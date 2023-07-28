В Новосибирской области пытаются разгадать тайну фотографии с мальчиком-призраком у старинного храма

Силуэт ребенка на снимке озадачил сельчан.

В новосибирском селе Локти восстановили храм Святого пророка Илии. Ранее он был разрушен, переделан в клуб, а после сгорел в пожаре. Интересно, что местные жители недавно нашли фотографию, на ней - как выглядела церковь в прошлом веке до всех бед. Но на этом последнем снимке храма - нечто странное и таинственное.

- На снимке видно, что снег кругом, группа ребятишек, одеты по теплому. А рядом с ними полуразмытый силуэт мальчика, причем он в одной ночной рубашке. Мы не знаем что это такое, как ребенок там этот оказался, - рассказал КП-Новосибирск Сергей Баландин, депутат Барлакского сельсовета.

Взглянуть на снимок может любой прихожанин. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

В общем, для местных «размытый мальчик» - загадка. Взглянуть на снимок может любой прихожанин. Фотографию, как напоминание о прежней жизни церкви, повесили внутри нового храма, который возвели на фундаменте старого.

- Вообще судьба у храма трагичная, построен был в 1906 году, но в 30-х годах прошлого века по решению молодежной организации он был отдан под клуб. Ну и, в конечном счете, в начале нашего века этот клуб сгорел. Старожилы рассказывают, что когда в 30-х годах начали разрушать старый храм, в тот же год постигла народ беда - половина села сгорела, - говорит Сергей Баландин.

Фотография висит в храме. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Он же считает, что фотография храма была сделана в 20-х годах прошлого века:

- Могу предположить, что это 20-е годы, судя по толщине тополей. На фото у них диаметр сантиметров 15-20, а когда спиливали сейчас, у тополей был диаметр уже более метра.

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