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11 августа 2023 4:55

«Там Луи, Гуччи, бриллианты...»: против баскетболистки, которая вынесла на помойку вещи соперницы, не стали возбуждать дело

На баскетболистку, выкинувшую на помойку вещи жены любовника, не завели дело
Анна ПАШАГИНА
Анна ПАШАГИНА
Баскетболистку (на фото справа) не наказали за порчу имущества. Фото: Предоставлено Анфисой/vk.com/pbcruna

Баскетболистку (на фото справа) не наказали за порчу имущества. Фото: Предоставлено Анфисой/vk.com/pbcruna

Новосибирская баскетболистка, выкинувшая вещи из дома своего любовника, избежала наказания. В отношении девушки не стали возбуждать уголовное дело, несмотря на то, что в мешках с «мусором» были дорогие украшения законной супруги бойфренда спортсменки. По крайней мере, о бриллиантах заявила жена. Она подсчитала и ущерб - с ее слов, это почти 2 миллиона рублей. Однако полиция не увидела в случившемся преступления. Подробности - в материале КП-Новосибирск.

ВЫКИНУЛА ДОКУМЕНТЫ И ЮВЕЛИРКУ

Для начала напомним, о чем идет речь. В Москве живет пара - Анфиса и Лестат. Муж возглавляет IT-отдел одного из крупнейших маркетплейсов, жена в декрете и параллельно занимается бизнесом - открывает точки по выдаче онлайн-заказов. В соцсетях пара идеальна во всех смыслах: совместные путешествия, романтика на фотокарточках. Но Анфиса узнала, что Лестат изменяет. Из-за похождений супруга она с дочкой съехала с квартиры, а потом улетела в Турцию к подруге.

Лестат страдал недолго. Месяц пил (правда жизни), а потом привел домой новую любовницу (с предыдущей был короткий роман) - банально нашел ее в тогда еще работающем Тиндере. Зовут Таня*, 21 год, профессионально занимается баскетболом, в Москве недавно, до этого выступала за новосибирский клуб, а тут позвали играть за столичный. Отношения развивались так стремительно, что блондинка ростом под 2 метра почти сразу заехала в квартиру к айтишнику.

Жена же была уверена, что супруг страдает и придумывает, как вымолить прощение. Тем горше стала реальность: как-то Лестат выставил в соцсетях фотографию с баскетбольного матча и подписал: «Никогда не думал, что стану фанатом женского баскетбола».

- Я сижу в Турции и вижу эту фотку. Думаю: «Какой баскетбол? Ты им никогда не интересовался, как и вообще спортом». Потом смотрю, а это женская команда. Все понятно… Я начала смотреть странички игроков, вышла на страницу Тани… А там фотографии из нашей квартиры! А потом я зашла в аккаунт маркетплейса - он у нас с мужем общий - и увидела, что он ей подарки заказывал, тапочки дизайнерские. - И не удерживается: - А еще пижаму размера XL!

Анфиса написала суженому. Тот стал извиняться, просил вернуться. А Таню выгнал из квартиры. В отместку спортсменка собрала вещи жены Лестата и выкинула в мусорку.

Переписка Татьяны и Лестата. Фото: предоставлено Анфисой

Переписка Татьяны и Лестата. Фото: предоставлено Анфисой

- Выкинула документы, ювелирку, а именно обручальные кольца, помолвочное кольцо, крест с 11 бриллиантами, браслеты Картье, сапожки и ремешок от Луи Виттон… Да там столько всего! - перечисляет молодая мама.

В доказательство приводит переписку баскетболистки и мужа. Тот ей пишет уже после того, как узнал о выходке любовницы:

- Блин, кажется, у нас с тобой проблемы. Там Луи, Гуччи и бриллианты. Полтора миллиона выбросила? В ближайшую мусорку хоть? Прям в сам бачок?

«ВЕЩИ - ДЕЛО НАЖИВНОЕ»

Анфиса написала заявление в полицию и обвинила Таню в краже. С момента инцидента в семье Анфисы и Лестата прошло 3 месяца. Жена в итоге вернулась и в Россию, и к мужу. Но вот уголовное дело так и не было возбуждено.

- Пришел отказ из МВД. В полиции не увидели в ее действии корыстных целей, а в этом якобы и состоит кража. Вот и не стали дело возбуждать. Меня это возмутило. То есть можно вот так прийти, выкинуть все вещи человека - и даже дело не заведут? Ну как так? - поделилась с КП-Новосибирск Анфиса.

Молодая пара воспитывает ребенка. Фото: предоставлено Анфисой

Молодая пара воспитывает ребенка. Фото: предоставлено Анфисой

По словам женщины, Таня после инцидента писала семейной паре сообщения:

- Говорит, мы все равно разведемся, он будет изменять. Но ее какое дело? У нас сейчас все прекрасно!

На вопрос о том, будет ли написано повторное заявление на Таню, Анфиса отмахивается.

- Я думаю про это каждую неделю. Нужно написать заявление тогда не о краже, а об уничтожении имущества. Потом понимаю, что у меня нет на это ни сил, ни времени. Да и смысл? Заплатит она штраф 40 тысяч. А дальше что? Жизнь ее сама накажет, а вещи - это дело наживное. Главное, что у нас семья воссоединилась, - подытоживает жена Лестата. - И с мужем разводиться я не собираюсь. У нас, наоборот, брак только окреп благодаря этому нелегкому испытанию.

* Имя изменено.

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