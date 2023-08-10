Фестиваль «Ветер Сибири» в Новосибирске 2023: полная программа, участники

Публикуем полную программу фестиваля «Ветер Сибири» в Мочище. Фото: Дмитрий ЛИФАНЦЕВ / Ольга ЕМЕЛЬЯНОВА

Фестиваль «Ветер Сибири» в Новосибирске - 2023 станет главным событием уходящего лета. С 10 по 13 августа на двух сценах выступят музыканты из России и Казахстана, от молодых местных исполнителей и групп до грандов и легенд отечественной рок-сцены. Гостей фестиваля, кроме хорошей музыки, ждут вкусная еда, ночной клуб и даже выездной ЗАГС. Публикуем полную программу.

ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ «ВЕТЕР СИБИРИ» В НОВОСИБИРСКЕ 2023

«Ветер Сибири» стартует на аэродроме Мочище уже 10 августа - на вечерней сцене выступят первые пять групп. Официальное открытие состоится в пятницу, 11 августа. Концертная программа рассчитана на три дня - до воскресенья, 13 августа.

УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ «ВЕТЕР СИБИРИ» В НОВОСИБИРСКЕ 2023

На фестивале «Ветер Сибири» выступят 42 музыкальные группы. Фестиваль будет проходить на дневной и вечерней сценах.

10 августа

Вечерняя сцена (18.00 - 23.00): Bootleggers, «Солнцемаяк», Inrainbows, Gambeat, U-571

11 августа

Дневная сцена (11.00 - 15.00): «Рэтор», «Малышок», Pandora Secret, «Субкультура», «Экспедиция Восход»

Вечерняя сцена (15.30 - 23.00): «Nоль три», «Тринадцать карат», «Космонавтов нет», «Анимация нет», Найк Борзов, Владимир Кузьмин, «Мукка», «Ария»

12 августа

Дневная сцена (11.00 - 15.00): «Комната культуры», «Радионервы», «Мистер Гро…», «Рви меха», «Казускома»

Вечерняя сцена (16.00 - 23.00): Motor - Roller, Casual, «Папин Олимпос», Stigmata, «Эпидемия», Lascala, «Агата Кристи»

VIP-лаунж (1.00 - 2.00): «Чиж & Co»

13 августа

Дневная сцена (11.00 - 14.30): «Следы», «Апрель», «Рейд Паллада», «Модем»

Вечерняя сцена (15.00 - 23.00): Beatcoven, Павел Пиковский, «Йорш», «План Ломоносова», «7Б», «Северный флот», «Ундервуд», F.P.G., The Hatters

ЦЕНА БИЛЕТОВ

Входной билет в фан-зону на все дни фестиваля - 4500 рублей, на трибуну - от 4800 до 7000 рублей, на VIP-места - от 15 000 до 18 000 рублей.

Отдельно продаются места под палатку на 4 человек (2000 рублей), для обычной парковки (2300 рублей) и для парковки автодомов, кемперов, жилых прицепов (от 4500 до 6000 рублей).

КАК ДОБРАТЬСЯ

Самый удобный и короткий путь - на автомобиле. От центра Новосибирска до аэродрома Мочище - 25 километров, примерно 40 минут езды.

Тех, у кого нет своей машины и кому не хочется брать такси, в Мочище могут довезти фестивальные автобусы. Они будут ходить с 11 по 13 августа каждые полчаса.

Автобусы от вокзала Новосибирск-Главный без остановок будут отправляться с 8.00 до 21.00 в пятницу и субботу и с 9.00 до 20.00 в воскресенье.

Автобусы от вокзала Новосибирск-Главный с остановкой на площади Калинина будут отправляться с 9.30 до 2.00 в пятницу и субботу и с 10.30 до 1.40 в воскресенье.

Также до станции Мочище запустят дополнительные электрички. По вечерам, после 23.00, запустят поезда, которые развезут новосибирцев до станций Новосибирск-Главный, Бердск и Пригородный Простор. До первой станции в этом списке отправление со станции Мочище будет в 23.10, до второй - в 23.39, до третьей - в 0.04.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер