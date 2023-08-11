«Андрей был осторожным...»: новосибирец погиб на алтайском перевале «Контейнер»

Тело Андрея заберет вертолет. Фото: соцсети.

Трагедия в районе Северо-Чуйского хребта произошла 10 августа: там на перевале «Контейнер» погиб 39-летний новосибирец Андрей Тушин.

- Андрей отправился на этот перевал вместе с еще тремя людьми – в компании были и девушки, и мужчины. Они давно вместе ходят, команда слаженная, - рассказал КП-Новосибирск Олег Жигарев, знакомый сибиряка. – Сам Андрей - совсем не новичок: с детства с родными ходил в горы, я его еще совсем мальчишкой помню. Он осторожный, внимательный.

Само место, как говорят бывалые туристы, для людей с опытом особой сложности не представляет:

- Там нет ничего экстремального, сам подъем был рассчитан на 10 дней, - продолжает Олег.

В ГУ МЧС по Республике Алтай говорят, что официально туристы не зарегистрировали маршрут. Спасатели узнали о скалолазах, когда уже произошла трагедия:

- В 12.09 поступило сообщение, что турист сорвался со страховки и после погиб, - коротко поясняют в ведомстве.

Знакомые в версию со страховкой не верят:

- Сама по себе страховка не может сорваться – это любой человек, кто ходит в горы, скажет. Что конкретно там могло случиться – сложно предположить. Ждем, пока остальные вернутся с перевала – пока они не на связи, - говорит Олег.

Спасатели говорят, что за телом погибшего новосибирца направят вертолет.

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