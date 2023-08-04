Сапборд, бег и парашют: железнодорожница рассказала, почему не боится новых увлечений

Коллеги называют Нину Савину суперпозитивным человеком. Фото: Личный архив

В это воскресенье, 6 августа, вся страна празднует День железнодорожника. Накануне важного профессионального праздника мы поговорили с Ниной Савиной, ведущим инженером сектора экономики и финансов в Новосибирском информационно-вычислительном центре Западно-Сибирской железной дороги (ИВЦ). Нина окончила электротехнический факультет ОмГУПСа в родном Омске. Потом 17 лет жила в Барнауле: работала инженером-технологом, администрировала рабочие места, электронную почту сотрудников. Попробовала себя в охране труда, затем ей доверили договорную работу. В 2017 году предложили перевестись в Новосибирск, и Нина согласилась. За 6 лет город стал родным: она познает его благодаря новым увлечениям и новым друзьям.

Нина Савина: - Ищите, что вам нравится и наполняет энергией! Фото: Личный архив

ДРУЖБА С РАДИО

У Нины очень приятный голос, приветливый, обволакивающий. В ее работе это немаловажно: когда общаешься с клиентом по телефону, установить контакт помогают не только слова, но и то, как они сказаны.

- Мне нравится моя работа: рассказывать об услугах, составлять, заключать и вести договоры. Люблю помогать находить оптимальные решения для клиентов, - поясняет Нина.

А еще ее красивый голос звучал на радиостанциях Омска, где она работала в свободное от учебы время. Дружба с радио продолжилась и в Барнауле: сначала вела программы на «Юнитоне», а потом позвали на Heart FM. В радиостудию она бежала вечером, после основной работы. На все хватало и сил, и времени. Так бывает, только когда любишь то, чем занимаешься, уверена Нина.

Нина 22 года вела радиоэфиры параллельно с учебой и основной работой. Фото: Личный архив

«НАС БЫЛО ВИДНО ИЗДАЛЕКА!»

В Новосибирске дружбы с радио не сложилось. Здесь у жизни на Нину были другие планы. По словам коллег, Нина - суперпозитивный человек, культмассовик, с которым не заскучаешь.

- С ребятами в этом году поздравляли сотрудников с 23 Февраля и 8 Марта, встречали их утром, дарили подарки. К 9 Мая подготовили стену памяти: собрали информацию о дедушках-бабушках наших сотрудников, ветеранах Великой Отечественной. На 50-летний юбилей ИВЦ придумали песню, которая тронула практически каждого. Совсем скоро будет День железнодорожника, к которому мы готовим стендап и концертную программу, - рассказала «Комсомольской правде» Нина Савина.

Комитет женщин ЗСЖД проводит мероприятия для железнодорожников круглый год. Фото: Личный архив

Наша героиня любит активничать, организовывать мероприятия. Она - член комитета женщин Западно-Сибирской железной дороги.

- Очень важно, чтобы женщина находилась в балансе. Когда она уделяет внимание все сферам своей жизни, всем довольна, тогда у нее все хорошо и дома, и на работе. Помочь сотрудницам обрести внутренний баланс - важная цель работы нашего комитета, - считает железнодорожница. - В РЖД 2023 год объявлен Годом здоровья. Вчера мы организовали заплыв на сап-досках у Европейского Берега. На встречу пришли те, кто не испугался изменчивой погоды. Мы были в футболках РЖД: практически как ту команду в полосатых купальниках из знаменитого фильма, нас было видно издалека! Катались почти 3 часа, с нами были и солнышко, и радуга, и дождь. Масса эмоций и удовольствия!

В заплыве на сапах команду РЖД поддержала радуга. Фото: Личный архив

НАЙТИ ИСТОЧНИК РАДОСТИ

По словам Нины, женщинам свойственно эмоциональное выгорание, особенно тем, кому за 35. Нельзя игнорировать моменты, когда работа перестает радовать, все валится из рук. В такие периоды важно остановиться, выдохнуть и найти для себя источник радости.

- Доберитесь до места, которое для вас является местом силы. Это не обязательно далекое море, горы. Кого-то подзаряжает дача, озеро или парк. Для меня место перезагрузки - Горный Алтай. Туда можно выехать на выходные, и этих пары дней будет достаточно, чтобы сознание перевернулось. Там я расслабляюсь, начинаю смотреть на все немножко по-другому, - поделилась героиня. - Если нет возможности оперативно выехать далеко, попробуйте что-то новое. Тот же сапборд: 2 - 3 часа вы находитесь в балансе с собой. Начинаете с собой дружить, держите равновесие. Конечно, за один раз все у вас не излечится, но нужно находить для себя какие-то увлечения, иногда даже принудительно. Если будут постоянные перегрузки, задержки после рабочего дня, это может вас полностью поглотить. Поэтому попробуйте найти какую-то радость и помимо работы.

Нина не боится пробовать новое. В 2021 и 2023 годах она участвовала в полумарафоне ЗаБег.РФ, который проводят весной по всей России.

- По состоянию здоровья я не совсем бегун - можно сказать, что и совсем не бегун. Но если потихонечку, почему бы и нет? Главное, договориться с собой, - смеется Нина. - Атмосфера ЗаБег.РФ меня покорила: если вы никогда не бегали и к бегунам себя не относите, рекомендую хотя бы просто туда прийти. Дружелюбные волонтеры, музыка, поддержка - все настроено на то, чтобы ты побежал. Даже если не участвуешь в забеге, все равно начинаешь подпрыгивать!

Нина - участник ЗаБег.РФ и забегов железнодорожников. Фото: Личный архив

В 2021 году Нина пробежала 5 километров. Дистанция далась тяжело, но она прошла ее без остановок. В этом году хотела участвовать в скандинавской ходьбе, но все лоты быстро закончились - остались места только на полумарафон и на 1 километр. Она пробежала километровую дистанцию, поставила себе галочку и была очень рада.

- Не страшно было бежать вместе с прокачанными спортсменами?

- Когда бежишь в толпе любителей, спортсменов, начинаешь ко всему этому относиться по-другому и точно позитивнее. Не стоит зацикливаться на страхе проиграть, оказаться на последнем месте, что на тебя будут показывать пальцем. Главное, просто двигаться вперед. Я ведь это для себя делаю, а не для других.

- Что в жизни важнее: бег или остановки?

- Когда моложе, об остановках не думаешь: нужно все успеть. С возрастом понимаешь выражение «Остановись, мгновенье...» В нем есть ресурсность, сила, мотивация. Я часто себе об этом говорю. Нужно иногда выдохнуть, чтобы поймать кайф! Остановиться - это не значит отказаться от всего. Это значит - вовремя замедлиться, чтобы не выгореть. Замедлиться, найти свое место силы и тренировку по душе.

Нина Савина в этом году вошла в топ-10 победительниц онлайн-этапа проекта РЖД «Как быть успешной и счастливой». Фото: Личный архив

- Как не бояться своего возраста?

- Чтобы не бояться своего возраста, надо идти дальше. Искать то, что тебе нравится, что наполнит тебя энергией. Пробуй новое: устрой себе фотосессию, к примеру. Когда у меня был сложный период в жизни, я решила пойти полетать вторым пилотом на самолете. Я это сделала, поняла, что не так уж и страшно уходить в штопор. Прыгала с парашютом. Чтобы не хандрить, нужно себя как-то взбодрить и понять, что все хорошо и жизнь хороша!