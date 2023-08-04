Клиника НИИТО продолжит работать

Фото: АНО «Клиника НИИТО»

В конце мая АНО «КЛИНИКА НИИТО» признали банкротом с введением конкурсного производства. Эта процедура нужна для оценки состояния объекта, в этот период обычно распродают имущество должника, чтобы вернуть кредиторам вырученные деньги.

13 июня суд назначил конкурсным управляющим Клиникой арбитражного управляющего Марию Емельянову. После оценки текущего состояния медицинского учреждения управляющий вынесла решение: НИИТО должна продолжить оказывать медицинские услуги.

В своем решении управляющий отметила, что, по данным бухгалтерской отчетности, по итогам 2022 года Клиника показала чистую прибыль. Более того, у НИИТО есть все ресурсы, чтобы продолжить эту прибыль увеличивать. Мария Емельянова пришла к выводу: вариант с продажей имущества Клиники не позволит погасить требования всех кредиторов, а продолжая работать, Клиника сможет эти требования погасить в намного большем объеме.

Фото: clinicniito.ru

Часть имущества НИИТО уже арестовали в рамках уголовного дела, поэтому его в любом случае не удастся продать до вынесения приговора и его вступления в силу. Для хранения части оборудования требуются особый температурный режим и плановое техобслуживание. Поэтому, если клинику закрыть, можно потерять огромные деньги, которые необходимы для хранения этого имущества с учетом срока окончания уголовного дела. Если же Клинику обяжут освободить помещения, придется немало вложить в демонтаж, включая слом и восстановление стен помещений, и перевозку. А установленный в Клинике аппарат МРТ, к примеру, весит около 20 тонн.

ОТРАЗИТСЯ НА ВРАЧАХ И ПАЦИЕНТАХ

В своем решении о продолжении работы НИИТО управляющий отметила: это также необходимо для сохранения кадрового, интеллектуального и научного потенциала уникального предприятия. Если Клинику закрыть, на улице окажутся 372 сотрудника. Более половины из них - высококлассные врачи узких специализаций. Это приведет к социальной напряженности в регионе.

Кроме того, Клиника оказывает медпомощь в рамках госзаданий, огромное количество пациентов ждут медицинской помощи в НИИТО по квотам на лечение по программам обязательного и дополнительного медицинского страхования. Если Клинику закроют, таких пациентов невозможно будет быстро переоформить в другие клиники - люди попадут в самый конец очереди. Для многих пациентов это может быть настоящей катастрофой.

Фото: clinicniito.ru

РАБОТА НИИТО ЗА 2023 ГОД В ЦИФРАХ

• Проведена реабилитация 2068 пациентов (из них 1643 ребенка)

• Выполнено 416 хирургических операций

• На коммерческой основе выполнены процедуры и манипуляции для 15 391 пациента в амбулаторно-поликлиническом отделении

• Проведено 1075 заочных и 2088 очных консультаций

• Обеспечена диагностика на аппаратах УЗИ, МРТ, МСКТ, рентгене и денситометре для 20 343 пациентов

• Выполнено 529 хирургических операций по направлению восстановительного лечения и 15 076 процедур (массаж, физиолечение, ЛФК, иглорефлексотерапия)

В пресс-службе АНО «КЛИНИКА НИИТО» отмечают: это показатели середины года, приблизительно такой же объем помощи планируется оказать до его окончания.