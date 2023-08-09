«Иначе в цвет не попадете»: родители первоклашек пожаловались, что в школе их обязали купить детям дорогие жилеты

Родители пожаловались, что для в школе к 1 сентября потребовали купить парадные жилеты. Фото: Олег УКЛАДОВ

До первых звонков еще три недели, а в новосибирской школе уже грянул скандал: родители первоклашек заявили, что их заставляют покупать детям дорогие парадные жилеты. С жалобами одна из мам обратилась в КП-Новосибирск.

- Мой сын идет в первый класс, наша школа - самая обычная, муниципальная. Нам объявили, что детям нужно купить красные парадные жилеты с шевронами и синие повседневные, - объяснила КП-Новосибирск мама будущего первоклассника. - Причем назвали конкретную фирму, где их надо приобрести.

Родители стали узнавать, сколько жилеты стоят, и цены их не порадовали.

- Почти 3000 рублей нужно заплатить за сам жилет и еще 500 рублей - за шеврон. Причем шеврон отдельно не продается, только вместе с жилетом. То есть за оба жилета надо отдать 7000 рублей, - возмущается сибирячка. - Хотя аналогичный в другом магазине стоит 1900 рублей.

Мама школьника обратилась к директору, но, с ее слов, ответ был категоричен:

- Директор сказала, что парадный жилет нужно покупать только в той фирме, иначе в нужный цвет не попадем. По синему жилету сделали послабление: разрешили купить его в другой фирме.

КП-Новосибирск обратилась в школу разъяснением, нас заверили, что никто покупать жилет конкретной фирмы не обязывал.

- Это была только рекомендация, - уточнили КП-Новосибирск в учебном заведении.

Юристы подчеркивают: никто не может заставить родителей покупать форму в конкретной компании.

- В уставе школы может быть закреплено, что ученики должны соблюдать официально-деловой стиль, это максимум! И если дети придут на линейку в жилете другой фирмы, согласно закону «Об образовании» никто не может применить никаких дисциплинарных мер, - отмечает адвокат Константин Зиновьев. - В противном случае родители вправе писать жалобу на школу в департамент образования и прокуратуру.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber