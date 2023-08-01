Врачи подделали карточку? Под Новосибирском возобновили дело об умершей в больнице школьнице

Ангелина умерла от менингита. Фото: личный архив.

Прокуратура вмешалась в дело о смерти 12-летней Ангелины Вахненко. Напомним, девочка скончалась в одной из больниц Новосибирской области. Ее история болезни началась с того, что резко поднялась температура, сильно болела голова. На скорой Ангелину увезли в больницу. Там врач, со слов мамы девочки, решила, что у ребенка ОРВИ.

Но спустя несколько часов школьница впала в кому, а через 12 дней умерла. После гистологического исследования выяснилось, что у Ангелины был серозный менингит. Мама считает, что ее можно было спасти. Следователи сначала возбудили уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»). Но в итоге его закрыли, посчитав, что вины медиков в смерти ребенка нет.

Но мама девочки думает иначе - по ее версии, врачи подменили медицинские документы:

- Были исправления в листе сестринского заполнения: данные туда вносят, когда ребенок поступает в реанимацию. Исправили давление, пульс, температуру, частоту дыхательных движений, данные о работе почек. Еще внесли данные, что дочку мою осматривал главврач. Но в своих показаниях главврач говорит, что он не осматривал Ангелину. Тогда чья подпись стоит в листе осмотра? Ее подделали?

Все эти нестыковки сибирячка указала в жалобе в прокуратуру, решение следователя отменили, и расследование по делу сейчас продолжается.

Кроме того, прокуратура провела проверку в больнице и нашла немало нарушений: к примеру, не были надлежаще оснащены машины скорой помощи, да и в самой больнице практически по всем профилям не было нужного оборудования.

В итоге саму больницу оштрафовали на 75 тысяч рублей, а главного врача – на 20 тысяч рублей.

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