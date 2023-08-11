«Обещал купить все, что она хочет»: в Новосибирской области многодетного отчима обвиняют в беременности 14-летней падчерицы

Девочка сейчас на шестом месяце беременности. Фото: соцсети/архив «КП».

В Доволенском районом суде арестовали 41-летнего многодетного отца Дениса Козочкина*. Подозревают, что именно от него забеременела 14-летняя падчерица. По словам местных жителей, мужа полиции сдала мама девочки. Но все ли так просто в этой истории? Ведь школьница долгое время дружила с парнем. Подробности – в материале КП-Новосибирск.

ВОСЕМЬ ДЕТЕЙ, ТРОЕ ОТЦОВ

Многодетная семья, попавшая под прицел полиции и досужих сплетен, не является идеальной. Маме, Татьяне* 49 лет, к своим годам она родила восьмерых детей, первых трех у нее забрала опека, лишив родительских прав после уголовного дела о краже и грабеже. Потом в жизни женщины появился новый мужчина и еще двое детей. Но пара разошлась, и Татьяна встретила Дениса. Вместе они дали жизнь еще троим отпрыскам.

Последний союз оказался, на первый взгляд, самым удачным. Женщина закодировлась и перестала пить. Мужчина, хоть и безработный, но ребят любил, в дебошах не был замечен. Жила семья в основном на детские пособие, хотя иногда супруг и подрабатывал.

Памятуя непростое прошлое матери, опека держала Козочкиных на контроле. И последние три года вопросов к ним не возникало. Мама посещала все родительские собрания, дети были одеты и сыты, не пропускали уроки. Однако, когда пришла пора, самого главного опека и не заметила.

ЖИВОТИК РАСТЕТ

Главная героиня истории – Надя*. Девочка не родная для нового папы, но в семье, по словам учителей, ей всегда было комфортно. Не отличница, училась средненько, при этом активистка и с добродушным нравом, в компании для всех своя. Она и легкой атлетикой занималась, и баскетболом, и волейболом, и на театральные кружки бегала.

Этой весной учителя начали с подозрением поглядывать на фигуру худенькой школьницы.

- С апреля месяца девочка стала полнеть, не как обычные дети. Классная руководитель переговорила с девочкой, она сказала: «Я не беременна, все нормально». В начале мая мы собрали педсовет и пригласили мать, она сказала: «Моя дочь не беременна». Мы продолжали наблюдать, сообщали соцзащите и ПДН. 4 августа девочка пришла на практику в школьном огороде: худенькая, но с большим животом. Мы били тревогу, а мать над нами смеялась. Тогда подключили врачей. В конце концов, мать согласилась на тест, который показал беременность, – сообщили КП-Новосибирск в сельской школе.

Там посчитали, что девочка забеременела в 14, недавно ей исполнилось 15, и она готовится стать матерью.

«ПАПОЙ НАЗЫВАЛА»

Кто же указал на Дениса Козочкина, как виновника? Соцсети района пестрят фразами из разряда «Девочка сообщила, что ее много лет насиловал отчим». Но родственники самого Дениса уверяют, под арест мужчину помогла посадить именно жена – Татьяна.

- Мне позвонила Таня и рассказала, что Денис спал с ее дочкой. Сказала: «Это я его посадила за дочь». Говорит, что у них началось это с Надей в феврале, а какого года я не знаю. При этом у Нади с Денисом отношения хорошие были – она отчима не боялась, папой называла, - рассказала КП-Новосибирск родственница арестованного. - Две с половиной недели назад Денис приезжал в райцентр с Надюхой и младшим сынишкой. Младшего водил к логопеду, а с падчерицей они ходили по магазинам. Он обещал ей «купить все, что она хочет». Она ему как дочь! Не верю в то, что говорит Татьяна!

Защитных слов от родственников следствию мало, наверняка, будут устроены и допросы, сделают экспертизу. В школе же говорят, что по поведению девочки не похоже, чтобы она была жертвой насилия.

- Мы наблюдали за Надей, все эти месяцы ее поведение не менялось. Ее ничто не давило. Уроки кончатся – она шла домой, вечером посещала секции. Ребенок, у которого дома проблемы, не захочет пойти домой, замкнется, изменится. А у нашей девочки ничего не поменялось – она осталась душой компании, – сообщили КП-Новосибирск в школе.

Есть еще один нюанс, местные жители говорят, что девушка уже несколько лет дружит с парнем, который старше ее, сейчас ему 18, и он выпустился из школы. Наверняка, он тоже должен быть одним из подозреваемых.

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