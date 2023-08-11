«От соседей прятала живот»: жительница Новосибирска дважды стала суррогатной мамой ради квартиры

Софья родила двух детей для бездетных пар. Фото: предоставлено героиней публикации.

32-летняя жительница Новосибирска Софья рожала трижды: сначала - свою дочку, а потом - двух малышей для бездетных пар. На гонорары сурмамы она купила квартиру, а теперь присматривается к авто. Свою историю Софья рассказала КП-Новосибирск.

ПАРЕНЬ НЕ ПРИЗНАЛ РЕБЕНКА

7 лет назад Софья жила с парнем, мечтала о семье. Но все пошло наперекосяк, когда девушка узнала, что беременна.

- Мой бывший не признал, что ребенок его, хотя никаких поводов для сомнений я не давала. Но родители настолько настроили его против меня, что он слышать ничего не хотел, - рассказала КП-Новосибирск Софья. - Я съехала с квартиры, где мы жили, к своей маме.

Пока срок был небольшой, Софья работала продавцом. Потом ушла в декрет, а после родов уволилась. Вскоре после родов в жизни девушки появился другой мужчина, который и стал ее мужем. А новорожденной девочке заменил отца.

- Он - полная противоположность моему бывшему, всегда меня поддерживает, - продолжает Софья. - Поддержал и когда я сказала ему, что есть идея помогать бездетным - стать сурмамой.

«СКРЫВАЮ ВСЕ ОТ ДОЧКИ»

- О суррогатном материнстве впервые я услышала примерно 9 лет назад в каком-то фильме. Видимо, в голове это отложилось. А потом как-то сидели вместе с подругой, и вспомнилось, что у сурмамы должен быть один ребенок. А я к тому времени уже родила дочь, под требование подходила. - Затем Софья нашла в интернете центр суррогатного материнства «Сибаист», обратилась туда.

Зачем девушке это было нужно? Софья честно говорит: мечтала о своей квартире, денег не хватало и не знала, где еще их можно заработать.

- Конечно, мне было страшно: а вдруг меня обманули бы, не забрали бы ребенка, не заплатили бы? - признается сибирячка. - Успокоилась я только, когда поговорила с биомамой. Она рассказала мне свою историю: ей удалили щитовидную железу, было много сопутствующих проблем со здоровьем. А они с мужем мечтали ребенке. Биомама со мной на все обследования ездила.

Софья скрывала беременность под объемной одеждой. Фото: предоставлено героиней публикации.

Всю беременность Софья жила со своей семьей, в месяц ей платили по 40 тысяч рублей.

- Муж адекватно отнесся ко всему: он понимал, что для меня это как работа, что этот ребенок - не наш, - уточняет Софья. - От дочки я вообще все скрыла - ей всего 6 лет, зачем ей что-то знать? А когда она заметила, что появился живот, отшутилась: «Видишь, сколько я ем? Вот и поправилась!» А соседи наши вообще ничего не заметили: я живот под просторной одеждой прятала.

После родов Софья получила 1,2 миллиона рублей - эти деньги семья вложила в покупку двухкомнатной квартиры - и вновь стала сурмамой: на днях родила второго суррогатного малыша. Гонорар как у «опытной» сурмамы у нее был выше - 1,4 миллиона рублей.

- Моя мама тоже поддерживает, говорит: «У тебя получается рожать? Рожай». И смеется, что мне медаль надо давать, - описывает реакцию семьи сибирячка. - Муж просит родить ему сына, а я отвечаю, что только после 35, а пока буду «работать» сурмамой. Сама же хочу выписаться, начать наконец-то снова бегать и купить для семьи машину!

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber