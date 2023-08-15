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15 августа 2023 8:57

Осколок пробил каску, но парня спасли! Врачи поставили титановый череп бойцу СВО, который прикрыл сослуживца

Новосибирские врачи поставили титановый череп бойцу СВО, который прикрыл сослуживца
Никита МАНЬКО
Никита МАНЬКО
Боец чудом выжил, ему поставили титановую пластину. Фото: Пресс-служба НИИТО имени Я.Л. Цивьяна // Предоставлено героем публикации

Боец чудом выжил, ему поставили титановую пластину. Фото: Пресс-служба НИИТО имени Я.Л. Цивьяна // Предоставлено героем публикации

Новосибирец Тихон Седов отправился добровольцем на СВО летом прошлого года. Во время артобстрела накрыл своим телом раненого бойца, спас ему жизнь, а сам получил осколок в голову. Мужчина чудом остался жив. Ему предлагали остаться в московском госпитале, но Тихон уехал домой, чтобы «не занимать чье-то место». Проблемы с пропиской не дали оперативно получить квоту, тогда и вмешался губернатор. В НИИТО добровольцу провели операцию и заменили часть черепа на титановую пластину.

Тихон со школы мечтал защищать Родину, в 2022 году поехал добровольцем вслед за друзьями. Фото: Предоставлено героем публикации.

Тихон со школы мечтал защищать Родину, в 2022 году поехал добровольцем вслед за друзьями. Фото: Предоставлено героем публикации.

ПРИКРЫЛ СВОИМ ТЕЛОМ

Тихон Седов рос в Алтайском крае и с детства мечтал служить Родине. После школы парень бежал в патриотический казачий клуб, занимался рукопашным боем и разбирал автоматы. В армию Тихона не взяли по состоянию здоровья, и тогда парнишка записался в казачьи войска. Параллельно отучился на строителя, переехал в Новосибирск и стал работать по специальности. А с началом спецоперации решил идти добровольцем.

- У меня очень много друзей, которые служат по контракту и поехали в зону проведения СВО. Они рассказали, что там творится, и мне захотелось помочь. В июле прошлого года пришел в военкомат, и мне одобрили службу по контракту, - рассказал КП-Новосибирск Тихон Седов.

В 2020 году Тихон спас соседа на пожаре в Бердске и получил награду МЧС. Фото: Предоставлено героем публикации

В 2020 году Тихон спас соседа на пожаре в Бердске и получил награду МЧС. Фото: Предоставлено героем публикации

После обучения на полигоне в Мулино Тихон попал в батальонную разведку мотострелкового подразделения. Последний бой новосибирец запомнит навсегда.

- Шел бой, противник накрыл наш «Урал» минометным огнем. Мы отразили атаку, и нас опять накрыл миномет. Я прыгнул в первый окоп, скоро услышал крик «раненый», схватил военную аптечку и побежал. Молодой парень получил три осколка в ногу, истекал кровью. Я вколол ему обезболивающее, потом прибежал медик, и мы перебинтовали раны. Я остался прикрывать раненого от обстрела: навалился сверху и лежал, - описал тот день КП-Новосибирск Тихон Седов. - Помню, в один момент меня отбросило взрывной волной, осколок пробил каску. Я не понимал, что меня ранило, - увидел только лужицу бурой крови рядом.

Осколок пробил каску и череп, но чудом не задел важные центры. Фото: Пресс-служба НИИТО имени Я.Л. Цивьяна

Осколок пробил каску и череп, но чудом не задел важные центры. Фото: Пресс-служба НИИТО имени Я.Л. Цивьяна

РОДИЛСЯ НЕ В РУБАШКЕ, А В БРОНЕЖИЛЕТЕ

Бойцы подхватили Тихона, спрятали в блиндаже. Дальше - эвакуация в ближайший госпиталь, затем - Мариуполь, Севастополь. Врачи решили оперировать бойца в Москве и вызвали самолет санавиации. Через четыре дня Тихон лежал на операционном столе центрального клинического военного госпиталя имени А. А. Вишневского:

- Я очнулся в реанимации, врачи сказали: «Ты не в рубашке родился, а в бронежилете». Осколки попали в мозг, но не задели важные центры. Тогда врачи достали крупные осколки, а мелкие остались и обросли мозговой тканью. Через три дня я уже был на ногах, через две недели выписался.

Как зовут спасенного, Тихон не запомнил: это был паренек из саперной роты. За несколько часов до боя они приехали ставить заграждения и попали под обстрел.

- Его командир меня поблагодарил уже в части, после выписки из госпиталя. Спасенный еще в первом госпитале просил врачей: «Помогите, он мне жизнь спас», - вспоминает про того парнишку наш герой.

Сибиряк спас сослуживца и теперь продолжает работать в поисково-спасательном отряде. Фото: Предоставлено героем публикации

Сибиряк спас сослуживца и теперь продолжает работать в поисково-спасательном отряде. Фото: Предоставлено героем публикации

ЗАПИСАЛ ВИДЕО ГУБЕРНАТОРУ

Врачи в Москве советовали лежать в медучреждении и ждать установки пластины, но Тихон решил, что не будет занимать место в военном госпитале, ведь кому-то оно может быть намного нужнее, и вернулся в Новосибирск.

Парень хотел получить квоту на лечение здесь, но помешало отсутствие местной прописки, пришлось бы ехать в Алтайский край и вставать в очередь там. Тогда Тихон решил пойти нестандартным путем: записал ролик с видеообращением к губернатору Новосибирской области Андрею Травникову. Через несколько дней перезвонили из НИИТО - по поручению губернатора назначили экстренную операцию.

- Хирурги поставили титановую пластину в правой верхней части черепа, саму пластину изготовили прямо в клинике. Операция длилась четыре часа. Полгода теперь нельзя тяжести поднимать. При плохой погоде, в дождь и снег, голова болела, а после операции боли почти прошли, лишь слегка беспокоят. Еще одно последствие травмы - левая рука плохо работает, но тут врачи пока не дают гарантий, - объяснил КП-Новосибирск Тихон Седов. - Я планирую вернуться к работе строителем-электриком и помогать людям. А еще я волонтер поисково-спасательного отряда «Маяк», мы работали на улице Линейной после взрыва газа. Мне хотелось бы спасти не одну жизнь.

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