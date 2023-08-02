«А голову ты не забыл?»: что стоит за типичными фразами учителей

Педагоги в школе часто используют штампы. Фото: Олег УКЛАДОВ

Месяц остался до того, как Марьванна снова скажет: «Кто готов? Лес рук…» или «Звонок не для вас, а для преподавателя!» Откуда появились эти типичные фразы учителей, объяснил кандидат филологических наук, доцент кафедры современного русского языка и методики его преподавания Новосибирского педуниверситета (НГПУ) Юрий Крылов.

«ФИГА»

Фразочка «Смотрю в книгу – вижу фигу» - пожалуй, одна из самых старых в учительском арсенале.

- Судя по упоминанию «фиги» как отсутствия информации, можно предполагать, что фраза появилась в 19 веке. Потому что ближе ко второй половины двадцатого слово «фига» в значении «ничего» уже начинает сдавать свои позиции в разговорной речи. У «фиги» примерно в тот период развивается другое значение: «скрытый протест, недовольство» (держать фигу в кармане). А вообще изначально в русской культуре «фига» считалась способом избежать сглаза, если о чем-то загадываешь на будущее.

БУКАШКИНО ЛИЦО

Скоро будет пылиться и фраза родом из СССР «Дневник – твое лицо». С приходом электронных журналов он, похоже, станет не нужен, но у педагогов старой закалки отношение к бумажной версии священное.

- Это выражение стоит в одном ряду со штампами «без бумажки ты букашка». Такое сравнение лица, человека с документом все-таки отражает формальный подход. И он был характерен для советской школы, когда аккуратность оформления и оценки заменяли индивидуальность ученика.

Близким выражением можно посчитать и университетскую фразу: «Сперва ты работаешь на зачетку, затем она работает на тебя».

«ПУШКИН, ТЫ НИ К МЕСТУ»

Когда учитель тебя грозно спрашивает: «А сочинение за тебя Пушкин будет писать?», Александра Сергеевича хочется помянуть недобрым словом.

- Пушкин в школьной литературе давно оказался на столь незыблемом пьедестале, что превратился из интересной исторической личности в штамп. Фраза, которая родилась еще в 50-60 годы, это как раз реакция школьников на то, что Пушкина учителя упоминали к месту и не к месту. То есть изначально это был сарказм со стороны детей, а потом уже прижилось и в учительской среде.

А вот фраза «Голову ты не забыл?» своей популярностью обязана киножурналу «Ералаш», где ее говорит учитель нерадивому школьнику.

- Разумеется, «Ералаш» только воспользовался уже появившейся фразой. Это пример «народного творчества», которое было подмечено и обрело уже всесоюзную популярность после выхода на экран. Здесь используется прием логического параллелизма (опять же весьма распространенного во время СССР): дневник приравнивается к голове.

«ОДАРЕННЫЕ» - ЭТО ОСКОРБЛЕНИЕ

Да-да, речь о «повторяю для особо одаренных», «для тех, кто в бронепоезде».

- В данном случае можно говорить о приеме эвфемизации – замене некорректной характеристики иносказательной конструкцией. Одаренные – это ирония, замена слова на противоположное по значению, а отсылка к бронепоезду – метафора, что невозможно достучаться до сознания учеников, будто оно в броне.

Ну не будет же педагог обзывать ребенка, даже если он пятом классе два плюс два сложить не может. Вот и выходит из этой ситуации при помощи богатства русского языка и уже устоявшихся учительских фразочек.

«ОКЕЙ, ГУГЛ, КТО К ДОСКЕ?»

В современной школе уже появились свои выражения: «Окей, гугл, кто идет к доске?», «Погугли в голове», и угрожающее: «Удалю из друзей».

- Речь учителей отражает современные реалии: конечно, и они, и ученики пользуются гуглом, гаджетами, поэтому и появляются шутки про «погугли». Но насколько эти фразы задержатся, покажет время, ведь какие-то явления, в том числе и гугл могут кануть в прошлое.

Например, сейчас почти не услышишь в современной школе фразу «Губы накрасила, а в голове пусто»: отношение к косметике и цвету волос стало проще, чем в советское время. Как и «Из-за тебя весь класс будет стоять до конца урока»: такое наказание в современной школе недопустимо. Или такое: «После урока не только дежурные, но и весь класс остается на уборку». Дети сейчас просто не моют пол и доски в классе.

КСТАТИ

Звонок для учителя? А ведь это нарушение…

А есть фразы учителей, которые являются… незаконными. Их перечислил юрист Константин Зиновьев.

- К примеру, «Зачем руку тянешь? В туалет надо? Намочи заодно тряпку». Но согласно закону «Об образовании», ученик получает в школе образовательную услугу, как бы формально это не звучало. Он не должен убираться, мыть парту или доску. Если детей будут обязывать это делать, то родители имею право писать жалобу и директору школы, и в региональное министерство образования.

«Звонок для учителя» тоже звенеть не может.

- Есть четко прописанные нормы СанПИН, в которых обозначены время уроков и время отдыха для учеников. И нарушать их нельзя. Учителю, который постоянно задерживает детей, после жалобы родителей может грозить выговор или иное дисциплинарное взыскание, - подчеркивает Константин Зиновьев.

А может ли учитель забрать у ребенка телефон? Ведь фразочка «Отдам после урока» тоже во многих школах стала избитой.

- Правила пользования гаджетами должны быть прописаны в уставе школы или приняты отдельным актом. Если такой есть и в нем прописано, что использовать телефоны на уроке нельзя, то родителей обязаны с ним ознакомить. И тогда вопросов не должно возникать: ребенок не должен пользоваться телефоном. Обычно в таких случаях предусмотрены полки, куда дети могут положить гаджетами. А вот если учитель силой отбирает у ученика гаджет, да еще и грубит, то это уже расценивается как мелкое хулиганство и является нарушением административного кодекса.

КОММЕНТАРИЙ ПСИХОЛОГА

«Учитель расписался в своем бессилии»

Фразы, которые чаще всего звучат на уроках, могут много рассказать об учителе, как о специалисте. Так считает Анна Самусева, педагог-психолог.

«Лес рук»

- Такую фразу, скорее всего, можно услышать, от педагога, которому за 40. Он будет обижен, что дети не подготовились, не выучили урок. И дальше пойдет «по списку в журнале» вызывать к доске.

Не знает, как вести с себя учениками, и учитель, который говорит «Такой умный? Тогда иди к доске (или сам веди урок)» и «Почему смеетесь? Скажите нам, вместе посмеемся».

«Рты закрыли, тетради открыли»

- А вот это уже полная профдеформация! Не имеет права педагог так общаться с учениками. Такая фраза говорит, что у него нет авторитета, если он не смог объяснить ученикам, что на уроке в целом нужно вести себя тихо. По сути учитель расписался в своем бессилии, поэтому груб и вышел за рамки.

«А вот Лена молодец»

- Совершенно недопустимо такое поведение у учителя: это может спровоцировать буллинг в классе – дети посчитают ребенка учительским любимчиком, могут начать травить. Грамотный педагог так выделять ребенка не будет.

«Двойку поставлю карандашом»

- А вот это верная фраза: учитель дает ребенку шанс постараться, исправить оценку. Так поступает хороший педагог, который заинтересован в развитии детей.

Но почему вообще педагоги из поколения в поколения повторяют одни и те же фразы?

- Причина - леность ума. Чтобы избавиться от штампов, надо над собой работать. Но не все это делают, потому что намного проще использовать штамп, который сработал много лет назад. Мол, меня какой-то фразой в школе пугали, и тут, глядишь, сработает, - считает Анна Самусева, педагог-психолог. - Выходит, тем учителям, кто идет по проторенной дорожке, и самим надо бы поучиться.

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