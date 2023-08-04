«Еще пара минут, и они могли погибнуть»: омский пожарный вытащил из горящего дома женщину и двоих детей под Новосибирском

Новосибирцев спас пожарный Иван Шульга, приехавший на отдых из Омска. Фото: ГУ МЧС России по НСО

В селе Ленинское в Новосибирской области произошел пожар в частном доме. Внутри находились женщина и двое детей − четырехлетних близнецов. На помощь им поспешил пожарный Иван Шульга, приехавший на отдых из Омска.

Как рассказали в ГУ МЧС России по НСО, Иван вместе с семьей приехал в отпуск в Новосибирск. В четверг, 3 августа, омичи проводили время на берегу Новосибирского водохранилища. Внезапно они увидели черный дым, который валил где-то неподалеку.

Мужчина сел в машину и поехал в том направлении. Вскоре стало понятно, что горит жилой дом.

− Я начал стучать в окна, вдруг там люди. Услышал, что в одной из комнат плачут дети, а женщина просит о помощи. Огонь отрезал им выход, они не могли сами покинуть дом, − рассказал Иван Шульга.

Пожарный разбил окно кирпичом и пробрался в дом. Сначала он вынес на свежий воздух двух братьев-близнецов. Вскоре к спасательной операции присоединился и сосед погорельцев. К тому моменту находившаяся внутри женщина уже начала терять сознание. Мужчины подхватили ее под руки и вывели из горящего строения.

Иван посадил малышей в свою машину. Там за ними присматривала 15-летняя дочь пожарного Елизавета. Она, кстати, и вызвала на место пожарных.

В спасательной операции участвовала и дочь омича. Фото: ГУ МЧС России по НСО

Спустя некоторое время к дому подъехали пожарные и машина скорой помощи. Медики оказали пострадавшим первую помощь. Они успели надышаться угарным газом и получили небольшие порезы.

− Еще пара минут, и они могли погибнуть. Хорошо, что все обошлось, − отметил омич.

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