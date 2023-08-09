«Мама даже не заметила, что потеряла дитя»: в Новосибирске дети нашли на улице двухлетнего малыша

Рома (на фото справа) и Кирилл (на фото слева) помогли ребенку дойти до дома. Фото: предоставлено Романом

Восьмиклассники из Новосибирска помогли вернуться домой потерявшемуся двухлетнему мальчику. Они заметили его 7 августа в Первомайском районе, на улице Маяковского. Ребенок в панамке и майке с рисунком стоял один, в глазах читались страх и непонимание. Подростки вызвали полицию и вместе с сотрудниками начали искать дом малыша. Как оказалось, мальчик сбежал во время прогулки. Подробности истории - в материале КП-Новосибирск.

«ШЕЛ С «ФАФОЙ» В МАГАЗИН»

Роман и Кирилл - одногодки, им по 14 лет, занимаются волонтерством. В понедельник они гуляли и увидели стоящего на перекрестке мальчика.

- Мы обратили внимание, что мальчик стоит совсем один. Взрослых рядом не было. Взгляд у него был потерянный. Я спросил у него: «Ты потерялся?» Тот кивнул. На вопрос о том, сколько ему лет, показал два пальца, - рассказал КП-Новосибирск Роман.

Парни не растерялись и написали в группу волонтеров местного дома молодежи, позвонили в полицию. На помощь подросткам пришел их куратор. Началась спасательная операция.

- Мы спрашивали, где его дом, мальчик плаксивым голосом говорил: «Туда», - и показывал то в одну сторону, то в другую. Мы ходили с ним целый час, спрашивали у прохожих, не знают ли они ребенка. Всю дорогу он говорил, что шел с «фафой» в магазин, но потом его оставили. Мы долго ломали голову, кто такой «фафа»: папа, Саша, Маша? Но мальчик отрицательно качал головой, - поделился с КП-Новосибирск Кирилл.

Ребята спрашивали у каждого прохожего: «Вы знаете родителей мальчика? Вы знаете, откуда он?» Но прохожие отрицательно качали головой.

- Сколько ребенок был до этого на жаре, неизвестно. Пока искали дом мальчика, надеялись, что его ищет тот самый «фафа». Купили ему водичку и гематогенку. Чуть позже к нам присоединились сотрудники полиции, - продолжает Рома.

ГУЛЯЛ С БРАТОМ И УБЕЖАЛ

Сотрудники ПДН стали расспрашивать мальчика, как зовут его маму, знает ли он, где живет.

- Дома, - коротко ответил малыш.

- Это хорошо, что дома. А в садик ты ходишь?

- Нет.

Вскоре волонтеры и полиция встретили детей, которые узнали ребенка. Они показали, где живет мальчик. Оказалось, он был в 250 метрах от своего дома. Но все это время его никто не искал.

- Его мама даже не заметила, что потеряла дитя. В семье трое детей. Оказалось, что мальчик был на прогулке с пятилетним братом. Так и потерялся. А брат его не сказал, что потерял младшего, да и сам искать не торопился. Женщину опросили, и ребенка вернули в семью, - говорит Кирилл.

Кстати, слово «фафа» так и осталось неразгаданным - старшего брата зовут не слишком похоже на этот набор звуков. Видимо, называть свою «няньку» малыш пока может только так.

В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области объяснили, как двухлетний мальчик оказался один на улице.

- Мальчик гулял со старшим братом и убежал. Установлено, что семья благополучная, на учете в органах внутренних дел не состоит, - уточнили в ведомстве.

Сотрудники ПДН провели профилактическую беседу с мамой и старшим ребенком.

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