После обучения на полигоне в Мулино Тихон попал в батальонную разведку мотострелкового подразделения. Последний бой новосибирец запомнит навсегда.

- Шел бой, противник накрыл наш «Урал» минометным огнем. Мы отразили атаку, и нас опять накрыл миномет. Я прыгнул в первый окоп, скоро услышал крик «раненый», схватил военную аптечку и побежал. Молодой парень получил три осколка в ногу, истекал кровью. Я вколол ему обезболивающее, потом прибежал медик, и мы перебинтовали раны. Я остался прикрывать раненого от обстрела: навалился сверху и лежал, - описал тот день КП-Новосибирск Тихон Седов. - Помню, в один момент меня отбросило взрывной волной, осколок пробил каску. Я не понимал, что меня ранило, - увидел только лужицу бурой крови рядом.

Осколок пробил каску и череп, но чудом не задел важные центры. Фото: Пресс-служба НИИТО имени Я.Л. Цивьяна

РОДИЛСЯ НЕ В РУБАШКЕ, А В БРОНЕЖИЛЕТЕ

Бойцы подхватили Тихона, спрятали в блиндаже. Дальше - эвакуация в ближайший госпиталь, затем - Мариуполь, Севастополь. Врачи решили оперировать бойца в Москве и вызвали самолет санавиации. Через четыре дня Тихон лежал на операционном столе центрального клинического военного госпиталя имени А. А. Вишневского:

- Я очнулся в реанимации, врачи сказали: «Ты не в рубашке родился, а в бронежилете». Осколки попали в мозг, но не задели важные центры. Тогда врачи достали крупные осколки, а мелкие остались и обросли мозговой тканью. Через три дня я уже был на ногах, через две недели выписался.

Как зовут спасенного, Тихон не запомнил: это был паренек из саперной роты. За несколько часов до боя они приехали ставить заграждения и попали под обстрел.

- Его командир меня поблагодарил уже в части, после выписки из госпиталя. Спасенный еще в первом госпитале просил врачей: «Помогите, он мне жизнь спас», - вспоминает про того парнишку наш герой.

Сибиряк спас сослуживца и теперь продолжает работать в поисково-спасательном отряде. Фото: Предоставлено героем публикации

ЗАПИСАЛ ВИДЕО ГУБЕРНАТОРУ

Врачи в Москве советовали лежать в медучреждении и ждать установки пластины, но Тихон решил, что не будет занимать место в военном госпитале, ведь кому-то оно может быть намного нужнее, и вернулся в Новосибирск.

Парень хотел получить квоту на лечение здесь, но помешало отсутствие местной прописки, пришлось бы ехать в Алтайский край и вставать в очередь там. Тогда Тихон решил пойти нестандартным путем: записал ролик с видеообращением к губернатору Новосибирской области Андрею Травникову. Через несколько дней перезвонили из НИИТО - по поручению губернатора назначили экстренную операцию.

- Хирурги поставили титановую пластину в правой верхней части черепа, саму пластину изготовили прямо в клинике. Операция длилась четыре часа. Полгода теперь нельзя тяжести поднимать. При плохой погоде, в дождь и снег, голова болела, а после операции боли почти прошли, лишь слегка беспокоят. Еще одно последствие травмы - левая рука плохо работает, но тут врачи пока не дают гарантий, - объяснил КП-Новосибирск Тихон Седов. - Я планирую вернуться к работе строителем-электриком и помогать людям. А еще я волонтер поисково-спасательного отряда «Маяк», мы работали на улице Линейной после взрыва газа. Мне хотелось бы спасти не одну жизнь.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber