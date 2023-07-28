«Они не ожидали, что это кто-то увидит»: в детском садике Новосибирска воспитатели жестко наказывали детей

Родители пожаловались на жестокое обращение с детьми. Фото: предоставлено родителями

Родители воспитанников частного детского сада в Новосибирске пожаловались на воспитателей, жестко наказывающих детей. Одну такую сцену случайно застала одна из мам, когда привела ребенка в сад.

— Мы пришли в обед, то есть, по сути, когда нас уже не ждали. И я застала конец одной из сцен, которые попали на камеру. Воспитатели про камеры знали, но не ожидали, видимо, что их поймают с поличным, — рассказала КП-Новосибирск одна из мам. — Я увидела, как воспитательница очень грубо посадила мальчика на стул. Спросила её, что она делает? А она в ответ: «вы всё не так поняли».

Но увиденное не отпускало женщину, и она решила обсудить с воспитательницей ситуацию. Но в ответ на вопрос о том, почему она подняла руку на ребёнка, женщина сначала попыталась оправдаться, а потом и вовсе стала всё отрицать.

Сама воспитательница стала отрицать случившееся. Фото: предоставлено родителями

— Сначала она мне написала, мол, ребёнку делали замечания — вроде как за то, что он ковырял напольное покрытие — но он не реагировал. И, конечно, воспитатель сама сказала, что это не повод повышать голос и вообще — это исключительный случай, — рассказывает женщина. — А когда я спросила, разве даёт это всё право поднимать на детей руку, мне вообще она ответила, что руку не поднимала и детей очень любит.

Такая реакция заставила женщину задуматься — действительно ли такое случилось в первый раз или подобное поведение для воспитателей — норма? Она смогла достать записи с камер видеонаблюдения, где увидела, что такие эпизоды уже происходили. Причём, как с этой воспитательницей, так и с хозяйкой сада.

— Понятно, что с ними говорить бесполезно. Своего ребёнка я забрала оттуда, а мама того мальчика, на которого поднимали руку, сейчас консультируется с адвокатом насчёт своих дальнейших действий, — добавила сибирячка.

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