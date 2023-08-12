На аэродроме Мочище открыли рок-фестиваль «Ветер Сибири».
Фото: Екатерина КОРЖАНСКАЯ
В Новосибирске стартовал фестиваль «Ветер Сибири» 2023. С 11 по 13 августа на аэродроме «Мочище» выступают культовые группы и молодые местные исполнители. Как прошел первый день фестиваля, показываем в фото и видео.
Люди живут в палатках.
Фото: Екатерина КОРЖАНСКАЯ
Фестиваль идет три дня. Многие приехали на аэродром с ночевой и сразу с палатками. Под них выделили специальное место.
Этот мужчина чистил зубы с двойным усилием.
Фото: Екатерина КОРЖАНСКАЯ
Весь день на территории аэродрома работает машина с чистой водой. Тут можно и умыться с утра, и зубы почистить.
На фестивале продавали рокерскую одежду.
Фото: Екатерина КОРЖАНСКАЯ
Если вы приехали на фестиваль без обмундирования, то легко можете приобрести рокерскую майку или бандану на месте.
Рок-группа «Pandora Secret».
Фото: Екатерина КОРЖАНСКАЯ
Выступления на дневной сцене начались с 11 утра. На разогреве региональные группы. Например, это гитарист группы «Pandora Secret» из Кемерово.
Основная сцена начала работать в 15.00.
Фото: Екатерина КОРЖАНСКАЯ
После обеда народа на аэродроме становилось все больше. Люди приезжали и занимали у сцены хорошие места, чтобы услышать любимых исполнителей: Найка Борзова, Владимира Кузьмина, группу «Арию».
Дали рока на аэродроме!
Фото: Екатерина КОРЖАНСКАЯ
Люди отрывались и веселились по полной программе.
Найк Борзов - один из хедлайнеров мероприятия.
Фото: Екатерина КОРЖАНСКАЯ
После выступления местных групп на сцене появился Найк Борзов. Он исполнил свои основные хиты: «Верхом на звезде», «Лошадка» и «Три слова». И успел немного поболтать с корреспондентом КП-Новосибирск.
Вот это отдача.
Фото: Екатерина КОРЖАНСКАЯ
- Как вы считаете, почему группы 90-х снова стали набирать популярность? - спросили мы Найка.
- Это обычная природная цикличность. Как все в природе. Оно появляется, потом исчезает и примерно лет через 20-30 появляется, - рассказал КП-Новосибирск Найк Борзов, рок-музыкант. - Были в моде 90-е, сейчас вот нулевые.
Владимир Кузьмин в отличной форме.
Фото: Екатерина КОРЖАНСКАЯ
Олды тут? На сцене Владимир Кузьмин. «И ветер мчит меня в НОВОсибирские морозы», - переделывает текст песни певец, а публика подпевает. Не обошлось и без хита «Сказка в моей жизни». Все пели ее хором.
Группа «Ария».
Фото: Екатерина КОРЖАНСКАЯ
Под занавес первого дня – группа «Ария». Зрители встретили любимых артистов бурными овациями и криками.
На песне «Осколки льда» зрители включили фонарики на телефонах.
Фото: Екатерина КОРЖАНСКАЯ
Один из трогательных моментов произошел во время песни «Осколок льда». Публика включила фонарики на телефоне и половину песни исполнила хором за группу. «Все исчезло, не оставив и следа. И не знает боли в груди осколок льда», - кричали зрители.
Выступление прошло: «Во!».
Фото: Екатерина КОРЖАНСКАЯ
Первый день фестиваля подошел к концу. Но мы не прощаемся, а говорим до скорой встречи. Ведь впереди еще два дня громкой музыки, песен и невероятной энергетики. Мы ведем трансляцию с фестиваля на сайте kp.ru, а также в нашем телеграм-канале. Любите рок? Подписывайтесь!
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