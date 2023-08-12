На аэродроме Мочище открыли рок-фестиваль «Ветер Сибири». Фото: Екатерина КОРЖАНСКАЯ

В Новосибирске стартовал фестиваль «Ветер Сибири» 2023. С 11 по 13 августа на аэродроме «Мочище» выступают культовые группы и молодые местные исполнители. Как прошел первый день фестиваля, показываем в фото и видео.

Люди живут в палатках. Фото: Екатерина КОРЖАНСКАЯ

Фестиваль идет три дня. Многие приехали на аэродром с ночевой и сразу с палатками. Под них выделили специальное место.

Этот мужчина чистил зубы с двойным усилием. Фото: Екатерина КОРЖАНСКАЯ

Весь день на территории аэродрома работает машина с чистой водой. Тут можно и умыться с утра, и зубы почистить.

На фестивале продавали рокерскую одежду. Фото: Екатерина КОРЖАНСКАЯ

Если вы приехали на фестиваль без обмундирования, то легко можете приобрести рокерскую майку или бандану на месте.

Рок-группа «Pandora Secret». Фото: Екатерина КОРЖАНСКАЯ

Выступления на дневной сцене начались с 11 утра. На разогреве региональные группы. Например, это гитарист группы «Pandora Secret» из Кемерово.

Основная сцена начала работать в 15.00. Фото: Екатерина КОРЖАНСКАЯ

После обеда народа на аэродроме становилось все больше. Люди приезжали и занимали у сцены хорошие места, чтобы услышать любимых исполнителей: Найка Борзова, Владимира Кузьмина, группу «Арию».

Дали рока на аэродроме! Фото: Екатерина КОРЖАНСКАЯ

Люди отрывались и веселились по полной программе.

Найк Борзов - один из хедлайнеров мероприятия. Фото: Екатерина КОРЖАНСКАЯ

После выступления местных групп на сцене появился Найк Борзов. Он исполнил свои основные хиты: «Верхом на звезде», «Лошадка» и «Три слова». И успел немного поболтать с корреспондентом КП-Новосибирск.

Вот это отдача. Фото: Екатерина КОРЖАНСКАЯ

- Как вы считаете, почему группы 90-х снова стали набирать популярность? - спросили мы Найка.

- Это обычная природная цикличность. Как все в природе. Оно появляется, потом исчезает и примерно лет через 20-30 появляется, - рассказал КП-Новосибирск Найк Борзов, рок-музыкант. - Были в моде 90-е, сейчас вот нулевые.

Владимир Кузьмин в отличной форме. Фото: Екатерина КОРЖАНСКАЯ

Олды тут? На сцене Владимир Кузьмин. «И ветер мчит меня в НОВОсибирские морозы», - переделывает текст песни певец, а публика подпевает. Не обошлось и без хита «Сказка в моей жизни». Все пели ее хором.

Группа «Ария». Фото: Екатерина КОРЖАНСКАЯ

Под занавес первого дня – группа «Ария». Зрители встретили любимых артистов бурными овациями и криками.

На песне «Осколки льда» зрители включили фонарики на телефонах. Фото: Екатерина КОРЖАНСКАЯ

Один из трогательных моментов произошел во время песни «Осколок льда». Публика включила фонарики на телефоне и половину песни исполнила хором за группу. «Все исчезло, не оставив и следа. И не знает боли в груди осколок льда», - кричали зрители.

Выступление прошло: «Во!». Фото: Екатерина КОРЖАНСКАЯ

Первый день фестиваля подошел к концу. Но мы не прощаемся, а говорим до скорой встречи. Ведь впереди еще два дня громкой музыки, песен и невероятной энергетики. Мы ведем трансляцию с фестиваля на сайте kp.ru, а также в нашем телеграм-канале. Любите рок? Подписывайтесь!

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