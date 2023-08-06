«Снять этих птиц для меня вызов»: фотограф поделился снимками «сибирских колибри»

Новосибирский фотограф запечатлел пестрых зимородков. Фото: Алексей ПОЛЯКОВ

Новосибирский фотограф Алексей Поляков создал серию снимков с зимородками возле Ледовой арены. Эти яркие птички летают шустро, как колибри, и такие же яркие. Но живут в России. В пятницу вечером Алексей поехал на реку и, пока еще светило закатное солнце, «наловил» красивых кадров.

Этих птичек называют сибирскими колибри. Фото: Алексей ПОЛЯКОВ

— Я больше известен, как астрофотограф, но астрономия — мое хобби. Так получилось, что основная профессия и увлечение переплелись, но это вовсе не значит, что я не обращаю внимания на другие достойные объекты. Я никогда не расстаюсь с фотоаппаратом, даже в свободное время, — рассказал Алексей Поляков КП-Новосибирск.

Зимородка не так-то просто поймать на камеру. Фото: Алексей ПОЛЯКОВ

Сфотографировать зимородка — тот еще вызов. Это особенная птица, потому что подойти к ней очень сложно, она не подпускает к себе близко. Одно неверное движение — и зимородок вспархивает, улетает на другую сторону реки и час-два не будет возвращаться.

Зимородки очень быстро летают. Фото: Алексей ПОЛЯКОВ

Селятся они вдоль рек. Фото: Алексей ПОЛЯКОВ

— Это значит, что всё — птицу ты упустил. Получается соревнование с самим собой на лучший кадр. В следующем году я хочу пойти еще дальше сделать плот или купить лодку, приспособить ее для съемки с воды, натянуть маскировочную сетку и подплыть максимально близко, поснимать процесс рыбалки у зимородка. Как он прыгает в воду, как ныряет за рыбой, как с этой рыбкой он поднимается из воды обратно на ветку, — говорит фотограф.

Мечта фотографа — сделать полноценную серию с «рыбалки» зимородков. Фото: Алексей ПОЛЯКОВ

Зимородки селятся возле водоемов, чтобы было проще добывать пищу. Они садятся на ветку над водой и ждут добычу, чтобы в мгновение ока схватить и проглотить малька. На зиму сибирские зимородки улетают на юг Азии — в Индию, Таиланд, Китай.

На зиму птички улетают на юг Азии. Фото: Алексей ПОЛЯКОВ

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