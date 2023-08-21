«Отец бил мать и материл ребенка»: что известно о семье мальчика, которого отхлестали ремнем на детской площадке в Новосибирске

Мужчина отлупил ребенка ремнем на детской площадке. Фото: скриншот из видео «На ОбьГэсе»

В кадре - отец, который бьет ремнем плачущего ребенка на детской площадке.

- Я тебя предупреждал: от дома не отходи, - кричит он на мальчика.

Эту запись очевидцы сделали на детской площадке в Новосибирске, видео изучают следователи. Корреспонденты КП-Новосибирск узнали подробности этой истории.

ДОСТАВАЛОСЬ МАТЕРИ

Семья семилетнего Глеба* живет в поселке Плановый Советского района. Мальчика воспитывают родители и бабушка.

- Отец Глеба, когда не пьет, ходит с мальчиком на рыбалку, водит его на прогулку. Но может и обматерить. А вот маме мальчика часто достается: они как выпьют, поругаются, он ее бьет, - рассказала КП-Новосибирск Екатерина*, знакомая семьи.

По словам жителей поселка, Глеб выглядел неопрятно - гулял в грязной одежде, сам был неумытым. Но ходил в школу: окончил первый класс.

- На комиссии перед первым классом обнаружили, что мальчик отстает в развитии, и отправили его в коррекционную школу, - говорит Екатерина. - Кстати, его один раз забирали в реабилитационный центр. Из органов опеки пришли и сказали, что, пока взрослые не перестанут пить и не найдут себе работу, сына им не вернут.

«СДАМ В ДЕТДОМ»

Родители Глеба, казалось, взялись за ум. Глава семейства устроился охранником, мама мальчика тоже нашла работу. И Глеба вернули в семью.

Но вечером 20 августа на детской площадке жители поселка увидели, как отец бьет Глеба ремнем.

- Ребенку сказали, чтобы он не выходил из дома, а он сел на велосипед и уехал. Родители долго его искали. Видимо, когда нашли, отец так выместил злость на ребенке, - рассуждает Екатерина.

Как сообщили очевидцы, мужчина кричал, что сдаст ребенка в детский дом, откуда взял.

- Это он имел в виду приют, куда Глеба уже помещали, - уточняет женщина.

Следователи начали проверку после появления этого видео в соцсетях.

- В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства случившегося, - сообщили в региональном СК.

* Имя изменено по этическим соображениям.

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