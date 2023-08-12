«В рубашке родился»: в Новосибирске мужчину придавило между двумя иномарками после того, как в них влетел автомобиль

Мужчина оказался зажатым между двумя авто. Фото: стоп-кадр из видео Ксении

В Заельцовском районе Новосибирска «Нива» спровоцировала аварию. В ней пострадали две иномарки, а одного из водителей зажало между авто. Подробностями с КП-Новосибирск поделилась владелица черного «Ниссана» Ксения Кузнецова.

ДТП произошло на улице Дуси Ковальчук. Водитель «Нивы» врезался в припаркованный кроссовер Renault Kaptur. В этот момент рядом с машиной стоял мужчина в белой футболке.

От удара заднюю часть «Рено» повело в сторону стоявшего рядом Nissan Dayz. В результате мужчина, находившийся между ними, со всей силы влетел в черное авто.

− Этот мужчина – владелец «Рено». Он открыл багажник, положил что-то туда, закрыл и начал направляться в сторону водительского места. В этот момент произошло ДТП, − рассказала КП-Новосибирск Ксения Кузнецова. – А виновник ДТП скрылся с места происшествия. Водитель «Рено» вызвал гаишников. Они приехали, позвонили мне. Попросили выйти к своей машине. Я вышла и увидела, что моя машина разбита. Она новая, только что пригнана из Японии. Не битая, не крашеная. Я думала, у меня сердце выскочит. Мы с владельцем «Рено» договорились посмотреть камеры видеонаблюдения, но нам не разрешили. Мол, нужна официальная бумага.

Сибирячка только недавно купила абсолютно новую машину. Фото: предоставлено Ксенией

Владельцев разбитых авто повезли на пост ГАИ на Станционной. Начали оформлять ДТП, заполнять все необходимые бумаги.

− В итоге нам сказали: «У нас пять человек на отдел и 30 заявлений в день. Пока до вашего заявления очередь дойдет, пройдет два-три месяца. В течение этого периода с вами свяжется следователь». Заявили, что водителя «Нивы» объявили в розыск. Мы поинтересовались, можно ли самостоятельно установить виновника ДТП. Пробить номера по камерам и так далее. Нам ответили, что это пока бесполезно. На следующий день я сама пошла смотреть камеры, проходила три с половиной часа. В итоге вычислила водителя «Нивы». Узнала его ФИО, где работает. Я скинула это все гаишнику, на что он мне ответил: «Сохраните это все. Как позвонят, придете и покажете». Это какой-то ужас! − поделилась с КП-Новосибирск местная жительница.

Также Ксения рассказала о состоянии мужчины, которого зажало между двумя авто.

Больше всего не повезло владельцу «Рено» − он чуть не погиб, а его авто разбито. Фото: предоставлено Ксенией

− С мужчиной все хорошо. В рубашке родился. Говорит, что это его второй день рождения, − отметила сибирячка.

В Госавтоинспекции по Новосибирску прокомментировали произошедшее:

− По данному факту в настоящее время проводится административное расследование, по результатам которого будет принято решение в сооответствии с действующим законодательством Российской Федерации, − говорится в публикации.

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