Кабина как у вертолета, но без штурвала: на форуме «Архипелаг» презентовали беспилотное такси

Воздушное такси испытали на манекенах. Разработчики считают, что пассажиров можно будет возить через 2 - 3 года. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

В России вот-вот утвердят самый современный национальный проект - по развитию беспилотников. Срок, чтобы его проработать, президент дал до 1 сентября. И - нет, задача не просто собирать военные дроны. В мирной жизни летающая техника тоже пригодится.

Если кто сомневается, посмотрите, как все летает, жужжит и кружит в Новосибирске. Здесь проходит недельный форум «Архипелаг»: на нем - все, что связано с беспилотниками. Шедевры летающей техники разместились во дворе и на этажах нового корпуса Новосибирского государственного университета.

В Новосибирске проходит интенсив «Архипелаг»: выставка, дискуссии и соревнования, связанные с беспилотниками. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Студенты устраивают гонки дронов, художник учит летающие машины рисовать на стенах, а инженеры презентуют публике самые современные машины. На выставке не менее полусотни беспилотников. Есть и размером с голубя, и под стать двухместному самолету. Но давайте посмотрим, на что способны самые необычные.

ТАКСИ, ТАКСИ, ЛЕТИ, ЛЕТИ…

Кабина как у вертолета, но стоит присмотреться, а… штурвала-то нет. И не будет! Ведь машина - беспилотная. Называется аэротакси. Задаешь маршрут - и вперед!

Лететь наперегонки с голубями не опаснее, чем мчаться на седане по магистрали. Во всяком случае, создатели воздушного такси говорят, что машина надежная. Если выйдет из строя навигация по спутнику, аэротакси будет осматриваться вокруг собственными «глазами» - лазерным зрением, способным видеть преграды. Контролировать полет будет и живой человек - диспетчер. Ему предстоит следить за маршрутом по удаленке, он же на связи с пассажирами.

Если возникнут неполадки, над беспилотником раскроется парашют и машина мягко приземлится. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Ну и на самый крайний случай предусмотрен парашют. Да не спрашивайте вы про кольцо. Не надо ничего дергать! Купол сам распахнется над беспилотником, и кабина нежно опустит вас на землю. Ох, сесть бы внутрь и махнуть на дачу. Или на пляж. Но… подождите.

- Сначала нужно отработать все технологии на перевозке грузов. И только после этого сажать внутрь человека, - рассказал КП-Новосибирск главный конструктор проекта Hi-fly Павел Корольков. - Думаю, в горизонте 2 - 3 лет мы будем летать с людьми. Это будет целесообразно там, где есть реки с широким разливом, - для перелетов между островами, также на таких аппаратах можно подниматься на горнолыжных курортах.

УБИЙЦА ДРОНОВ

Смотришь на этот аппарат и умиляешься: ну просто дитя среди тяжеловесных беспилотников!

Ха! Вы просто не знаете, на что он способен. Название аппарата - «Патрульный», но создатели ласково зовут это яркое чудо «убийцей дронов». Своих не тронет, но от злодейских посягательств режимные объекты защищать готов.

Дрон «Патрульный» способен засечь врага на расстоянии 600 метров. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

- Он оснащен камерой и модулем искусственного интеллекта, который определяет объекты. Распознавая визуальное очертание объектов, зашитых в базу, он передает оператору сигнал, и если тот нажимает «ОК», то движется в сторону объекта и идет на таран, - уточняет в интервью КП-Новосибирск руководитель компании Glory Аir Евгений Стрижонок. - Можно сказать, это дрон-камикадзе. Но это дешевле, чем системы ПВО.

ДРОН-СВЯЗНОЙ

Посмотрите на этого трудягу! Это настоящий дрон-многостаночник. У него три «профессии»: меняешь «насадки» и выбираешь ту, которая актуальна.

Во-первых, этот дрон летает с лазером и проводит съемку местности. Во-вторых, готов работать летающим фермером. Подсоединяешь бак, отправляешь в поля - и он летает орошает. В-третьих, дрон-универсал может быстро раздать интернет или организовать связь там, где ничего не ловит. И в моменты такой работы он похож на воздушного змея.

- Ставим на него приемник и передатчик. По проводу подключаем дрону питание. И он может висеть на высоте 100 - 150 метров и обеспечивать связь, - знакомит с летающим связным Евгений Стрижонок.

Этот дрон способен «менять профессию»: готов и в сельском хозяйстве поработать, и спасателей выручить. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

- И сколько он провисит?

- Хоть круглосуточно может, с земли ведь запитан.

Выручить «летающий змей» может, например, спасателей в горах - когда ищут без вести пропавших. А может - силовиков, которые будут выслеживать в лесу беглого преступника.

ЛЕТАЮЩИЙ ПОЛЯРНИК

Эта махина похожа на чугунное НЛО. И такой облик неспроста: дрон готов вкалывать там, где у другого сядут батарейки и топливо превратится в лед. Ну почти…

Благодаря черному куполу у этого дрона довольно брутальный вид. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

- Аппарат для доставки грузов массой до 10 килограммов с дальностью полета до 240 километров. Может работать на Севере при температуре ниже -30, - описывает выносливую машину руководитель пресс-службы «Платформа НТИ» Юрий Сушинов. - С грузом может лететь 6 часов, без груза - до 8 часов. Это очень серьезно для работы на Севере.

Официальное название машины - «ИРТ-Гибрид». Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Конечно, 10 кило - невесть какой большой багаж. Но доставить пробу нефти с месторождения - самое то. Сейчас такие машины работают в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах.

РОБОТ-САНИТАР

Этот беспилотник создавали в эпидемию ковида. Чтобы помогал врачам… собирать кровь на анализ.

- Дрон «Скорый» предназначен для посадки на автомобиль скорой помощи в движении, - объясняет генеральный директор компании «Майнд» Михаил Липатов. - Мы решили таким образом разгрузить очереди, которые возникали при доставке образцов крови в лаборатории. Дроны должны были располагаться на крыше скорой помощи, вылетать с образцами крови в лабораторию и возвращаться с емкостями обратно на машину.

Мультикоптер «Скорый» готов помогать врачам и доставлять мелкие посылки Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Только представьте себе эту фантастику: мчится машина с мигалкой. Вдруг с нее срывается беспилотник, стремительно отвозит красную пробирку врачам, а потом с пустой тарой догоняет свою скорую.

- И что же, раз пандемия закончилась, теперь такой дрон не пригодится?

- Почему же. Он может обеспечивать доставку грузов, мелких посылок. Машины едут по дороге, дроны взлетают с небольшими посылками, доставляют их и возвращаются. Дрон сам догоняет машину и садится на нее.

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