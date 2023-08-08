Фестиваль «Княжий двор» в Новосибирске 26 августа 2023: программа, полное расписание площадок

Фестиваль исторической реконструкции в Новосибирске. Фото: Алена КУЛЕШОВА

Фестиваль «Княжий двор» в Новосибирске 26 августа 2023 пройдет уже в девятый раз. Это масштабное празднество для любителей исторической реконструкции, боев в рыцарских латах, старинных ремесел и танцев. Даже если вы не собираетесь участвовать в поединках, все равно откроете для себя много нового: можно побывать в настоящей кузнице, научиться ткать на станке и выводить готические буквы, а также купить птичьи черепа как сувенир. Что еще интересного ждет на фестивале - в нашей программе.

ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ

«Княжий двор» будет идти два дня: 26 августа с 10.00 до 20.00 и 27 августа с 10.00 до 14.00.

ПРОГРАММА

Рядом с входом в Заельцовский парк будут работать несколько локаций. В чем именно предложат участвовать гостям, пока еще решается: организаторы до 10 августа собирают заявки на конкурсы, ярмарки и мастер-классы. Но небольшая часть программы уже известна.

Главное зрелище — бои на мечах. Фото: Алена КУЛЕШОВА

Ристалище ИСБ

Ристалище исторического средневекового боя станет основной локацией: именно там все желающие будут соревноваться во владении мечом, как рыцари XV века. Бойцы облачатся в полный доспех, который, как и стальное оружие, сделан по историческим образцам. Соревноваться они смогут как поодиночке, так и в команде до 12 человек.

Лагерь раннего Средневековья

В этой локации можно познакомиться с культурой, бытом и традициями наших викингов Х века, самых близких соседей Древней Руси. В этом году реконструкторы готовят для гостей фестиваля театрализованную постановку саги, показательные выступления, интерактивную выставку предметов быта и познавательные лекции. Возможно, на этот раз гостей удивят показательными боями.

Новосибирцы почувствуют себя героями легенд. Фото: Алена КУЛЕШОВА

Лучный тир

Здесь можно будет пострелять из лука или научиться метать топорики в подготовленные и разрисованные специально к фестивалю мишени. Любой из гостей может проверить свою меткость в оба дня фестиваля. Отдельное соревнование для реконструкторов пройдет только в воскресенье.

Мастер-классы по каллиграфии

Сейчас книги стоят намного дешевле, чем пять веков назад, и необходимости писать пером нет. Но на фестивале можно постичь тонкое искусство каллиграфии и даже получить подписанный готическим шрифтом манускрипт с благопожеланиями или купить настоящую индульгенцию. Просвещением, как и в прошлом году, займется каллиграф, историк и богослов Игорь Лужецкий.

Ткацкий станок

Мастерицы научат всех желающих прясть, ткать и плести так, как это делалось тысячу лет назад. Вы сможете сплести шнур на деревянной вилочке или на пальцах, соткать пояс на бердо или дощечках, поработать за реконструированным ткацким станком и научиться другому женскому рукоделию.

Мастерицы тоже покажут свое ремесло — искусство ткачества. Фото: Алена КУЛЕШОВА

КАК ДОБРАТЬСЯ

До фестиваля удобно доехать на общественном транспорте до конечной остановки «ПКиО Заельцовский». Напрямую до парка ходят автобус № 95 и маршрутки № 19, 25, 28.

Можно также добраться с пересадкой на остановках «Метро Заельцовская» и «Площадь Калинина». До них ходит следующий транспорт:

- автобусы № 5, 13, 14, 27, 28, 30, 34, 42, 53, 64, 75, 97, 106, 119, 289, 1702, 1705

- маршрутки № 19, 28, 30, 34, 45, 72, 73, 87, 311, 328

- троллейбус № 24

Поездка на всех видах муниципального транспорта обойдется в 30 рублей, на маршрутках - от 35 рублей.

БИЛЕТЫ И ЦЕНЫ

За вход платить не придется: на площадки фестиваля «Княжий двор» всех пустят бесплатно. Платить нужно будет только за транспорт и перекус из киоска и кафе, которые работают на территории парка.

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