«Верните беззубика в реку!»: новосибирцы нашли «мидию» на берегу Оби

Такого моллюска нашли на берегу. Фото: Новосибирск с огоньком

Отдыхающие новосибирцы нашли на берегу Оби моллюска с черными створками. Первая мысль: да это же мидии! Не надо ехать к океану - деликатес живет прямо под боком!

Своей находкой они поделились в соцсетях и спросили, как приготовить моллюска. Однако подписчики не оценили юмора. И даже обвинили пляжников в дремучести.

- Ужас! Какие мидии в Оби? Люди, быстро читать умные книги про окружающий мир и биологию!

- Верните беззубика в реку: он ее чистит. Хватит уже все подряд жрать, - пишут комментаторы.

Ихтиолог Елена Ядренкина мысли новосибирцев подтвердила: изысканный моллюск на самом деле оказался обыкновенной беззубкой. В отличие от океанской двустворчатой родни это коренной житель российских рек.

- Беззубка живет в пресноводных водоемах, особенно в реках, любит песок, ил и проточную воду. Это характерный для нашего региона моллюск. Мидии выглядят совсем по-другому - они крупнее, у их раковины более заостренный кончик. Беззубка пропускает через себя воду, питаясь мелкими рачками, заодно очищает так наши реки, - рассказала КП-Новосибирск Елена Ядренкина.

Название моллюск получил за то, что по краям раковины нет замыкающих зубчиков, поэтому ее легко открыть. При большом желании беззубку и правда можно съесть, но перед этим ее советуют тщательно промыть от песка и обязательно отварить или обжарить. Но это - в крайнем случае. Все-таки беззубку не едят, поскольку внутри речного чистильщика может быть куча паразитов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер